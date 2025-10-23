English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
आधी स्मृति मंधाना मग प्रतिका रावल.... वर्ल्ड कपमध्ये सेंच्युरीचा डबल शॉट, स्कोअर कार्ड पाहून फॅन्स खुश

IND W VS NZ W : महिला वर्ल्ड कप 2025 मध्ये नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड सामना खेळवला जातोय. यात स्मृती मंधाना आणि प्रतिका रावलने शतक ठोकलं. 

पूजा पवार | Updated: Oct 23, 2025, 08:37 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND W VS NZ W : आयसीसी वर्ल्ड कप 2025 मध्ये भारताचा करो वा मरो चा सामना गुरुवारी न्यूझीलंड विरुद्ध डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला जातोय. यात न्यूझीलंडने टॉस जिंकून आधी गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. टीम इंडिया (Team India) मागच्या सलग तीन सामन्यात पराभूत झाली आहे, त्यामुळे आता सेमी फायनलच्या रेसमध्ये पुन्हा कमबॅक करायचं असेल तर भारताला हा सामना काहीही करून जिंकावा लागेल. या सामन्यात भारताची उपकर्णधार स्मृती मंधानाने (Smriti Mandhana) शतक ठोकलं तर त्याच्या पाठोपाठ तिची ओपनिंग पार्टनर प्रतिका रावलने (Pratika Rawal) सुद्धा कमाल केली आणि शतक पूर्ण केलं. वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील प्रतिकाचं हे पहिलं शतक ठोकलं. 

प्रतिका रावलने ठोकलं पहिलं शतक : 

प्रतिका रावलने जबरदस्त खेळी केली असून 134 बॉलमध्ये 122 धावा केल्या. या इनिंगमध्ये त्यांनी 13 चौकार आणि 2 जबरदस्त सिक्स ठोकले. या खेळीच्या जोरावर टीम इंडियाला सामन्यात चांगली सुरुवात मिळाली आणि भारतीय संघ 300 धावांच्या जवळ पोहोचण्यात यशस्वी झाला. प्रतिका रावलने न्यूझीलंड विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात शतक ठोकून इतिहास रचला. तिने ऑस्ट्रेलियाच्या लिंडसे रीलरच्या 37 वर्ष जुन्या 1000 धावांच्या विश्वविक्रमाची बरोबरी फक्त 23 डावांमध्ये केली. तिने ही कामगिरी 304 दिवसांत केली, जी कोणत्याही भारतीय महिला खेळाडूसाठी सर्वात जलद कामगिरी आहे.

सर्वात जलद 1000 धावा : 

प्रतिका रावल ही वनडे फॉरमॅटमध्ये सर्वात जलद 1000 धावा करणारी सर्वात भारतीय खेळाडू ठरली आहे. तिने मिताली राज आणि दीप्ती शर्माला लगे सोडलं ज्यांनी 29 इनिंग्समध्ये 1000 धावा केल्या होत्या. इतर भारतीय खेळाडू, हरमनप्रीत कौरने 30 डावांमध्ये 1000 धावा पूर्ण केल्या आणि स्मृती मानधनाने 33 डावांमध्ये. प्रतीका रावलने तिच्या एकदिवसीय पदार्पणानंतर अवघ्या 304 दिवसांत ही कामगिरी केली. यापूर्वी हा विक्रम लॉरा वोल्वार्डच्या नावावर होता, ज्यांनी पदार्पणाच्या 734 दिवसांत 1000 धावा केल्या होत्या.

टीम इंडियाची प्लेईंग 11 : 

प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्ज,दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकिपर), प्रिय राणा,क्रांती गौड, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकूर

ऑस्ट्रेलियाची प्लेईंग 11 : 

सुझी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डेव्हाईन (कर्णधार), ब्रुक हॅलिडे, मॅडी ग्रीन, इसाबेला गेझ (यष्टीरक्षक), जेस केर, रोझमेरी मायर, ली ताहुहू, एडन कार्सन

FAQ : 

IND W विरुद्ध NZ W सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: हा 'करो वा मरो' सामना गुरुवारी डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला गेला. ICC वर्ल्ड कप २०२५ चा भाग असलेला हा सामना आहे.

प्रतिका रावलने कोणता विक्रम रचला?
उत्तर: न्यूझीलंडविरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात शतक ठोकून तिने इतिहास रचला. तिने ऑस्ट्रेलियाच्या लिंडसे रीलरच्या ३७ वर्ष जुन्या १००० धावांच्या विक्रमाची बरोबरी केली, जे तिने फक्त २३ डावांमध्ये केले.

भारताकडून कोणत्या खेळाडूनी शतक ठोकले?
उत्तर: उपकर्णधार स्मृती मंधानाने शतक ठोकले. तिच्या ओपनिंग पार्टनर प्रतिका रावलनेही शतक पूर्ण केले, जे वर्ल्ड कपच्या इतिहासातील तिचे पहिले शतक आहे.

