भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच! कर्णधार सोडून अख्ख्या संघाने केली बॅटिंग, सूर्याला 11 व्या नंबरवर ढकललं

IND VS OMA : भारत विरुद्ध ओमान (India VS Oman) यांच्यात आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना शुक्रवार 19 सप्टेंबर रोजी खेळवला गेला. अबूधाबीच्या शेख जायद स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात आला असून यात टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्याने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी 8 विकेट्स गमावून 188 धावा केल्या मात्र टीम इंडियाचा कर्णधार आणि विस्फोटक फलंदाज सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) मात्र शेवटपर्यंत फलंदाजीसाठी मैदानात आलाच नाही.
शुक्रवारी भारत विरुद्ध ओमान सामना सुरु होण्यापूर्वी दोन्ही संघाच्या खेळाडूंमध्ये टॉस पार पडला. यावेळी सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली. ज्यामुळे ओमान संघाला गोलंदाजीचं आव्हान मिळालं. ओमान विरुद्ध सामन्यात टीम इंडियाने वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराहला बसवून अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणाला प्लेईंग 11 मध्ये संधी दिली. यावेळी टीम इंडियाने फलंदाजीसाठी उतरताना नेहमीच्या फलंदाजीच्या क्रमात बदल केले. अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल हे सलामी फलंदाजीसाठी आले, त्यानंतर मिडल ऑर्डरमध्ये सॅमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल यांना संधी देण्यात आली. सुपर 4 सामन्यापूर्वी संघातील इतर खेळाडूंना खेळण्याची संधी मिळावी म्हणून टीम मॅनेजमेंटने घेतलेला हा निर्णय असावा. कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा फिनिशर म्हणून ८ व्या स्थानावर तरी मैदानात उतरेल अशी अपेक्षा होती, पण सूर्याला थेट 11 व्या नंबरवर ढकलण्यात आलं.
भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासात कदाचित असं पहिल्यांदाच घडलं असेल की, कर्णधाराला 11 व्या नंबरवर ढकलण्यात आलं. टीम इंडियाने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेट गमावून 188 धावा केल्या आणि ओमानला विजयासाठी 189 धावांचे आव्हान दिले. अभिषेक शर्माने 38, संजू सॅमसनने 56, अक्षर पटेलने 26, तिलक वर्माने 29 तर हर्षित राणाने 13 धावा केल्या. इतर फलंदाजांना दोन अंकी संख्या सुद्धा करता आली नाही.
Suryakumar Yadav did not bat tonight, he was slotted at No.11.
Mufaddal Vohra (mufaddal_vohra) September 19, 2025
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव
आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (कर्णधार), हम्माद मिर्झा, विनायक शुक्ला (विकेटकिपर), शाह फैसल, जिक्रीया इस्लाम, आर्यन बिश्त, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी
भारताने सामन्यात किती धावा केल्या आणि विकेट्स किती गमावल्या?
टीम इंडियाने 20 ओव्हरमध्ये 8 विकेट्स गमावून 188 धावा केल्या. यात अभिषेक शर्माने 38, संजू सॅमसनने 56 (अर्धशतक), अक्षर पटेलने 26, तिलक वर्माने 29 धावा केल्या. इतर फलंदाजांना मोठी धावसंख्या करता आली नाही. ओमानला विजयासाठी 189 धावांचे आव्हान दिले गेले.
सूर्यकुमार यादव याला का फलंदाजीला येऊ न देता 11 व्या क्रमांकावर ढकलण्यात आलं?
कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला सुपर फोर सामन्यापूर्वी संघातील इतर खेळाडूंना (मिडल आणि लोअर ऑर्डरला) फलंदाजीची संधी देण्यासाठी 11 व्या क्रमांकावर ठेवण्यात आलं. हा निर्णय टीम मॅनेजमेंटचा होता, ज्यामुळे संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल यांना वरच्या क्रमात संधी मिळाली. यामुळे सूर्यकुमार मैदानावर उतरला नाही, जे भारतीय क्रिकेट इतिहासात कदाचित पहिल्यांदाच घडलं असेल.
