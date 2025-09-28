English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs PAK: जर पावसाने खेळ थांबवला तर कोण बनेल Asia Cup 2025चा विजेता? जाणून घ्या काय आहे नियम

IND vs PAK Final Rain Chances: आशिया कप 2025 चा अंतिम सामना उद्या, 28 सप्टेंबर रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाईल. पाऊस पडला तर सामना कसा होईल ते जाणून घ्या.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 28, 2025, 11:53 AM IST
IND vs PAK: जर पावसाने खेळ थांबवला तर कोण बनेल Asia Cup 2025चा विजेता? जाणून घ्या काय आहे नियम

Who will be declared champion if india vs pakistan final washed out in rain: आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) ऐतिहासिक अंतिम सामना रविवार, 28 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात खेळला जाणार आहे. आशिया कपच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी थेट फायनलमध्ये आमनेसामने येणार आहेत. भारताने गट फेरीत आणि सुपर-4 टप्प्यात पाकिस्तानवर विजय मिळवला होता. आता दोन्ही संघ तिसऱ्यांदा समोरासमोर येणार आहेत. परंतु क्रिकेटप्रेमींच्या मनात प्रश्न आहे  जर या मोठ्या सामन्यात पाऊस आला, तर कोण होईल विजेता?

अंतिम सामन्यात पावसाचा अडथळा आला, तर काय होईल?

या निर्णायक सामन्यासाठी आयोजक मंडळाने विशेष तयारी ठेवली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी सामन्याच्या दिवशी दुबईत हवामान सामान्य राहील, अशी शक्यता आहे. तरीही एखाद्या कारणास्तव सामना त्या दिवशी पूर्ण झाला नाही, तर तो रद्द मानला जाणार नाही. कारण, 29 सप्टेंबर हा दिवस फायनलसाठी 'रिझर्व डे' म्हणून ठेवण्यात आला आहे. जर पहिल्या दिवशी सामना पूर्ण होऊ शकला नाही, तर पुढच्या दिवशी तिथूनच पुन्हा खेळ सुरू केला जाईल. मात्र, जर रिझर्व डे ला देखील निकाल लागला नाही, तर भारत आणि पाकिस्तानला संयुक्त विजेता घोषित केले जाईल. दुबईत पावसाची शक्यता अत्यल्प असल्यामुळे रिझर्व डे वापरण्याची वेळ येईल असे वाटत नाही.

भारत-पाकिस्तानचा टी20 इतिहास

टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 15 सामने झाले आहेत. यात भारतीय संघाने 12 वेळा विजय मिळवला आहे, तर पाकिस्तानला केवळ 3 सामन्यांत यश मिळाले आहे. पाकिस्तानचा शेवटचा विजय 2023 मधील आशिया कपमध्ये आला होता, जेव्हा त्यांनी 182 धावांचे लक्ष्य गाठत भारतावर मात केली होती. आता 2025 मधील हा अंतिम सामना भारतासाठी आणखी खास ठरू शकतो. कारण, आजवर कधीही भारताने पाकिस्तानविरुद्ध आशिया कपच्या फायनलमध्ये खेळलेले नाही. त्यामुळे विजय मिळवल्यास टीम इंडियाच्या खात्यात नवा विक्रम जोडला जाईल.

आजचा भारत-पाकिस्तानचा अंतिम सामना हा केवळ विजेतेपदाचा प्रश्न नाही, तर दोन्ही देशांच्या चाहत्यांसाठी अभिमानाचा क्षण ठरणार आहे. हवामानाची साथ मिळाली तर क्रिकेटप्रेमींना एक अविस्मरणीय थरार अनुभवायला मिळणार आहे.

