IND VS PAK : पाकिस्तानी गोलंदाजीची हवा काढणाऱ्या ईशान किशनने मॅच जिंकल्यावर केलं मोठं विधान, म्हणाला 'पाकिस्तानला हरवून आम्हाला....'

IND VS PAK : श्रीलंकेच्या कोलंबो शहरात रविवारी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) या संघांमध्ये ग्रुप स्टेजचा 27 वा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव करून 61 धावांनी विजय मिळवला. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ भारताच्या गोलंदाजी समोर अवघ्या 114 धावांवर गारद झाला. तर या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांना सुद्धा भारतीय फलंदाजांनी घाम फोडला. यात भारताकडून सर्वोत्तम कामगिरी स्टार ओपनर ईशान किशनने केली. ईशान किशनने (Ishan Kishan) 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि यासह अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा आपल्या नावे केले. दरम्यान सामन्यातील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी ईशानला प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला, यावेळी बोलताना ईशानने काही महत्वाचं वक्तव्य केलं.
टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यादरम्यान टीम इंडियाकडून ईशान किशनने 77, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 32, शिवम दुबेने 27, रिंकू सिंहने 11 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले. दरम्यान ईशानने 27 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. या अर्धशतका सोबतच ईशान किशन हा कमी बॉलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध अर्धशतक ठोकणारा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी पाकिस्तानला 176 धावांचं आव्हान दिलं. मात्र भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात फारकाळ टिकू शकले नाही. पाकिस्तानचा संघ 114 धावांवर ऑल आउट झाला.
ईशान किशनला त्याच्या भारत - पाकिस्तान सामन्यातील कामगिरीसाठी प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला यावेळी त्याला बोलण्याची संधी देण्यात आली होती. यावेळी ईशान किशन म्हणाला की, 'मला वाटतं सुरुवातीला खेळपट्टी तितकी सोपी नव्हती. त्यामुळे स्वतःवर विश्वास ठेवणे आणि आपल्या ताकदीवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे होते. मी माझ्या ऑफ-साईड खेळावर खूप मेहनत घेतली आहे. मी फक्त गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. माझ्या मनात हे स्पष्ट होते की जर आपण 160-170 धावा केल्या तर तो आपल्यासाठी चांगला धावसंख्या असेल'.
ईशान किशन पुढे म्हणाला की, 'भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना नेहमीच एक खास असतो, फक्त आपल्यासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी. पाकिस्तानचा पराभव करून हा सामना जिंकल्याने आम्हाला खूप आत्मविश्वास मिळेल आणि भविष्यातही आम्हाला हीच गती कायम ठेवायची आहे'.