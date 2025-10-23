टीम इंडियाचा न्यूझीलंडवर मोठा विजय! सेमी फायनलच्या रेसमधील आव्हान कायम

IND VS NZ : आयसीसी वर्ल्ड कपमध्ये भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (India VS New Zealand) सामना गुरुवारी डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्यात टीम इंडियाने 53 धावांनी न्यूझीलंडचा पराभव केला. न्यूझीलंडवरील मोठ्या विजयामुळे आता टीम इंडियाचं सेमी फायनलच्या रेसमधील आव्हान कायम आहे. टीम इंडियाने न्यूझीलंड विरुद्ध 49 ओव्हरमध्ये 340 धावा केल्या होत्या. मात्र पावसामुळे अडथळा आल्याने DLS नियमाने टीम इंडियाने केलेल्या 340 धावांच्या धावांपैकी 15 धावा कमी करण्यात आल्या आणि न्यूझीलंडला 44 ओव्हरमध्ये विजयासाठी 325 धावांचं टार्गेट देण्यात आलं. मात्र हे टार्गेट पूर्ण करण्यात न्यूझीलंडचा संघ अयशस्वी ठरला.
न्यूझीलंडने टॉस जिंकून भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीचं आव्हान दिलं होतं. टीम इंडियाकडून प्रतिका रावलने 134 बॉलमध्ये 122 धावा केल्या.तर उपकर्णधार स्मृती मंधानाने 95 बॉलमध्ये 109 धावा केल्या. जेमिमा रॉड्रिग्सने 76 धावा केल्या. हरमनप्रीत कौरने 10 आणि रिचा घोषने 4 धावा केल्या. मात्र 49 व्या ओव्हर दरम्यान पाऊस पडला आणि सामना काहीकाळ थांबवावा लागला. खूप वेळ सामना सुरु न झाल्याने DLS नियमाने टीम इंडियाने केलेल्या 340 धावांच्या धावांपैकी 15 धावा कमी करण्यात आल्या आणि न्यूझीलंडला 44 ओव्हरमध्ये विजयासाठी 325 धावांचं टार्गेट देण्यात आलं.
न्यूझीलंडचा संघ 44 ओव्हरमध्ये फक्त 218 धावा करू शकला. भारतीय संघाने न्यूझीलंडच्या 8 विकेट घेतल्या. यामध्ये रेणुका ठाकूर आणि क्रांती गौडने प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर स्नेह राणा, श्रीचरणी, दीप्ती शर्मा, प्रतिका रावलने प्रत्येकी 1 विकेट घेतली. टीम इंडियाच्या खेळाडूंना न्यूझीलंडला रोखण्यात यश आले.
टीम इंडियाची प्लेईंग 11 :
प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्ज,दीप्ती शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकिपर), प्रिय राणा,क्रांती गौड, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकूर
न्यूझीलंडची प्लेईंग 11 :
सुझी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डेव्हाईन (कर्णधार), ब्रुक हॅलिडे, मॅडी ग्रीन, इसाबेला गेझ (यष्टीरक्षक), जेस केर, रोझमेरी मायर, ली ताहुहू, एडन कार्सन
IND W विरुद्ध NZ W सामना कधी आणि कुठे खेळला गेला?
उत्तर: हा सामना गुरुवारी डी वाय पाटील स्टेडियमवर खेळला गेला. ICC वर्ल्ड कप २०२५ चा भाग असलेला हा सामना आहे.
सामन्याचा निकाल काय झाला?
उत्तर: टीम इंडियाने न्यूझीलंडचा ५३ धावांनी पराभव केला. यामुळे भारताचं सेमीफायनलच्या रेसमधील आव्हान कायम आहे.
भारताने किती धावा केल्या आणि पावसाचा परिणाम काय झाला?
उत्तर: भारताने ४९ ओव्हरमध्ये ३४० धावा केल्या. मात्र ४९ व्या ओव्हरमध्ये पावसामुळे सामना थांबला. DLS पद्धतीनुसार १५ धावा कमी करून न्यूझीलंडला ४४ ओव्हरमध्ये ३२५ धावांचं टार्गेट देण्यात आलं.