  • स्पोर्ट्स
  • माझ्याकडून कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही..., टी-20 वर्ल्ड कपमधून ड्रॉप झाल्यावर शुभमन गिल काय म्हणाला?

'माझ्याकडून कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही...', टी-20 वर्ल्ड कपमधून ड्रॉप झाल्यावर शुभमन गिल काय म्हणाला?

टेस्ट आणि वनडे फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलला पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात निवडण्यात आलेलं नाही. याविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर शुभमन गिलने उत्तर दिले. 

पूजा पवार | Updated: Jan 10, 2026, 06:49 PM IST
'माझ्याकडून कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही...', टी-20 वर्ल्ड कपमधून ड्रॉप झाल्यावर शुभमन गिल काय म्हणाला?
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात 11 जानेवारी रोजी तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजपैकी पहिला सामना खेळवण्यात येणार आहे. वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार असून त्यापूर्वी शनिवारी टीम इंडियाचा (Team India) कर्णधार शुभमन गिल याची पत्रकार परिषद पार पडली. टेस्ट आणि वनडे फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलला पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपसाठी भारतीय संघात निवडण्यात आलेलं नाही. याविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नावर शुभमन गिलने (Shubman Gill) उत्तर दिले. 

शुभमन गिलने भारतासाठी 36 टी 20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 869 धावा केल्या आहेत. या दरम्यान त्याची सरासरी 28.03 आणि स्ट्राईक रेट 138.59 राहिला होता.  न्यूझीलंड विरुद्ध तीन सामन्यांच्या वनडे सीरिजपूर्वी शुभमन गिल म्हणाला की, 'मी तिथेच आहे जिथे मला असायला हवं. माझ्या नशिबात जे लिहिलंय ते माझ्याकडून कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. एक खेळाडू नेहमी असं मानतो की त्याला आपल्या देशासाठी सर्वश्रेष्ठ द्यायचं होतं, निवडकर्त्यांनी आपला निर्णय घेतला. मी नेहमी वर्तमानात राहण्याचा प्रयत्न केला, ज्याने जीवन सोपं होतं'. भारत टी 20 वर्ल्ड कपपूर्वी तीन वनडे आणि पाच टी 20 सामने खेळणार आहे. वर्ल्ड कपची सुरुवात ही ७ फेब्रुवारी रोजी केली जाईल. यादिवशी भारताचा पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध होणार आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा भारत आणि श्रीलंका उभा दोन देशांमध्ये खेळवला जाणार आहे.  

कोणताही फॉरमॅट सोपा नाही : 

जेव्हा आम्ही मागच्यावेळी न्यूझीलंड विरुद्ध वनडे सामना खेळलो होतो तेव्हा मी पदर[पदार्पण केलं होतं. त्या दिवसाच्या आठवणी मी नेहमी लक्षात ठेवतो. कोणताही फॉरमॅट हा सोपा नाही. भारताने 2011पासून कोणताही वनडे विश्व कप जिंकलेला नाही. अशातच कोणताही फॉरमॅट सोपा नसतो. यासाठी खूप मेहनत आणि दृढ संकल्प करणं गरजेचं असतं. 

कर्णधार म्हणून बरंच काही करावं लागतं : 

शुभमन गिलला गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कोलकाता येथे झालेल्या पहिल्या टेस्ट सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी मानेला झालेल्या दुखापतीमुळे त्याला दोन दिवस रुग्णालयात राहावे लागले होते, त्यामुळे त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टेस्ट आणि त्यानंतरच्या वनडे सीरिजला मुकावे लागले. यावर शुभमन म्हणाला की, 'सामना सोडून संघाचा खेळ पाहणे कधीच सोपे नसते. कर्णधार म्हणून, खूप काही करायचे आहे, तुम्हाला गती निर्माण करावी लागेल आणि त्यावर भर द्यावा लागेल'.

