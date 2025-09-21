IND vs PAK Super 4 Live Streaming: भारत-पाक महामुकाबल्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठे, कधी आणि कसं पाहता येणार? जाणून घ्या

Where to watch India vs Pakistan T20 Match Telecast TV Channel and Mobile: आशिया कप 2025 मध्ये पुन्हा एकदा भारत-पाक सामना रंगणार आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 7 गडी राखून भक्कम विजय मिळवला होता. त्या सामन्यात भारताचा फिरकीपटू कुलदीप यादवने 3 गडी बाद करत चमक दाखवली होती, तर अभिषेक शर्माने आक्रमक फलंदाजी करून पाकिस्तानी गोलंदाजांना नामोहरम केले होते. आता 21 सप्टेंबर रोजी सुपर-4 फेरीतील पहिल्या सामन्यात दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने येणार आहेत.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर-4 फेरीतील पहिला सामना रविवार, 21 सप्टेंबर रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. भारतीय वेळेनुसार या सामन्याची सुरुवात रात्री 8 वाजता होईल.
टीव्हीवर थेट प्रक्षेपण: सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 3 आणि सोनी स्पोर्ट्स 4
मोबाईल/ऑनलाईन स्ट्रिमिंग: Sony Liv अॅप आणि वेबसाईटवर थेट सामना पाहता येईल.
आशिया कपमध्ये आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 20 वेळा लढत झाली आहे.
भारताने 11 सामने जिंकले
पाकिस्तानने 6 सामने जिंकले
तर 3 सामने अनिर्णित राहिले.
टी20 इंटरनॅशनलच्या आकडेवारीत भारताने वर्चस्व राखलं आहे. दोन्ही संघांचा 14 वेळा सामना झाला असून त्यात भारताने 11 विजय मिळवले आहेत, तर पाकिस्तानला 3 विजय मिळाले आहेत.
21 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध पाकिस्तान
24 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध बांगलादेश
26 सप्टेंबर – भारत विरुद्ध श्रीलंका
28 सप्टेंबर – स्पर्धेचा अंतिम सामना
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव
साहिबजादा फरहान, सैम अय्यूब, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), फखर जमान, सलमान आगा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद
