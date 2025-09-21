English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs PAK Super 4 Live Streaming: भारत-पाक महामुकाबल्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे, कधी आणि कसं पाहता येणार? जाणून घ्या

India vs Pakistan Live Streaming: आशिया कप 2025 च्या ग्रुप स्टेजमध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानचा 7 विकेट्सने पराभव केला. भारत-पाकिस्तान सुपर फोर सामना 21 सप्टेंबर रोजी खेळला जाईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 21, 2025, 09:35 AM IST
IND vs PAK Super 4 Live Streaming: भारत-पाक महामुकाबल्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे, कधी आणि कसं पाहता येणार? जाणून घ्या

Where to watch India vs Pakistan T20 Match Telecast TV Channel and Mobile: आशिया कप 2025 मध्ये पुन्हा एकदा भारत-पाक सामना रंगणार आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 7 गडी राखून भक्कम विजय मिळवला होता. त्या सामन्यात भारताचा फिरकीपटू कुलदीप यादवने 3 गडी बाद करत चमक दाखवली होती, तर अभिषेक शर्माने आक्रमक फलंदाजी करून पाकिस्तानी गोलंदाजांना नामोहरम केले होते. आता 21 सप्टेंबर रोजी सुपर-4 फेरीतील पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येणार आहेत.

सामना कधी आणि कुठे?

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर-4 फेरीतील पहिला सामना रविवार, 21 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याची सुरुवात रात्री 8 वाजता होईल.

हे ही वाचा: IND vs PAK Weather Report: दुबईच्या उकाड्यात होणार महामुकाबला, पिच कोणाला देणार साथ?

 

सामना कुठे पाहता येईल?

टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण: सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 आणि सोनी स्पोर्ट्स 4

मोबाईल/ऑनलाईन स्ट्रिमिंग: Sony Liv अॅप आणि वेबसाईटवर थेट सामना पाहता येईल.

हे ही वाचा: IND vs PAK Super 4: आज पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार का टीम इंडिया? सूर्यकुमार यादवच्या उत्तराने चाहते थक्क!

आशिया कपमध्ये भारत-पाक हेड-टू-हेड

आशिया कपमध्ये आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 20 वेळा लढत झाली आहे.

भारताने 11 सामने जिंकले

पाकिस्तानने 6 सामने जिंकले

तर 3 सामने अनिर्णित राहिले.

टी20 इंटरनॅशनलच्या आकडेवारीत भारताने वर्चस्व राखलं आहे. दोन्ही संघांचा 14 वेळा सामना झाला असून त्यात भारताने 11 विजय मिळवले आहेत, तर पाकिस्तानला 3 विजय मिळाले आहेत.

हे ही वाचा: Asia Cup 2025: कर्णधार सूर्या फलंदाजीसाठी का नाही आला? विजयानंतर चाहत्यांना स्वतः दिलं उत्तर

भारताचा सुपर-4 शेड्यूल

21 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध पाकिस्तान

24 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध बांगलादेश

26 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध श्रीलंका

28 सप्टेंबर – स्पर्धेचा अंतिम सामना

भारताची संभाव्य प्लेईंग 11

 

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

पाकिस्तानची संभाव्य प्लेईंग 11

 

साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

हे ही वाचा: "माझ्याशी लग्न कर, नाहीतर मी मरेन..." मुलगा ते मुलगी झालेल्या अनया बांगरचा दावा, जाणून घ्या काय झाल

FAQ

Q1: भारत-पाक सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
➡️ एशिया कप 2025 सुपर-4 फेरीतील भारत-पाक सामना रविवार, 21 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरुवात होईल.

Q2: सामना कुठे पाहता येईल?
➡️ टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 आणि सोनी स्पोर्ट्स 4 चॅनेलवर होईल.
➡️ मोबाईल आणि ऑनलाईन प्रेक्षकांना सामना Sony Liv अॅप आणि वेबसाईटवर पाहता येईल.

Q3: भारत आणि पाकिस्तानची एशिया कपमधील हेड-टू-हेड आकडेवारी काय आहे?
➡️ दोन्ही संघांचा एशिया कपमध्ये 20 वेळा सामना झाला आहे. त्यापैकी:

भारताने 11 विजय मिळवले

पाकिस्तानने 6 विजय मिळवले

तर 3 सामने अनिर्णित राहिले

Q4: टी20 इंटरनॅशनलमध्ये भारत-पाक रेकॉर्ड कसा आहे?
➡️ दोन्ही संघ 14 वेळा आमनेसामने आले आहेत. भारताने 11 विजय, तर पाकिस्तानने 3 विजय मिळवले आहेत.

