IND vs NZ : T 20 वर्ल्डकप फायनल अगोदरच पाकिस्तानकडून भविष्यवाणी, कोणता संघ बनणार चॅम्पियन?

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय क्रिकेट संघ आज, 8 मार्च रोजी टी20 विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडशी सामना करेल. दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक अंतिम सामना होण्याची अपेक्षा आहे. टीम इंडिया सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवेल, तर न्यूझीलंडला त्यांचा पहिला टी20 विश्वचषक ट्रॉफी जिंकण्याची आशा असेल. तथापि, विश्वचषक अंतिम सामन्यापूर्वी, दिग्गज पाकिस्तानी क्रिकेटपटू रशीद लतीफ यांनी एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.
माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू रशीद लतीफ यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे. व्हिडिओमध्ये, रशीद लतीफ उघडपणे घोषित करतात की भारत 2026 चा टी20 विश्वचषक जिंकेल. हे लक्षात घ्यावे की भारताने या विश्वचषकात आतापर्यंत फक्त एकच सामना गमावला आहे, तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध. दुसरीकडे, पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद आमिर भारतीय संघावर सतत टीका करत आहे.
तो भारताच्या पराभवाचे भाकित करत आहे आणि टीम इंडियाने सातत्याने त्यांचे भाकित चुकीचे सिद्ध केले आहे. मोहम्मद आमिरने यापूर्वी भाकित केले होते की भारत उपांत्य फेरीत पोहोचणार नाही. भारत उपांत्य फेरीत पोहोचला. त्यानंतर त्याने सांगितले की टीम इंडिया उपांत्य फेरी जिंकणार नाही. सूर्या आर्मीने उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा 7 धावांनी पराभव केला. त्यानंतर, मोहम्मद आमिरने अंतिम फेरीपूर्वी पुन्हा एकदा भाकित केले आहे. न्यूझीलंड भारताला हरवून विश्वचषक जिंकेल असा त्याचा विश्वास आहे.
रशीद लतीफने 19992 ते 2003 दरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले. त्याने पाकिस्तानसाठी 37 कसोटी आणि 166 एकदिवसीय सामने खेळले. कसोटीत त्याने १ शतक आणि ७ अर्धशतकांसह १३८१ धावा केल्या. एकदिवसीय सामन्यात त्याने 3 अर्धशतकांसह 1709 धावा केल्या. रशीद एक विकेटकीपर-फलंदाज होता.
भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सामना सुरू होईल. नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद येथे हा सामना रंगणार आहे. हा सामना 'स्टार स्पोर्ट्स' चॅनेलवर आणि 'डिस्नी+ हॉटस्टार' (किंवा जिओ हॉटस्टार) ॲपवर पाहता येईल.
भारत: सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, इशान किशन (यष्टीरक्षक), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग.
न्यूझीलंड: मिचेल सँटनर (कर्णधार), टिम सायफर्ट, फिन ॲलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चॅपमन, डॅरिल मिचेल, जेम्स निशम, कोल मॅककॉन्ची, मॅट हेन्री, लॉकी फर्ग्युसन.