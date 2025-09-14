IND vs PAK Weather Report: दुबईतील रणधुमाळीत हवामान ठरणार निर्णायक; खेळाडूंना 'या' समस्येचा करावा लागू शकतो सामना

IND vs PAK Weather Report: आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील ग्रुप-ए मधील हायव्होल्टेज सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्याचा निकाल सुपर-4 मध्ये प्रवेशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे. चला या सामन्याआधी जाणून घेऊयात दुबईतील हवामान कसं असेल कारण तिकडचं हवामान निर्णायक ठरणार आहे.
भारताने आपल्या पहिल्या सामन्यात यूएईवर 9 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. दुसरीकडे पाकिस्तानने ओमानवर 93 धावांनी मात केली. दोन्ही संघांनी पहिल्या लढतीत सहज विजय मिळवल्यानं आता त्यांच्या थेट भिडंतीकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.
दुबईत पावसाचा अजिबात अंदाज नसला तरी खेळाडूंना कडाक्याच्या उकाड्याचा सामना करावा लागणार आहे. हवामान खात्याच्या अहवालानुसार तापमान 40 अंश सेल्सियसच्या आसपास राहू शकतं. मैदानावर खेळताना खेळाडूंना 45 अंशांएवढा उष्णतेचा अनुभव येईल. शिवाय आर्द्रता 38 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खेळाडूंच्या फिटनेस आणि सहनशक्तीची खरी कसोटी लागणार आहे.
दुबईच्या पिचवर पहिल्यांदा फलंदाजी करणं थोडं कठीण ठरतं. सुरुवातीच्या षटकांत वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि उछाल मिळतो. पण सामना जसजसा पुढे सरकतो तसतशी फलंदाजांना धावा काढणं सोपं होतं. टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांचा आकडा पाहता, या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या 135 ते 140 इतकी राहिली आहे. दुबईत पहिल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघाने 52 सामने जिंकले आहेत, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघाने तब्बल 59 सामने जिंकले आहेत. म्हणजेच पाठलाग करणाऱ्यांचं पलडं इथे नेहमीच जड ठरत आलं आहे.
प्रश्न 1: भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे खेळला जाणार आहे?
उत्तर: हा सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.
प्रश्न 2: सामन्यादरम्यान हवामान कसं असणार आहे?
उत्तर: दुबईत पावसाचा अंदाज नाही. मात्र तापमान 40 अंश सेल्सियसपर्यंत जाऊ शकतं आणि खेळाडूंना 45 अंशांएवढा उष्णतेचा अनुभव येऊ शकतो.
प्रश्न 3: हवामानाचा खेळाडूंवर काय परिणाम होऊ शकतो?
उत्तर: तीव्र उकाडा आणि 38% आर्द्रता यामुळे खेळाडूंच्या फिटनेसची कसोटी लागेल.