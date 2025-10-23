टीम इंडियाच्या Total मधून एवढ्या धावा केल्या कमी; न्यूझीलंडला Advantage! पण का?

IND VS NZ : आयसीसी वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारताचा करो वा मरो चा सामना गुरुवारी न्यूझीलंड विरुद्ध डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जातोय. यात न्यूझीलंडने टॉस जिंकून आधी गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडिया (Team India) मागच्या सलग तीन सामन्यात पराभूत झाली आहे, त्यामुळे आता सेमी फायनलच्या रेसमध्ये पुन्हा कमबॅक करायचं असेल तर भारताला हा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. या सामन्यात स्मृती मंधाना आणि प्रतिका रावलने शतक ठोकलं तर जेमिमा रॉड्रिग्सने सुद्धा अर्धशतक ठोकलं. अशाप्रकारे टीम इंडियाने धावांचा डोंगर रचला, पण प्रत्यक्ष न्यूझीलंडला मात्र कमी धावांचं आव्हान मिळालं.
न्यूझीलंडने टॉस जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. टीम इंडियाकडून प्रतिका रावलने 134 बॉलमध्ये 122 धावा केल्या.तर उपकर्णधार स्मृती मंधानाने 95 बॉलमध्ये 109 धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्सने 76 धावा केल्या. हरमनप्रीत कौरने 10 आणि रिचा घोषने 4 धावा केल्या. मात्र 49 व्या ओव्हर दरम्यान पाऊस पडला आणि सामना काहीकाळ थांबवावा लागला. खूप वेळ सामना सुरु न झाल्याने DLS नियमाने टीम इंडियाने केलेल्या 340 धावांच्या धावांपैकी 15 धावा कमी करण्यात आल्या आणि न्यूझीलंडला 44 ओव्हरमध्ये विजयासाठी 325 धावांचं टार्गेट देण्यात आलं. त्यामुळे न्यूझीलंडसाठी पावसामुळे कमी झालेलं विजयाचं आव्हान हे फायदेशीर ठरू शकतं का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.
प्रतिका रावल ही वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करणारी सर्वात भारतीय खेळाडू ठरली आहे. तिने मिताली राज आणि दीप्ती शर्माला लगे सोडलं ज्यांनी 29 इनिंग्समध्ये 1000 धावा केल्या होत्या. इतर भारतीय खेळाडू, हरमनप्रीत कौरने 30 डावांमध्ये 1000 धावा पूर्ण केल्या आणि स्मृती मानधनाने 33 डावांमध्ये. प्रतीका रावलने तिच्या एकदिवसीय पदार्पणानंतर अवघ्या 304 दिवसांत ही कामगिरी केली. यापूर्वी हा विक्रम लॉरा वोल्वार्डच्या नावावर होता, ज्यांनी पदार्पणाच्या 734 दिवसांत 1000 धावा केल्या होत्या.
प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्ज,दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकिपर), प्रिय राणा,क्रांती गौड, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकूर
सुझी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डेव्हाईन (कर्णधार), ब्रुक हॅलिडे, मॅडी ग्रीन, इसाबेला गेझ (यष्टीरक्षक), जेस केर, रोझमेरी मायर, ली ताहुहू, एडन कार्सन
IND W विरुद्ध NZ W सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: हा 'करो वा मरो' सामना गुरुवारी डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला गेला. ICC वर्ल्ड कप २०२५ चा भाग असलेला हा सामना आहे.
भारताकडून कोणत्या खेळाडूनी शतक आणि अर्धशतक ठोकले?
उत्तर: उपकर्णधार स्मृती मंधानाने ९५ बॉलमध्ये १०९ धावांचं शतक ठोकलं. प्रतिका रावलने १३४ बॉलमध्ये १२२ धावांचं शतक केलं. जेमिमा रॉड्रिग्सने ७६ धावांचं अर्धशतक ठोकलं.
पावसामुळे न्यूझीलंडला काय फायदा झाला?
उत्तर: DLS पद्धतीमुळे ३४० ऐवजी ३२५ धावांचं टार्गेट ४४ ओव्हरमध्ये मिळालं, जे कमी ओव्हर आणि कमी धावांमुळे न्यूझीलंडसाठी फायदेशीर ठरू शकतं.