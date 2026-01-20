English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 चा थरार! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कुठे पाहाल? पाहा सामन्याची वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे ए टू झेड डिटेल्स

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 चा थरार! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कुठे पाहाल? पाहा सामन्याची वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे ए टू झेड डिटेल्स

IND VS NZ T20 Series : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या तोंडावर होणारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सीरिज अतिशय महत्वाची मानली जात आहे. तेव्हा बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी 20 सीरिजचं वेळापत्रक कसं आहे आणि त्याचा पहिला सामना कुठे पाहायचा? याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Jan 20, 2026, 08:45 PM IST
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 चा थरार! टीव्ही आणि मोबाईलवर सामना कुठे पाहाल? पाहा सामन्याची वेळ आणि लाईव्ह स्ट्रीमिंगचे ए टू झेड डिटेल्स
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ T20 Series : बुधवार 21 जानेवारी पासून भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात 5 सामन्यांच्या टी 20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. यापूर्वी झालेल्या तीन सामन्यांची वनडे सीरिज न्यूझीलंडने जिंकली आणि ऐतिहासिक विजय मिळवला. आता टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या तोंडावर होणारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सीरिज अतिशय महत्वाची मानली जात आहे. तेव्हा बुधवारी भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी 20 सीरिजचं वेळापत्रक कसं आहे आणि त्याचा पहिला सामना कुठे पाहायचा? याविषयी जाणून घेऊयात. 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी20 चं वेळापत्रक : 

पहिला सामना टी20 सामना - बुधवारी - 21 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता 
दुसरा सामना टी20 सामना - शुक्रवार - 23 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता 
तिसरा सामना टी20 सामना - रविवार - 25 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता 
चौथा सामना टी20 सामना - बुधवारी -  28 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता 
पाचवा सामना टी20 सामना - शनिवार - 31 जानेवारी - संध्याकाळी 7 वाजता 

कुठे पाहता येणार सामने? 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या टी 20 सीरिजचे सामने हे मोबाईल वापरकर्त्यांना जिओ हॉटस्टारच्या मोबईल अँप आणि वेबसाईटवर पाहता येतील. तर टीव्हीवर हे सामने स्टार स्पोर्ट्सच्या विविध चॅनलवर उपलब्ध असतील. 

हेही वाचा : सानिया मिर्झाने भारताचं नागरिकत्व सोडलं? आता तिच्याकडे कोणत्या देशाचा पासपोर्ट?

 

नागपूरमध्ये पहिला सामना : 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी 20 सीरिजचा पहिला सामना हा विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. संध्याकाळी 7 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल आणि त्याच्या अर्धातास अगोदर दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस खेळवला जाईल. 

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड हेड टू हेड रेकॉर्डस् : 

आतापर्यंत भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात 25 टी 20 सामने खेळवण्यात आले असून यातील 12 सामन्यांमध्ये भारताचा तर 10 सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडचा विजय झाला. भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील एक सामान टाय झाला. तर 2 सामने हे अनिर्णित राहिले.

भारताची संभाव्य प्लेईंग 11 : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अक्षर पटेल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) आणि रवि बिश्नोई
 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

