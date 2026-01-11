English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विराट कोहलीने केला वर्ल्ड रेकॉर्ड.... न्यूझीलंड विरुद्ध मॅचमध्ये दमदार फलंदाजी करून सचिन तेंडुलकरलाही टाकलं मागे

IND VS NZ : न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट्स गमावून 300 धावा केल्या, आणि भारताला विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करताना भारताचा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने अर्धशतक ठोकलं. या दरम्यान विराटने वर्ल्ड रेकॉर्ड सुद्धा केला.   

पूजा पवार | Updated: Jan 11, 2026, 08:23 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NZ : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे सीरिज खेळवली जात असून यातील पहिला सामना रविवारी वडोदरा स्टेडियमवर खेळवला जातोय. या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करून 8 विकेट्स गमावून 300 धावा केल्या, आणि भारताला विजयासाठी 301 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करताना भारताचा दिग्गज क्रिकेटर विराट कोहलीने अर्धशतक ठोकलं. या आकड्यापर्यंत पोहोचताना विराटने सचिन तेंडुलकरचा (Sachin Tenरेकॉर्ड सुद्धा मोडला. 

विराट कोहलीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड रेकॉर्ड बनला. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 28000 धावा पूर्ण केल्या. विराटने सर्वात कमी इनिंग खेळत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ही कामगिरी केली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा आकडा गाठण्यासाठी घेतलेल्या इनिंगच्या बाबतीत विराटने सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे. विराटने 28 हजार धावा पूर्ण केल्या आहेत. विराट कोहलीला या आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त 25 धावांची गरज होती आणि न्यूझीलंड विरुद्ध  दमदार फलंदाजी करताना त्याने हा आकडा गाठला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ही कामगिरी करणारा कोहली जगातील तिसरा क्रिकेटपटू ठरला. त्याच्या आधी सचिन तेंडुलकर आणि श्रीलंकेचा दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा यांच्या नावावर हा रेकॉर्ड होता.

विराट कोहलीने हा रेकॉर्ड वडोदरामध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध केला. त्याने आपल्या 624 धावांच्या इनिंगने 28 हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्वात कमी इनिंगमध्ये एवढ्या धाव करणारा विराट हा पहिला फलंदाज ठरलाय. यापूर्वी सचिन तेंडुलकरने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 644 इनिंगमध्ये 28 हजार धावा पूर्ण केल्या होत्या. तर कुमार संगकाराने 666 इनिंगमध्ये 28 हजार धावा पूर्ण केल्या. ''

विराटने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 84 शतक पूर्ण केले : 

न्यूझीलंड विरुद्ध सीरीजच्या पहिल्या वनडेपूर्वी विराट कोहलीने 556 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात 623 इनिंगमध्ये 52.58 च्या सरासरीने 27,975 धाव केल्या होत्या. या काळात त्याने 84 शतकं आणि 145 अर्धशतकं झळकावली. विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 40 वेळा शून्यावर बाद झाला आहे.

विराटने संगकाराला सुद्धा सोडलं मागे : 

विराट कोहलीने आपल्या टेस्ट करिअरमध्ये 123 सामन्यात 9230 धावा आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये 125 सामन्यात 4188 धावा केल्या. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत, त्याच्या पुढे फक्त सचिन तेंडुलकर फलंदाज आहे. विराटने 42 धावा करून त्याने संगकाराचा 28,016  धावांचा विक्रम मागे टाकला आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला.

