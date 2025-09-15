English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सगळे भारत-पाक सामन्यात व्यस्त असताना अगरकराचा रोहित-कोहलीला 'विराट' दणका; दोघांनाही...

Ajit Agarkar Big Decision On Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय चाहत्यांबरोबरच प्रसारमाध्यमेही भारत-पाकिस्तान सामन्याकडे लक्ष ठेऊन असतानाच अजित आगरकरने एक मोठा निर्णय घेतलाय.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 15, 2025, 09:26 AM IST
अगरकरच्या नेतृत्वाखाली समितीची मोठा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य वृत्तसंस्था)

Ajit Agarkar Big Decision On Virat Kohli Rohit Sharma: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ म्हणजेच बीसीसीआयने अजित आगरकर यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीवर निशाणा साधल्याची चर्चा सध्या एका घटनेमुळे रंगली आहे. एकीकडे भारत आणि पाकिस्तान सामन्याची चर्चा असतानाच दुसरीकडे अगरकराच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने रविवारी ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध होणाऱ्या आगामी एकदिवसीय मालिकेसाठी भारत अ संघाची घोषणा केली. विशेष म्हणजे मागील काही दिवसांपासून मैदानात सराव करत घाम गाळणाऱ्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा 'भारत अ' संघात समावेश नाही. त्यामुळेच विराट आणि रोहितचं स्पर्धात्मक क्रिकेटमधील पुनरागमन आणखी लांबले आहे. 'भारत अ' संघ घरच्या मैदानावर तीन सामने खेळणार आहे. 

कधी होणार आहेत हे सामने?

या वर्षाच्या सुरुवातीला आयपीएल 2025 हंगामानंतर स्पर्धात्मक क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर असलेले कोहली आणि रोहित या सामन्यांमधून पुनरागमन करतील असं सांगितलं जात होतं. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्याच्या उद्देशाच्या सरावासाठी भारत अ सामने खेळणार आहे. भारतीय संघाच्या या तीन सामन्यांमध्ये रोहित आणि विराटची निवड करण्यात आलेली नाही. हे सर्व सामने कानपूरमधील ग्रीन पार्क स्टेडियमवर होणार आहेत. हे तीन सामने 30 सप्टेंबर, 3 ऑक्टोबर आणि 5 ऑक्टोबर 2025 रोजी होतील.

विराट, रोहितसाठी संघाची दारं बंद?

रविवारी जाहीर झालेल्या भारत अ संघात कोणत्याही वरिष्ठ फलंदाजाचे नाव नव्हते. बीसीसीआयच्या वरिष्ठ पुरुष निवड समितीने पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी 13 सदस्यीय भारत अ संघाची घोषणा केली, ज्यामध्ये रजत पाटीदार कर्णधार असणार आहे. या संघांमधून विराट आणि रोहितला डावलण्यात आल्याने त्यांच्यासाठी एकदिवसीय क्रिकेटच्या संघाची दारं कायमची बंद झाली आहेत की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. अजित आगरकरच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीमधील सदस्य या दोन्ही वयस्कर खेळाडूंचं 2027 चा वर्ल्डकप खेळण्याचं पूर्ण होऊ देणार नाहीत अशी चर्चा दोघांच्या चाहत्यांमध्ये दिसत आहे. दोघेही 2027 मध्ये वयाची पस्तीशी ओलांडलेले खेळाडू असल्याने बीसीसीआयच्या दिर्घकालीन नियोजनामधून दोघांना दूर ठेवलं जात असल्याचं सांगितलं जात आहे.

दोन वेगवेगळे कर्णधार

तीन सामन्यांपैकी शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी, त्यांनी 15 सदस्यीय संघाची घोषणा केली. ज्यामध्ये नवीन खेळाडूंचा समावेश आहे. यात प्रमुख्याने तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंग आणि कर्णधार म्हणून तिलक वर्माची निवड करण्यात आली आहे. तर पहिल्या सामन्यात कर्णधार असलेला पाटीदार शेवटच्या दोन सामन्यामध्ये उपकर्णधार असणार आहे. दरम्यान, प्रियांश आर्य आणि सिमरजीत सिंग दुसऱ्या आणि तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यांचा भाग राहणार नाहीत.

पहिल्या एकदिवसीय सामन्यासाठी भारत अ संघ:

रजत पाटीदार (कर्णधार), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विप्रज निगम, निशांत सिंधू, गुर्जपनीत सिंग, युद्धवीर सिंग, रवी बिश्नोई, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, सिमरजीत सिंग.

दुसऱ्या आणि तिसऱ्या वन-डेसाठी भारत अ संघ:

तिलक वर्मा (कर्णधार), रजत पाटीदार (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंग (डब्ल्यूके), रियान पराग, आयुष बडोनी, सूर्यांश शेडगे, विपराज निगम, निशांत सिंधू, गुर्जपनीत सिंग, युधवीर सिंग, रविशकुमार, रवीश कुमार, रवीश सिंह, पो. अर्शदीप सिंग.

