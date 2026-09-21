भारताविरुद्ध प्रत्येक सामन्यात पराभूत होतोय पाकिस्तान, एशियन गेम्समध्ये 'या' सामन्यात सुद्धा 3-0 पराभूत

Asian Games 2026 : भारत आणि पाकिस्तान हे संघ जेव्हा जेव्हा मैदानात समोरासमोर येतात तेव्हा सर्वांचं लक्ष या सामन्याकडे लागलेलं असतं. हे दोन्ही संघ कोणत्याही खेळात समोरासमोर येवोत सामन्याचा रोमांच हा सर्वोच्च शिखरावर असतो. नुकत्याच झालेल्या महिला आशिया कप 2026 स्पर्धेत सुद्धा भारतीय महिला संघाने पाकिस्तानच्या संघाला 55 धावांवर ऑलआउट केले होते, त्यानंतर 7 विकेटने सामना सुद्धा जिंकला. पुन्हा एकदा एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या महिला टेनिसपटूंनी पाकिस्तानला 3-0 ने पराभूत करून धूळ चारली. भारताच्या खेळाडूंची कामगिरी या सामन्यात पाकिस्तानवर प्रभावी ठरली.
भारतीय पॅडलर्सनी या मालिकेतील पहिल्या सामन्यापासूनच पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करण्यास सुरुवात केली. भारताच्या अनुभवी खेळाडू सुतीर्था मुखर्जीने पहिल्या सामन्यात पाकिस्तानच्या अलीनाला पूर्णपणे बॅकफूटवर ढकलले. प्रतिस्पर्ध्याला कोणतीही संधी न देता सुतीर्थाने 11-3, 11-3, 11-4 अशा फरकाने सामना जिंकला आणि भारताला 1-0 अशी भक्कम आघाडी मिळवून दिली.
सुरुवातीला आघाडी मिळवल्यावर दुसऱ्या सामन्यात भारताची युवा खेळाडू सिंड्रेला दास मैदानात उतरली. सिंड्रेलाने पाकिस्तानची कुलसूम खानच्या विरुद्ध आक्रमक सुरुवात केली. त्याने 11-6, 11-7, 11-5 अशा सरळ सेट्समध्ये एकतर्फी विजय मिळवून भारताची आघाडी 2-0 अशी वाढवली. या विजयामुळे पाकिस्तानच्या पुनरागमनाच्या उरल्यासुरल्या आशाही जवळपास मावळल्या.
भारताने 2-0 ने आघाडी घेतल्यावर स्टार खेळाडू श्रीजा अकुला हिच्यावर ही आघाडी कायम राखून पाकिस्तानला मात देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. तिसऱ्या सामन्यात, श्रीजाने पाकिस्तानच्या फातिमा खानला सावरण्याची संधीही दिली नाही. अवघ्या काही मिनिटांतच श्रीजाने फातिमाचा 11-4, 11-4, 11-5 असा धुव्वा उडवला. या विजयासह भारताने पाकिस्तानचा 3-0 असा पराभव केला आणि एशियन गेम्स स्पर्धेच्या पुढील फेरीत स्थान पक्कं केलं.