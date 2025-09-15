IND vs PAK: पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर कॅप्टन सूर्यकुमारचे मोठे विधान, 'पहलगाम दहशतवादी...'

Asia Cup 2025: आशिया कप 2025 मधील बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान सामन्यात टीम इंडियाने दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर पाकिस्तानवर 7 गडी राखून शानदार विजय मिळवला. पाकिस्तानने ठेवलेल्या 128 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने 15.5 षटकांत 3 गडी गमावून पूर्ण केला. अभिषेक शर्माने आक्रमक सुरुवात करत 13 चेंडूत 31 धावा फटकावल्या, तर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने 37 चेंडूत 47 धावांची नाबाद खेळी करत सामना खिशात घातला. तिलक वर्माने 31 धावांचे योगदान दिले, तर शिवम दुबे 10 धावांसह नाबाद राहिला.
सूर्यकुमार यादवने कर्णधारपदाला साजेशी खेळी करत 5 चौकार आणि 1 षटकारासह 47 धावा काढल्या. तिसऱ्या विकेटसाठी तिलक वर्मासोबत 56 धावांची महत्त्वाची भागीदारी करत त्याने सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. शेवटच्या षटकारासह त्याने भारताला विजय मिळवून दिला. सामन्यानंतर त्याने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित केला आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केली.
wins on the bounce for #TeamIndia!
A dominating show with bat & ball from Surya Kumar Yadav & Co. to bag 2 more points!
Scorecard https://t.co/W2OEWMTVaY#AsiaCup2025 pic.twitter.com/hM7iin7AAq
— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा याने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी निवडली, पण हा निर्णय चुकीचा ठरला. भारतीय गोलंदाजांनी पहिल्याच चेंडूपासून दबाव टाकला. साहिबजादा फरहानने 44 चेंडूत 40 धावा केल्या, तर शाहीन आफ्रिदीने 16 चेंडूत 33 धावांची नाबाद खेळी केली. मात्र, अन्य फलंदाज अपयशी ठरले, आणि पाकिस्तान 20 षटकांत 9 बाद 127 धावांपर्यंतच मजल मारू शकला.
भारतीय फिरकीपटूंनी पाकिस्तानी फलंदाजीला पुरते हैराण केले. कुलदीप यादवने 4 षटकांत 18 धावा देत 3 बळी घेतले, तर अक्षर पटेलने 2 आणि वरुण चक्रवर्तीने 1 बळी घेतला. जसप्रीत बुमराहने 2 बळी घेत पाकिस्तानला सुरुवातीला धक्के दिले. हार्दिक पंड्याने 1 बळी घेतला, पण तो महागडा ठरला.
सामन्यानंतर सूर्यकुमारने विजयाचे श्रेय संघाच्या एकजुटीला दिले आणि म्हणाला, “हा सामना आम्ही भारतीय सैनिकांना आणि पहलगाम हल्ल्यातील बळींच्या कुटुंबीयांना समर्पित करतो. आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.” त्याने फिरकीपटूंचे कौतुक करत मधल्या षटकांत त्यांच्या नियंत्रणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
भारताने हा सामना इतर कोणत्याही सामन्याप्रमाणे खेळला. सर्व प्रतिस्पर्ध्यांसाठी समान तयारी आणि रणनीतीचा अवलंब केला गेला. दुबईच्या संथ खेळपट्टीवर भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत पाकिस्तानला लय मिळू दिली नाही, ज्यामुळे भारताचा विजय सुकर झाल्याचे सुर्यकुमारने म्हटले.
