'या' संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जाण्यासाठी पैसे मोजायला तयार आहे अश्विन! कारण...

R Ashwin admits he would pay money to sit in this team’s dressing room: माजी भारतीय फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विन सध्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपासून दूर असला, तरी क्रिकेटविषयक त्याचं मत तो नेहमीच मांडत असतो. त्याचे विचार, दृष्टी आणि विश्लेषण नेहमीच चर्चेत असते. अश्विन आपल्या लोकप्रिय यूट्यूब चॅनेलवरून अश्विन अनेकदा असे मुद्दे मांडतो, जे सहसा खेळाच्या मैदानाबाहेर ऐकायला मिळत नाहीत. भारत–न्यूझीलंड पहिल्या वनडेनंतरही त्याने असाच एक वेगळा विचार मांडत सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याने यावेळीही काही तरी हटके विधान केले आहे. त्याला एका संघाच्या ड्रेसिंग रूममध्ये जायच आहे आणि त्यासाठी तो कितीही पैसे मोजायला तयार आहे. हे विधान त्याने भारत विरुद्ध न्यूझीलंडच्या (India VS New Zealand) पहिल्या सामन्यानंतर केलं आहे.
पहिल्या वनडेत भारताने 301 धावांचे आव्हान शेवटच्या ओव्हरआधी पूर्ण केले असले, तरी हा विजय सोपा नव्हता. एका टप्प्यावर भारताची धावसंख्या 234/2 अशी भक्कम होती, मात्र त्यानंतर झटपट गडी बाद झाले आणि सामना रंगतदार झाला. अखेरीस केएल राहुलने संयम राखत संघाला विजय मिळवून दिला. या सामन्यानंतर अश्विनने भारतीय संघापेक्षा अधिक प्रशंसा थेट न्यूझीलंडच्या खेळाची केली.
अश्विनच्या मते, न्यूझीलंडचा संघ अत्यंत शिस्तबद्ध आणि आकडे-आधारित विचारसरणीने खेळतो. त्याने म्हटले की, न्यूझीलंडच्या ड्रेसिंग रूममधील टीम मीटिंगमध्ये बसून त्यांची तयारी आणि योजना समजून घेण्यासाठी तो पैसे देण्यासही तयार आहे. मैदानावर ते ज्या पद्धतीने आपली रणनीती अंमलात आणतात, ते पाहण्यासारखे असल्याचेही त्याने आवर्जून नमूद केले.
अश्विनने स्पष्टपणे सांगितले की, न्यूझीलंडकडे स्टार खेळाडूंची मोठी फौज नाही. अनेक संघांशी खेळाडू-खेळाडू तुलना केली तर ते कागदावर कमजोर वाटू शकतात. मात्र शिस्त, उत्तम क्षेत्ररक्षण आणि अचूक नियोजनाच्या जोरावर हा संघ बलाढ्य संघांनाही कडवी झुंज देतो. शेवटच्या चेंडूपर्यंत हार न मानण्याची वृत्तीच त्यांना पुन्हा सामन्यात परत आणते, असेही अश्विन म्हणाला.
भारतीय संघाच्या खेळाचे प्रामाणिक मूल्यमापन करताना अश्विनने सांगितले की, भारताने संपूर्ण सामन्यात सातत्यपूर्ण चांगला खेळ दाखवला नाही. मात्र त्याने हर्षित राणाच्या कामगिरीचे कौतुक केले. राणाने गोलंदाजीसोबतच फलंदाजीतही मोलाचा वाटा उचलला, असे अश्विनने नमूद केले.
आता भारत आणि न्यूझीलंड हे संघ बुधवारी राजकोटमध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या वनडेत आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे अश्विनची ही वक्तव्ये सामन्यापूर्वीच चर्चेचा विषय ठरत आहेत.