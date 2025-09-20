Asia Cup 2025 : टीम इंडियाची विजयी हॅट्रिक! ग्रुप स्टेजच्या शेवटच्या सामन्यात ओमानलाही चारली धूळ

IND VS OMA : भारत विरुद्ध ओमान (India VS Oman) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना शुक्रवार 19 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. अबूधाबीच्या शेख जायद स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला असून यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी 8 विकेट्स गमावून 188 धावा केल्या आणि ओमानला विजयासाठी 189 धावांचं आव्हान दिलं. हे आव्हान पूर्ण करताना त्यांनी टीम इंडियाच्या गोलंदाजीवर चांगली फटकेबाजी केली, पण ते संघाला विजय मिळवून देण्यात यशस्वी ठरले नाहीत.
शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान सामना सुरु होण्यापूर्वी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये टॉस पार पडला. यावेळी सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. ज्यामुळे ओमान संघाला गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं. ओमान विरुद्ध सामन्यात टीम इंडियाने वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराहला बसवून अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणाला प्लेईंग 11 मध्ये संधी दिली. यावेळी टीम इंडियाने फलंदाजीसाठी उतरताना नेहमीच्या फलंदाजीच्या क्रमात बदल केले. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल हे सलामी फलंदाजीसाठी आले, त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये सॅमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल यांना संधी देण्यात आली. टीम इंडियाने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेट गमावून 188 धावा केल्या आणि ओमानला विजयासाठी 189 धावांचे आव्हान दिले. अभिषेक शर्माने 38, संजू सॅमसनने 56, अक्षर पटेलने 26, तिलक वर्माने 29 तर हर्षित राणाने 13 धावा केल्या. इतर फलंदाजांना दोन अंकी संख्या सुद्धा करता आली नाही.
विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी ओमानचा संघ मैदानात उतरला. यावेळी त्यांच्या फलंदाजांपैकी जतिंदर सिंहने 32, आमिर खलिमने 64, हमद मिर्जाने 51 तर जितेनने 12 धावा केल्या. ओमानच्या संघाने 20 ओव्हरमध्ये 4 विकेट गमावून 167 धावा केल्या, पण 21 धावा कमी पडल्या आणि त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. यासह ओमानचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला असून टीम इंडियाने विजयाची हॅट्रिक मिळवत सुपर 4 मध्ये धडक दिली आहे.
भारतासाठी ही फेरी खास ठरणार आहे, कारण 21 सप्टेंबरला त्याला पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरावे लागेल. या लढतीला नेहमीप्रमाणे प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. यानंतर 24 सप्टेंबरला भारताचा सामना बांग्लादेशशी, तर 26 सप्टेंबरला श्रीलंकेशी होईल. तिन्ही सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहेत.
सामन्याचा टॉस कोणी जिंकला आणि काय निर्णय घेतला?
टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला.
भारताने किती धावा केल्या आणि ओमानला विजयासाठी किती धावांचे आव्हान दिले?
भारताने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेट गमावून 188 धावा केल्या आणि ओमानला विजयासाठी 189 धावांचे आव्हान दिले.
भारताच्या प्लेईंग 11 मध्ये कोणत्या खेळाडूंना संधी मिळाली?
भारताने वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देऊन अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणाला प्लेईंग 11 मध्ये स्थान दिले. सलामीला अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल, तर मधल्या फळीत संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल यांना संधी मिळाली.