Marathi News
अति घाई संकटात नेई.... हार्दिक पाठोपाठ अर्शदीपनेही केली तीच चूक, 2 विकेट फुकट घालवल्या

IND VS OMA : टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी 8 विकेट्स गमावून 188 धावा केल्या मात्र यादरम्यान घाई केल्यामुळे हार्दिक पंड्या आणि अर्शदीप सिंह यांच्या विकेट वाया गेल्या. दोघांनीही एक सारखीच चूक केली, सध्या त्यांच्या रनआऊटचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

पूजा पवार | Updated: Sep 19, 2025, 11:29 PM IST
अति घाई संकटात नेई.... हार्दिक पाठोपाठ अर्शदीपनेही केली तीच चूक, 2 विकेट फुकट घालवल्या
(Photo Credit : Social Media)

IND VS OMA : भारत विरुद्ध ओमान (India VS Oman) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना शुक्रवार 19 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. अबूधाबीच्या शेख जायद स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला असून यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी 8 विकेट्स गमावून 188 धावा केल्या मात्र यादरम्यान घाई केल्यामुळे हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) आणि अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh)  यांच्या विकेट वाया गेल्या. दोघांनीही एक सारखीच चूक केली, सध्या त्यांच्या रनआऊटचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

नेमकं काय घडलं?

शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान सामना सुरु होण्यापूर्वी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये टॉस पार पडला. यावेळी सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. ज्यामुळे ओमान संघाला गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं. यावेळी टीम इंडियाने फलंदाजीसाठी उतरताना नेहमीच्या फलंदाजीच्या क्रमात बदल केले. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल हे सलामी फलंदाजीसाठी आले, त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये सॅमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल यांना संधी देण्यात आली. सुपर 4 सामन्यापूर्वी संघातील इतर खेळाडूंना सुद्धा वरच्या क्रमवार खेळण्याची संधी मिळावी म्हणून टीम मॅनेजमेंटने घेतलेला हा निर्णय होता. परंतू ही संधी हार्दिक पंड्याने वाया घालवली. 

दोन्ही फलंदाज रन आऊट : 

अभिषेक शर्मा बाद झाल्यावर हार्दिक पंड्या नंबर 4 वर फलंदाजीसाठी आला. परंतु आठव्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर नॉन स्ट्राईक एन्डवर असताना त्याने लवकर क्रीज क्रॉस करण्याची घाई केली. ओमानचा गोलंदाज जितेन रामानंदीने स्ट्राईकवर असणाऱ्या सॅमसनला बॉल टाकला, तो बॉल संजूने सरळ मारला आणि सरळ येणारा बॉल जितेनच्या हाताला लागून स्टंपवर जाऊन लागला. यावेळी हार्दिक पंड्याने घाईत आधीच क्रीज ओलांडली होती आणि त्यामुळे तो पुन्हा क्रीजच्या आत येऊ शकला नाही आणि रन आऊट होऊन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. हार्दिक पंड्या केवळ १ धाव करून बाद झाला. 

हार्दिक पंड्याने केलेली चूक 9 व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेल्या अर्शदीपने सुद्धा केली. 19 व्या ओव्हरला अर्शदीप सिंह नॉन स्ट्राईक एन्डवर होता. यावेळी सुद्धा ओमानचा गोलंदाज जितेन रामानंदीने स्ट्राईकवर असणाऱ्या फलंदाजाला बॉल टाकला आणि तो बॉल फलंदाजाने सरळ मारला. सरळ येणारा बॉल जितेनच्या हाताला लागून स्टंपवर जाऊन लागला आणि यावेळी अर्शदीप सिंह आधीच क्रीजच्या बाहेर निघाल्यामुळे त्याला रन आऊट करण्यात ओमानला यश आले. अर्शदीप सिंह केवळ 1 धाव करून बाद झाला.

हेही वाचा : भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! कर्णधार सोडून अख्ख्या संघाने केली बॅटिंग, सूर्याला 11 व्या नंबरवर ढकललं

टीम इंडियाची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव

ओमानची प्लेईंग 11 :

आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (विकेटकिपर), शाह फैसल, जिक्रीया इस्लाम, आर्यन बिश्त, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

