फायनल मॅचच्या टॉसपूर्वी पुन्हा ड्रामा, पाकिस्तानने बोलावला त्यांचा वेगळा ब्रॉडकास्‍टर, रवी शास्त्रीशी बोललेच नाहीत

Asia Cup Final 2025 : फायनल सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. मात्र मागील दोन्ही सामन्यांप्रमाणे या फायनलमध्ये सुद्धा टॉस दरम्यान भारत - पाक मधील संघर्ष दिसून आला.

पूजा पवार | Updated: Sep 28, 2025, 09:07 PM IST
फायनल मॅचच्या टॉसपूर्वी पुन्हा ड्रामा, पाकिस्तानने बोलावला त्यांचा वेगळा ब्रॉडकास्‍टर, रवी शास्त्रीशी बोललेच नाहीत
Asia Cup Final 2025 : दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर 28 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनल सामना खेळवला जात आहे. आशिया कपच्या (Asia Cup 2025) इतिहासात तब्बल 41 वर्षांनी या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धांमध्ये फायनल खेळवण्यात येणार आहे.  त्यामुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष या सामन्याकडे लागून आहे.  या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. मात्र मागील दोन्ही सामन्यांप्रमाणे या फायनलमध्ये सुद्धा टॉस दरम्यान भारत - पाक मधील संघर्ष दिसून आला.

नेमकं काय घडलं?

सामन्याच्या अर्धातास अगोदर झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला असून कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. पण पारंपरिक विरोधी संघांमध्ये फायनल सामना सुरु होत नाही तोवर मैदानात नवा ड्रामा पाहायला मिळाला. पहिल्यांदा असं झालं की टॉसच्यावेळी दोन दोन ब्रॉडकास्टर दिसून आले. टॉसनंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवची मुलाखत रवि शास्त्री यांनी घेतली तर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याची मुलाखत पाकिस्‍तानचा दिग्गज क्रिकेटर वकार यूनुसने गेहतली. यामध्ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे षड्यंत्र स्पष्टपणे दिसून येते.

हेही वाचा : टीम इंडियाने टॉस जिंकला, भारताचा हुकमीएक्का प्लेईंग 11 मधून बाहेर, 'या' खेळाडूला संधी

 

भारत-पाकिस्‍तान टॉसमध्ये दोन ब्रॉडकास्‍टर: 

आशिया कप 2025 मध्ये यापूर्वी भारत पाकिस्तानमध्ये एक ग्रुप स्टेज सामना तर एक सुपर 4 सामना खेळवण्यात आला. त्यादोन्ही सामन्यात एकच ब्रॉडकास्‍टर  होता. मात्र फायनल सामन्यात भारतासाठी वेगळा तर पाकिस्तानसाठी वेगळा ब्रॉडकास्टर ठेवण्यात आला. पीसीबी आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे प्रमुख मोहसिन नक्वी यांनी अंतिम सामन्यापूर्वी त्यांच्या संघाला भारताविरुद्ध मोकळीक दिली होती. नक्वी म्हणाले, 'भारताविरुद्ध तुम्हाला जे करायचे आहे ते करा, मी सगळं बघून घेईन'. दरम्यान, भारत-पाकिस्तान आशिया कप फायनलमध्ये टॉस दरम्यान हा वाद दिसून आला. सलमान आगा यांना प्रश्न विचारण्यासाठी पाकिस्तानकडून वकार युनूसला बोलावण्यात आले होते, तर आतापर्यंत रवी शास्त्री ही भूमिका चांगल्या प्रकारे बजावत होते. यापूर्वी टीम इंडिया टॉस आणि सामन्यानंतर पाकिस्तान सोबत हॅन्डशेक करत नाही यावरून वाद पाहायला मिळाला होता. 

बीसीसीआयने घेतली ठोस भूमिका : 

पाकिस्तानी संघाने फायनलवेळी ब्रॉडकास्टर असलेल्या रवी शास्त्री यांच्याशी बोलण्यास नकार दिला. त्यामुळे एसीसीने रवी शास्त्री यांना फायनल सामन्यात ब्रॉडकास्टर म्हणून काम करण्यापासून वंचित ठेवलं जावं असा प्रस्ताव पाठवला. पण हा प्रस्ताव बीसीसीआयने धुडकावला आणि त्यांनी रवी शास्त्री हेच फायनलमध्ये ब्रॉडकास्टर असतील अशी भूमिका घेतली. तेव्हा मध्यस्थीचा मार्ग काढत पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान त्याच्या पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज वकारशी बोलेल आणि सूर्यकुमार माजी प्रशिक्षक शास्त्रीशी बोलेल असे ठरले.

भारताची प्लेईंग 11 :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सैम अयुब, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

FAQ : 

आशिया कप २०२५ ची फायनल सामना कधी आणि कुठे खेळवला जात आहे?
उत्तर: फायनल सामना २८ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. भारत आणि पाकिस्तान या दोन कट्टर प्रतिस्पर्धी संघांमध्ये हा सामना होत असून, ४१ वर्षांनंतर पहिल्यांदा आशिया कपच्या इतिहासात अशी फायनल पाहायला मिळत आहे.

 टॉस दरम्यान नेमके काय घडले?
उत्तर: सामन्याच्या अर्धा तास आधी झालेल्या टॉसनंतर दोन्ही संघांमध्ये वादग्रस्त प्रसंग घडला. यापूर्वीच्या दोन सामन्यांप्रमाणे (ग्रुप स्टेज आणि सुपर ४) यावेळीही संघर्ष दिसून आला. मुख्यतः दोन वेगळे ब्रॉडकास्टर दिसून आले: भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवची मुलाखत रवि शास्त्री यांनी घेतली, तर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगाची मुलाखत वकार युनूस यांनी घेतली.

 यापूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्यांमध्ये असे वाद का घडले?
उत्तर: मागील सामन्यांमध्ये टॉस आणि सामन्यानंतर हॅन्डशेक न करण्यावरून वाद झाले होते. आशिया कप २०२५ मध्ये ग्रुप स्टेज आणि सुपर ४ सामन्यांमध्येही टॉस दरम्यान तणाव दिसून आला होता. फायनलमधील ब्रॉडकास्टर वाद हा पारंपरिक विरोधी संघांमधील तणावाचा भाग म्हणून पाहिला जात आहे.

