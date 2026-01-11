English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • वडोदरामध्ये रोहित - विराटची मैदानात अनोखी एंट्री, स्वतः हसू रोखू शकले नाहीत, पाहा Video

वडोदरामध्ये रोहित - विराटची मैदानात अनोखी एंट्री, स्वतः हसू रोखू शकले नाहीत, पाहा Video

IND VS NZ : भारताचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांना वडोदरा स्टेडियमवर खास सन्मानित करण्यात आलं. सध्या या क्षणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्यात आला.   

पूजा पवार | Updated: Jan 11, 2026, 09:09 PM IST
वडोदरामध्ये रोहित - विराटची मैदानात अनोखी एंट्री, स्वतः हसू रोखू शकले नाहीत, पाहा Video
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात वडोदरा येथील स्टेडियमवर वनडे सीरिजमधील पहिला सामना रविवार 11 जानेवारी रोजी खेळवण्यात आला. कोटांबी स्टेडियममध्ये खेळवण्यात आलेला पुरुष क्रिकेट संघाचा हा पहिला वनडे सामना होता. त्यामुळे सामन्यादरम्यान मिड इनिंग्स ब्रेकमध्ये भारताचे दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) यांना खास सन्मानित करण्यात आलं. मात्र या दोघांना सन्मानित करण्याची पद्धत थोडी अनोखी होती. याला पाहून रोहित आणि विराट हे स्वतः सुद्धा त्यांचं हसू रोखू शकले नाहीत. त्यामुळे या क्षणाचा एक मजेदार व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

कोटांबी स्टेडियममध्ये पुरुष क्रिकेट संघाचा पहिला वनडे सामना असल्याने बडोदरा क्रिकेट असोसिएशनने एक छोटा कार्यक्रम आयोजित केला होता. आयसीसी अध्यक्ष जय शाह आणि बीसीसीआय प्रमुख मिथुन मनहास यांच्या उपस्थितीत, बडोदा क्रिकेट असोसिएशनने रोहित आणि विराटचे फोटो असलेल्या टेलिफोन बूथसारख्या बॉक्सची व्यवस्था केली होती. जेव्हा मिड इनिंग्स ब्रेक दरम्यान त्यांची नावे पुकारण्यात आली तेव्हा बडोदा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रणव अमीन यांनी बॉक्सचा दरवाजा उघडला आणि हे दोन्ही दिग्गज खेळाडू त्या बॉक्समधून बाहेर आले. या अनोख्या एंट्रीमुळे दोघे एकमेकांकडे बघून हसले. त्यांनी बॉक्सवर ऑटोग्राफ दिला. कार्यक्रमात दोन्ही दिग्गज खेळाडू हसताना दिसले. त्यानंतर रोहित आणि कोहली या दोघांचा सन्मान करण्यात आला. 

विराट कोहलीने पूर्ण केल्या 28000 धावा : 

विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड बनला. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28000 धावा पूर्ण केल्या. विराटने सर्वात कमी इनिंग खेळत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ही कामगिरी केली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा आकडा गाठण्यासाठी घेतलेल्या इनिंगच्या बाबतीत विराटने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे. विराटने 28 हजार धावा पूर्ण केल्या आहेत. विराट कोहलीला या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त 25 धावांची गरज होती आणि न्यूझीलंड विरुद्ध  दमदार फलंदाजी करताना त्याने हा आकडा गाठला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ही कामगिरी करणारा कोहली जगातील तिसरा क्रिकेटपटू ठरला. त्याच्या आधी सचिन तेंडुलकर आणि श्रीलंकेचा दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा यांच्या नावावर हा रेकॉर्ड होता.

हेही वाचा : टी20 वर्ल्ड कपच्या वादात पाकिस्तानची एंट्री, खोडसाळपणा करत बांगलादेशला दिली 'ही' ऑफर

 

विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान : 

पहिल्या वनडे सामन्याचा टॉस रविवारी टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट्स गमावून 300 धावा केल्या, आणि भारताला विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान दिलं. टीम इंडियाचा क्रिकेटर मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर कुलदीप यादवला 1 विकेट मिळाली. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
Ind vs NZVirat Kohlirohit sharmamarathi newsCricket News

इतर बातम्या

"भाजप देशभक्त असूच शकत नाही", विजय वडेट्टीवार यां...

नागपूर