IND vs PAK: पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर कॅप्टन सूर्यकुमारचे मोठे विधान, 'पहलगाम दहशतवादी...'

Asia Cup 2025: कर्णधार सूर्यकुमार यादवने 37 चेंडूत 47 धावांची नाबाद खेळी करत सामना खिशात घातला. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 15, 2025, 06:19 AM IST
सुर्यकुमार यादव

Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 मधील बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान सामन्यात टीम इंडियाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पाकिस्तानवर 7 गडी राखून शानदार विजय मिळवला. पाकिस्तानने ठेवलेल्या 128 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने 15.5 षटकांत 3 गडी गमावून पूर्ण केला. अभिषेक शर्माने आक्रमक सुरुवात करत 13 चेंडूत 31 धावा फटकावल्या, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने 37 चेंडूत 47 धावांची नाबाद खेळी करत सामना खिशात घातला. तिलक वर्माने 31 धावांचे योगदान दिले, तर शिवम दुबे 10 धावांसह नाबाद राहिला.

सूर्यकुमारची कॅप्टन्स इनिंग 

सूर्यकुमार यादवने कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करत 5 चौकार आणि 1 षटकारासह 47 धावा काढल्या. तिसऱ्या विकेटसाठी तिलक वर्मासोबत 56 धावांची महत्त्वाची भागीदारी करत त्याने सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. शेवटच्या षटकारासह त्याने भारताला विजय मिळवून दिला. सामन्यानंतर त्याने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली.

पाकिस्तानची फलंदाजी ढासळली 

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली, पण हा निर्णय चुकीचा ठरला. भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्याच चेंडूपासून दबाव टाकला. साहिबजादा फरहानने 44 चेंडूत 40 धावा केल्या, तर शाहीन आफ्रिदीने 16 चेंडूत 33 धावांची नाबाद खेळी केली. मात्र, अन्य फलंदाज अपयशी ठरले, आणि पाकिस्तान 20 षटकांत 9 बाद 127 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला.

भारतीय गोलंदाजांचा भेदक मारा

भारतीय फिरकीपटूंनी पाकिस्तानी फलंदाजीला पुरते हैराण केले. कुलदीप यादवने 4 षटकांत 18 धावा देत 3 बळी घेतले, तर अक्षर पटेलने 2 आणि वरुण चक्रवर्तीने 1 बळी घेतला. जसप्रीत बुमराहने 2 बळी घेत पाकिस्तानला सुरुवातीला धक्के दिले. हार्दिक पंड्याने 1 बळी घेतला, पण तो महागडा ठरला.

काय म्हणाला सूर्यकुमार?

सामन्यानंतर सूर्यकुमारने विजयाचे श्रेय संघाच्या एकजुटीला दिले आणि म्हणाला, “हा सामना आम्ही भारतीय सैनिकांना आणि पहलगाम हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांना समर्पित करतो. आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.” त्याने फिरकीपटूंचे कौतुक करत मधल्या षटकांत त्यांच्या नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.

टीमची स्टॅटर्जी 

भारताने हा सामना इतर कोणत्याही सामन्याप्रमाणे खेळला. सर्व प्रतिस्पर्ध्यांसाठी समान तयारी आणि रणनीतीचा अवलंब केला गेला. दुबईच्या संथ खेळपट्टीवर भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत पाकिस्तानला लय मिळू दिली नाही, ज्यामुळे भारताचा विजय सुकर झाल्याचे सुर्यकुमारने म्हटले.

FAQ

प्रश्न: आशिया कप २०२५ मधील भारत-पाकिस्तान सामन्याचा निकाल काय झाला?

उत्तर: भारताने दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात पाकिस्तानवर ७ गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. पाकिस्तानने ठेवलेल्या १२८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १५.५ षटकांत ३ गडी गमावून पूर्ण केला. सूर्यकुमार यादवने ४७ धावांची नाबाद खेळी करत सामना जिंकला.

प्रश्न: सूर्यकुमार यादवने सामन्यानंतर कोणते महत्त्वाचे विधान केले?

उत्तर: सूर्यकुमार यादवने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली. त्याने म्हटले, “आम्ही पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबांसोबत उभे आहोत आणि हा विजय आमच्या देशाच्या सैनिकांना समर्पित करतो.”

प्रश्न: भारतीय गोलंदाजांनी सामन्यात कशी कामगिरी केली?

उत्तर: भारतीय गोलंदाजांनी, विशेषतः फिरकीपटूंनी, भेदक मारा करत पाकिस्तानला २० षटकांत ९ बाद १२७ धावांवर रोखले. कुलदीप यादवने ४ षटकांत १८ धावा देत ३ बळी घेतले, अक्षर पटेलने २, जसप्रीत बुमराहने २ आणि वरुण चक्रवर्तीने १ बळी घेतला. हार्दिक पंड्याने १ बळी घेतला, पण तो तुलनेने महागडा ठरला.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

