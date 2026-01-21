6,6,6,6,4,4,4,4... शिष्यानं गुरूला टाकलं मागे! न्यूझीलंड विरुद्ध फटकेबाजी करत अभिषेकने युवराजला मागे टाकत रचला 'विश्व विक्रम'

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात नागरपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर पाच सामन्यांच्या टी 20 सीरिजचा पहिला सामना खेळवला जात आहे. या सामन्याचा टॉस न्यूझीलंडने जिंकून त्यांनी प्रथमी गोलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे टीम इंडियाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. टीम इंडियाकडून फलंदाजी करताना अभिषेक शर्माने टीम इंडियासाठी सर्वाधिक 84 धावांची खेळी केली. यादरम्यान त्याने केवळ 22 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. तसेच चार चौकार आणि चार षटकार सुद्धा लगावले आणि युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला. टीम इंडियाने पहिल्या इनिंगमध्ये 7 विकेट गमावून 238 धावा केल्या.
अभिषेक शर्माने न्यूझीलंड विरुद्ध पहिल्या टी20 सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी केली आणि फक्त 22 बॉलमध्ये शतक ठोकलं. या दरम्यान त्याने 4 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. यासोबतच त्याने युवराज सिंहचा मोठा रेकॉर्ड मोडला. अभिषेकने आता भारतासाठी टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये षटकार मारण्याच्या बाबतीत युवराज सिंगला मागे टाकले आहे. युवीने टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 74 षटकार मारले होते. आश्चर्याची गोष्टी अशी की अभिषेकने खूप कमी इनिंगमध्ये युवराजला मागे सोडलं आहे. युवराजने टी20 मध्ये 51 इनिंगमध्ये 74 षटकार ठोकलेत. तर अभिषेकने 33 इनिंगमध्ये 81 षटकार ठोकले आहेत. अभिषेकने युवराजपेक्षा 18 इनिंग कमी खेळून त्याच्यापेक्षा जास्त षटकार मारलेत.
हेही वाचा : ICC ने बांगलादेशला दिला शेवटचा अल्टिमेटम, भारतात या अन्यथा 'या' संघाला मिळणार वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी
रोहित शर्मा- 205 षटकार (151 इनिंग)
सूर्यकुमार यादव- 156 षटकार (94 इनिंग)
विराट कोहली- 124 षटकार (117 इनिंग)
हार्दिक पांड्या- 106 षटकार (98 इनिंग)
केएल राहुल- 99 षटकार (68 इनिंग)
अभिषेक शर्मा- 81 षटकार (33 इनिंग)
युवराज सिंह- 74 षटकार (51 इनिंग)
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात नागपुरमध्ये सीरिजमधला पहिला टी20 सामना खेळवला जातोय. त्याने फक्त 35 चेंडूत 5 चौकार आणि 5 षटकार मारत 84 धावा केल्या. अभिषेक बाद झाल्यानंतर तो निराश दिसत होता. त्याचे शतक फक्त 16 धावांनी हुकले याबद्दल तो नक्कीच नाराज असेल.