पहलगाम हल्ला लक्षात ठेवा...,'या' दिग्गजाच्या सांगण्यावरून टीम इंडियाने पाकिस्तानशी हस्तांदोलनास दिला नकार

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात रविवारी आशिया कप 2025 चा (Asia Cup 2025) सहावा सामना खेळवण्यात आला. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात पाकिस्तानने 20 ओव्हरमध्ये 127 धावा करून भारताला विजयासाठी 128 धावांचे आव्हान दिले होते. हे आव्हान टीम इंडियाने 7 विकेट आणि 25 बॉल राखून पूर्ण केलं. दरम्यान सामन्यापूर्वी आणि सामन्यानंतर पाकिस्तानच्या एकाही खेळाडूशी टीम इंडियाने हस्तांदोलन केलं नाही. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाने (Team India) हा निर्णय घेतला ज्याचं देशभरातून कौतुक करण्यात आलं. परंतू टीम इंडियाने हे सगळं कोणाच्या सांगण्यावरून केलं हे आता समोर आलं आहे.
भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हात मिळवण्यास नकार दिला. समोर आलेल्या एका रिपोर्टनुसार टीम इंडियाने पाकिस्तानच्या कोणत्याही खेळाडूंशी हात मिळवू नये अशी आयडिया गौतम गंभीरने दिली होती. टेलिकॉम एशिया स्पोर्टच्या रिपोर्टमध्ये दावा करण्यात आला आहे की, हेड कोच गौतम गंभीरने भारतीय खेळाडूंना पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात मिळवण्यास नकार दिला, तसेच प्रतिस्पर्धी खेळाडूंशी कोणत्याही प्रकारचा वाद टाळण्यास सांगितले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉसच्यावेळी सुद्धा पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाशी सुद्धा हस्तांदोलन करणं टाळलं होतं.
स्पर्धेच्या प्रसारक सोनी स्पोर्ट्सशी बोलताना टीम इंडियाचा हेड कोच गंभीर म्हणाला की, 'हा एक चांगला विजय आहे, पण स्पर्धेत अजूनही बरेच क्रिकेट शिल्लक आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, एक संघ म्हणून आम्हाला पहलगाम हल्ल्यातील बळींबद्दल, सर्व कुटुंबांविषयी आणि त्यांच्यासोबत जे घडले त्याबद्दल आमची एकता दाखवायची होती. ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मिळालेल्या यशाबद्दल आम्ही सशस्त्र दलांचेही आभार मानू इच्छितो. मला विश्वास आहे की, आम्ही देशाला गौरव आणि आनंदी करण्याचा प्रयत्न करू'.
हेही वाचा : पाकिस्तान सोबत No Handshake मुळे टीम इंडियावर लागणार फाईन? ICC चे नियम काय म्हणतात?
टीम इंडियाचा ग्रुप ए मध्ये समावेश करण्यात आला असून यात भारत, पाकिस्तान, ओमान आणि यूएई यांचा समावेश आहे. भारताला ग्रुपमधील प्रत्येक संघासोबत एक एक सामना खेळायचा आहे. त्याप्रमाणे भारताने 10 सप्टेंबर रोजी यूएई सोबत सामना खेळून 9 विकेट्सने विजय मिळवला, तर 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानवर 7 विकेट्सने विजय मिळवला. आता टीम इंडियाला त्यांचा शेवटचा ग्रुप स्टेज सामना 19 सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध खेळायचा आहे. यात भारताने विजय मिळवला तर ते थेट सुपर फोरमध्ये जातील. सध्या टीम इंडिया पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 वर आहे.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह
भारताने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन का केले नाही?
पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय हेड कोच गौतम गंभीर यांच्या सल्ल्याने घेण्यात आला.
हस्तांदोलन न केल्यामुळे आयसीसीकडून भारतावर कारवाई होईल का?
नाही, हस्तांदोलन न करणे हे क्रिकेटच्या नियमांचे उल्लंघन नाही. आयसीसीच्या नियमानुसार हस्तांदोलन अनिवार्य नाही, त्यामुळे भारतावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही.
भारताचा ग्रुप कोणता आहे आणि त्यात कोणते संघ आहेत?
भारताचा समावेश ग्रुप ए मध्ये आहे. या ग्रुपमध्ये भारत, पाकिस्तान, ओमान आणि यूएई हे संघ आहेत.