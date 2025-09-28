Ind vs Pak Final: भारताचा झेंडा दुबई स्टेडियममध्ये नेण्यास बंदी, चूक झाल्यास होणार मोठा दंड, पाकिस्तानच्या झेंड्याबाबत नियम वेगळे?

IND VS PAK Asia Cup Final : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडणार आहे. आशिया कपच्या (Asia Cup 2025) इतिहासात तब्बल 41 वर्षांनी या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धांमध्ये फायनल खेळवण्यात येणार आहे. रविवार 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागून राहिलंय. सामना दरम्यान कोणताही तणाव निर्माण होऊ नये यासाठी यूएई क्रिकेट असोसिएशन, एसीसी आणि दुबई पोलीस प्रशासन यांनी सामना दरम्यान प्रेक्षकांवर काही निर्बंध घातलेत.
हाय प्रोफाइल सामन्यापूर्वी दुबई पोलिसांनी आशिया कप फायनल पाहण्यासाठी येणाऱ्या फॅन्सना कडक दिशा निर्देश दिले आहेत. सुरक्षा लक्षात घेऊन स्टेडियममध्ये येणाऱ्या फॅन्सने काय करावे आणि काय नाही याची लिस्ट दिली आहे. दुबई पोलिसांनी सर्व तिकीट धारकांना सामना सुरु होण्याच्या निर्धारित वेळेच्या कमीत कमी तीन तास अगोदर येण्याचा सल्ला दिला आहे. एका वैध तिकिटावर फक्त एकच प्रवेश आहे. पुन्हा प्रवेश नाही, त्यामुळे सामन्यादरम्यान स्टेडियममधून बाहेर पडणाऱ्या कोणालाही पुन्हा प्रवेश दिला जाणार नाही.
दुबई पोलिसांनी चाहत्यांना स्टेडियम कर्मचाऱ्यांच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. गाड्यांच्या पार्किंगला फक्त नियुक्त केलेल्या ठिकाणी परवानगी आहे. दुबई पोलिसांनी अधिकृत वेबसाइटवर प्रतिबंधित वस्तूंची सूची पोस्ट करण्यात आली आहे. ज्यात भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या समर्थकांना स्टेडियममध्ये झेंडे, बॅनर किंवा फटाके वाहून नेण्यास मनाई आहे. खेळपट्टीवर आक्रमण करणे, प्रतिबंधित वस्तू बाळगणे किंवा अपशब्द वापरणे यासारख्या उल्लंघनांसाठी 1.2 लाख ते 7.24 लाखांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच गुन्हेगारांना तीन महिन्यापर्यंत शिक्षा होऊ शकते.
जे फॅन्स हिंसेत सहभागी होतील किंवा खेळाडूंवर वस्तू फेकतील , त्यांना चिडवतील, अपशब्द वापरतील अशांवर 2.41 लाख ते 7.24 लाख एवढा दंड ठोठावला जाईल. आशिया कपच्या अंतिम सामन्यासाठी विशेष पोलिस तुकड्या देखील तैनात केल्या जातील आणि सार्वजनिक सुरक्षेत अडथळा निर्माण झाल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
Dubai ESC Affirm Stadium Security Readiness Ahead of Asia Cup Title Decider
Details:https://t.co/NAUQpcOmvKEventsSecurityCommittee YourCommitmentisHappiness pic.twitter.com/RBUZAQ2EXt
(DubaiPoliceHQ) September 27, 2025
फटाके, फ्लेयर्स, लेझर पॉइंटर्स आणि कोणतेही ज्वलनशील किंवा घातक पदार्थ.
तीक्ष्ण वस्तू, शस्त्रे, विषारी पदार्थ आणि रिमोट-कंट्रोल उपकरणे.
मोठ्या छत्र्या, कॅमेरा ट्रायपॉड/रिग्ज, सेल्फी स्टिक आणि अनधिकृत व्यावसायिक छायाचित्रण.
बॅनर, झेंडे किंवा चिन्हे, पाळीव प्राणी, सायकली, स्केटबोर्ड, स्कूटर आणि काचेच्या वस्तू.