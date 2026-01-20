भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 चा थरार! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कुठे पाहाल? पाहा सामन्याची वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे ए टू झेड डिटेल्स

IND VS NZ T20 Series : बुधवार 21 जानेवारी पासून भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात 5 सामन्यांच्या टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या तीन सामन्यांची वनडे सीरिज न्यूझीलंडने जिंकली आणि ऐतिहासिक विजय मिळवला. आता टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या तोंडावर होणारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सीरिज अतिशय महत्वाची मानली जात आहे. तेव्हा बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी 20 सीरिजचं वेळापत्रक कसं आहे आणि त्याचा पहिला सामना कुठे पाहायचा? याविषयी जाणून घेऊयात.
पहिला सामना टी20 सामना - बुधवारी - 21 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता
दुसरा सामना टी20 सामना - शुक्रवार - 23 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता
तिसरा सामना टी20 सामना - रविवार - 25 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता
चौथा सामना टी20 सामना - बुधवारी - 28 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता
पाचवा सामना टी20 सामना - शनिवार - 31 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या टी 20 सीरिजचे सामने हे मोबाईल वापरकर्त्यांना जिओ हॉटस्टारच्या मोबईल अँप आणि वेबसाईटवर पाहता येतील. तर टीव्हीवर हे सामने स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनलवर उपलब्ध असतील.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी 20 सीरिजचा पहिला सामना हा विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. संध्याकाळी 7 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल आणि त्याच्या अर्धातास अगोदर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस खेळवला जाईल.
आतापर्यंत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात 25 टी 20 सामने खेळवण्यात आले असून यातील 12 सामन्यांमध्ये भारताचा तर 10 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचा विजय झाला. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील एक सामान टाय झाला. तर 2 सामने हे अनिर्णित राहिले.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) आणि रवि बिश्नोई