  • IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: आजचा सामना पाऊसाने धुवून जाणार? जाणून घ्या अहमदाबादमधील हवामान आणि पिच रिपोर्ट

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final: आजचा सामना पाऊसाने धुवून जाणार? जाणून घ्या अहमदाबादमधील हवामान आणि पिच रिपोर्ट

IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final Pitch and Weather Report: आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना आज म्हणजेच 8 मार्च रोजी अहमदाबाद येथे भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात खेळला जाईल. याआधी आपण आजचा हवामानाचा आणि पीचचा रिपोर्ट बघुयात...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 8, 2026, 02:44 PM IST
India Vs New Zealand Final Weather Report: आयसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 चा अंतिम सामना आज 8 मार्च रोजी भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. या मोठ्या सामन्यापूर्वी चाहत्यांमध्ये उत्सुकतेसोबतच हवामानाबद्दलही चर्चा सुरू आहे. सामना सुरू असताना पाऊस पडण्याची शक्यता आहे का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

उपांत्य फेरीत इंग्लंडवर मात करत भारत फायनलमध्ये

भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत इंग्लंडचा 7 धावांनी पराभव करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला. आता टीम इंडिया विजेतेपद जिंकण्याच्या उद्देशाने मैदानात उतरणार आहे. याच मैदानावर 2023 मध्ये झालेल्या वनडे वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यात भारताला पराभव स्वीकारावा लागला होता. तसेच काही आठवड्यांपूर्वी या स्पर्धेच्या सुपर-8 टप्प्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या पराभवानंतर भारतीय संघ स्पर्धेतून बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता.

न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या विजयाचा प्रयत्न

टी-20 वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध भारताला अद्याप विजय मिळवता आलेला नाही. त्यामुळे आजच्या सामन्यात टीम इंडिया हा नकारात्मक विक्रम मोडण्याचा प्रयत्न करणार आहे. न्यूझीलंडचा संघही या स्पर्धेत सुरुवातीपासून सातत्यपूर्ण कामगिरी करू शकला नव्हता. गट टप्प्यात त्यांना दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला होता, तर सुपर-8 मध्ये इंग्लंडकडूनही हार झाली होती. मात्र उपांत्य फेरीत फिन अ‍ॅलनच्या अवघ्या 33 चेंडूंतील शतकाच्या जोरावर न्यूझीलंडने ईडन गार्डन्सवर दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत करत अंतिम फेरी गाठली.

अहमदाबादची पिच कशी असेल?

नरेंद्र मोदी स्टेडियमची खेळपट्टी सामान्यतः फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. येथे लाल मातीचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे चेंडू चांगला उसळतो आणि फलंदाजांना फटके खेळणे सोपे जाते. त्यामुळे या मैदानावर मोठा स्कोर होण्याची शक्यता आहे आणि चाहत्यांना हाय-स्कोरिंग सामना पाहायला मिळू शकतो.

आजचे हवामान कसे असेल?

हवामान अंदाजानुसार, रविवारी सकाळी तापमान सुमारे 34 अंश सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे आणि वातावरण उष्ण तसेच थोडे धुसर असू शकते. दुपारपर्यंत तापमान 41 अंशांपर्यंत पोहोचू शकते. संध्याकाळी तापमान कमी होऊन सुमारे 29 अंश सेल्सियस राहण्याची शक्यता आहे. अंतिम सामन्याच्या वेळी हवामान स्वच्छ आणि उष्ण राहील, तर पावसाची कोणतीही शक्यता नसल्याचे सांगितले जात आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Ind vs NZT20 World Cup 2026Pitch ReportAhmedabadAhamadabad Narendra Modi Stadium

