/IND vs PAK : दुबईमध्ये नाणेफेकीच्या वेळी भारत पाकिस्तान सामन्यात कर्णधारांनी हॅन्डशेक केले का?

India vs Pakistan Handshake Controversy : महिला आशिया कप 2026 चा नववा सामना खेळवला जात आहे, हा सामना भारतीय महिला संघ विरुद्ध पाकिस्तान महिला संघ यांच्यामध्ये सुरु आहे. या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने दमदार सुरुवात केली आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाच्या संघाने कमालीची कामगिरी केली आणि पावरप्ले मध्ये तीन विकेट्स नावावर केले आहेत. या सामन्याला सुरुवात होण्याआधी दोन्ही संघामध्ये नाणेफेक पार पडले यामध्ये दोन्ही संघाच्या कर्णधार मैदानावर आल्या होत्या. भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना यांच्यामध्ये हॅन्डशेक झाले का? असा सर्वांना प्रश्न सर्वांना आहे.
दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना सुरू होण्यापूर्वीच जुनी कटुता पुन्हा एकदा दिसून आली. नाणेफेकीच्या वेळी भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सना यांनी हस्तांदोलन केले नाही. क्रिकेटमध्ये नाणेफेकीनंतर दोन्ही कर्णधारांनी हस्तांदोलन करणे ही एक सामान्य प्रथा आहे, परंतु या सामन्यात ही परंपरा दिसली नाही. जेव्हा दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर दोन्ही कर्णधार एकमेकांसमोर उभे ठाकले, तेव्हा हे अंतर स्पष्टपणे जाणवले. असे घडण्याची ही पहिली वेळ नाही. भारतीय संघ गेल्या काही काळापासून पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांमध्ये हस्तांदोलन न करण्याचे धोरण अवलंबत आहे.
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टी20 विश्वचषकात जेव्हा दोन्ही कर्णधार एकमेकांसमोर आले होते, तेव्हाही असेच दृश्य पाहायला मिळाले होते. टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने हे धोरण सुरु केले होते, पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले आहे. सुरुवातीपासून सीमारेषेंवर भारत पाकिस्तानमध्ये तणावाचे वातावरण पाहायला मिळाले आहे आता मैदानावर देखील या दोन्ही संघामध्ये तणाव पाहायला मिळत आहे.
NO HANDSHAKE BETWEEN INDIA & PAKISTAN— (@crictok28SKJ) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur and Fatima Sana did not exchange the customary handshake at the toss ahead of the Women's Asia Cup clash.
India vs Pakistan — the rivalry always comes with headlines. #INDvsPAK #WomensAsiaCup #TeamIndia pic.twitter.com/T2sxqQlUdv
नाणेफेकीदरम्यान मैदानाबाहेरील या बाबींकडे लक्ष देण्याबद्दल विचारले असता, हरमनप्रीतची भूमिका स्पष्ट होती. तिने सांगितले की संघाचे लक्ष पूर्णपणे खेळावर केंद्रित आहे आणि तिचा संघ व खेळाडू मैदानाबाहेरील बाबींकडे अजिबात लक्ष देत नाहीत.
भारतीय महिला (प्लेइंग इलेव्हन) : स्मृती मानधना , शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाली, रिचा घोष (विकेटकिपर), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, नंदनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांती गौड.
पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेव्हन): मुनीबा अली (विकेटकिपर), शवाल जुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयेशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कर्णधार), उम्म-ए-हानी, अयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इक्बाल.