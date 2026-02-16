English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS PAK : पाकिस्तानी गोलंदाजीची हवा काढणाऱ्या ईशान किशनने मॅच जिंकल्यावर केलं मोठं विधान, म्हणाला 'पाकिस्तानला हरवून आम्हाला....'

IND VS PAK : भारत - पाक सामन्यात टीम इंडियाकडून फलंदाजीत सर्वोत्तम कामगिरी स्टार ओपनर ईशान किशनने केली. यासाठी त्याला प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी ईशान किशनने भारत - पाकिस्तान सामन्यातील विजयाबाबत वक्तव्य केलं.   

पूजा पवार | Updated: Feb 16, 2026, 09:01 AM IST
IND VS PAK : श्रीलंकेच्या कोलंबो शहरात रविवारी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) या संघांमध्ये ग्रुप स्टेजचा 27 वा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा लाजिरवाणा पराभव करून 61 धावांनी विजय मिळवला. पाकिस्तानचा संपूर्ण संघ भारताच्या गोलंदाजी समोर अवघ्या 114 धावांवर गारद झाला. तर या सामन्यात पाकिस्तानी गोलंदाजांना सुद्धा भारतीय फलंदाजांनी घाम फोडला. यात भारताकडून सर्वोत्तम कामगिरी स्टार ओपनर ईशान किशनने केली. ईशान किशनने (Ishan Kishan) 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि यासह अनेक रेकॉर्डस् सुद्धा आपल्या नावे केले. दरम्यान सामन्यातील सर्वोत्तम कामगिरीसाठी ईशानला प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला, यावेळी बोलताना ईशानने काही महत्वाचं वक्तव्य केलं. 

ईशान किशनने मोडला युवराज सिंहचा विक्रम : 

टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यादरम्यान टीम इंडियाकडून ईशान किशनने 77, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 32, शिवम दुबेने 27, रिंकू सिंहने 11 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले.  दरम्यान ईशानने 27 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. या अर्धशतका सोबतच ईशान किशन हा कमी बॉलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध अर्धशतक ठोकणारा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी पाकिस्तानला 176 धावांचं आव्हान दिलं. मात्र भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात फारकाळ टिकू शकले नाही. पाकिस्तानचा संघ 114 धावांवर ऑल आउट झाला. 

काय म्हणाला ईशान किशन? 

ईशान किशनला त्याच्या भारत - पाकिस्तान सामन्यातील कामगिरीसाठी प्लेअर ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला यावेळी त्याला बोलण्याची संधी देण्यात आली होती. यावेळी ईशान किशन म्हणाला की, 'मला वाटतं सुरुवातीला खेळपट्टी तितकी सोपी नव्हती. त्यामुळे स्वतःवर विश्वास ठेवणे आणि आपल्या ताकदीवर लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे होते. मी माझ्या ऑफ-साईड खेळावर खूप मेहनत घेतली आहे. मी फक्त गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा प्रयत्न करत होतो. माझ्या मनात हे स्पष्ट होते की जर आपण 160-170 धावा केल्या तर तो आपल्यासाठी चांगला धावसंख्या असेल'.

ईशान किशन पुढे म्हणाला की, 'भारत विरुद्ध पाकिस्तान हा सामना नेहमीच एक खास असतो, फक्त आपल्यासाठीच नाही तर संपूर्ण देशासाठी. पाकिस्तानचा पराभव करून हा सामना जिंकल्याने आम्हाला खूप आत्मविश्वास मिळेल आणि भविष्यातही आम्हाला हीच गती कायम ठेवायची आहे'.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

