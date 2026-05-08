पुन्हा मौका मौका! क्रिकेटच्या मैदानावर 'या' तारखेला भिडणार भारत पाकिस्तान, वर्ल्ड कपमध्ये रंगणार हायव्होल्टेज सामना

IND VS PAK : आयपीएल 2026 नंतर लगेचच महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात होणार आहे. यंदा इंग्लंडमध्ये आयसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप खेळवला जाणार असून यात टीम इंडियाचा (Team India) पहिलाच सामना हा पारंपरिक विरोध असलेल्या भारत - पाकिस्तान यांच्यात होणार आहे. भारत - पाकिस्तान (IND VS PAK) सामना म्हटलं की, संपूर्ण जगाचं लक्ष हे या सामन्याकडे असतं. भारतीय महिला संघाकडे पुन्हा एकदा पाकिस्तानला क्रिकेटच्या मैदानात हरवण्याची संधी आहे.
महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना हा एजबेस्टनमध्ये 14 जून रोजी होणार आहे. या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष राहणार असून याच्या तिकिटांना मोठ्या प्रमाणात मागणी असणार आहे. भारतात 2025 मध्ये झालेल्या आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानला पराभूत केलं होतं. भारतीय पुरुष संघाने सुद्धा टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये पाकिस्तान विरुद्ध कोलंबो येथे झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला होता. त्यानंतर पुन्हा एकदा भारतीय महिला संघाकडे पाकिस्तान विरुद्ध विजय मिळवण्याची नामी संधी आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारतीय संघ डिफेंडिंग वनडे चॅम्पियन म्हणून मैदानात उतरेल. भारतीय महिला संघाला ग्रुप 1 मध्ये ठेवण्यात आलं असून यात भारतासोबत ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि नेदरलँड यांचा समावेश आहे. तर ग्रुप 2 मध्ये वेस्टइंडीज, इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, आयर्लंड आणि स्कॉटलंड यांचा समावेश आहे.
रविवार, 14 जून: भारत विरुद्ध पाकिस्तान, एजबेस्टन
बुधवार, 17 जून: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, हेडिंग्ले
रविवार, 21 जून: साउथ अफ्रीका विरुद्ध भारत, मँचेस्टर
गुरुवार, 25 जून: भारत विरुद्ध बांग्लादेश, मँचेस्टर
रविवार, 28 जून: ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत, लॉर्ड्स
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), श्री चरणी, यस्तिका भाटिया (विकेटकीपर), नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.