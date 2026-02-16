English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • संघाने लाज काढली... आधी छाती फुगवून बसलेल्या नक्वींनी पाकिस्तानी संघ ढासळताना पाहून काय केलं पाहिलं का?

संघाने लाज काढली... आधी छाती फुगवून बसलेल्या नक्वींनी पाकिस्तानी संघ ढासळताना पाहून काय केलं पाहिलं का?

IND-PAK : भारत पाकिस्तान संघातील सामन्यानंतर आता पडद्यामागे घडलेल्या अनेक घटना ठरत आहेत चर्चेचा विषय. नेमकं काय घडलं? पाहाच...

सायली पाटील | Updated: Feb 16, 2026, 04:20 PM IST
संघाने लाज काढली... आधी छाती फुगवून बसलेल्या नक्वींनी पाकिस्तानी संघ ढासळताना पाहून काय केलं पाहिलं का?
Ind vs pak match highlights Mohsin Naqvi embarrassed PCB chief leaves stadium early refuses to sit

IND-PAK : प्रचंड थरारनाट्यानंतर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये खेळवण्यात आलेल्या क्रिकेट सामन्यावर सर्वच क्रिकेटप्रेमींच्या नजरा खिळल्या होत्या. कोलंबोमध्ये खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात भारतानं सरशी घेतली आणि पाकिस्तानला पराभूत केलं. मात्र, या सामन्याचा थरारक क्षण तो नव्हता जेव्हा पाकचे सर्व खेळाडू भारतानं बाद केले.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रिकेटप्रेमी आणि त्यातूनही भारत, पाकिस्तान सामन्याकडे नजर लावून बसलेल्यांसाठी खरा थरारक क्षण तो होता जेव्हा व्हीआयपी स्टँडमध्ये बसलेले, सामना पाहण्यासाठी आलेले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचते प्रमुख मोहसीन नक्वी त्यांच्या जागेवर दिसलेच नाहीत. रविवारी कोलंबो येथील आर प्रेमदास स्टेडियममध्ये पार पडलेल्या हाय व्होलटेज सामन्यात विरोधी संघानं फार लवकरच सामन्यात माघार पत्करल्याचं पाहायलास मिळाल. संघाची ही पिछेहाट पाहून छाती फुगवून बसलेले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष नक्वी मात्र मैदानातील ही पडझड पाहून तिथं न थांबता तडक निघून गेले.

हेसुद्धा वाचा : ₹19000 कोटींच्या आश्चर्यकारक बोगद्यामुळं भारतानं उडवली चीनची झोप; अमर्याद वेगाशी काय संबंध?

माध्यम प्रतिनिधी आणि मैदानावर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भातील वृत्ताला दुजोरा दिला. बरं, पाकिस्तानचा संघ फलंदाजी करत होता, सामना अद्याप संपलाही नव्हता आणि तेव्हाच हे नाराजीनाट्य सुरू झालं. भारतानं सुरूवातीलाच पाकिस्तानपुढं 176 धावांचा डोंगर उभा केला. त्यानंतर फलंदाजीसाठी आलेल्या पाकिस्तानच्या संघानं सुरुवातीलाच गमावलेले खेळाडू, मधल्या फळीतील खेळाडूंना आव्हान देऊन गेले आणि त्यानंतर या सामन्यात पाकचा संघ विजयासाठी नव्हे, तर अस्तित्वासाठी आटापिटा करताना दिसला.

PCB अध्यक्षांची अनुपस्थिती एकाएकी चर्चेचा विषय

तिथं PCB अध्यक्षांची अनुपस्थिती एकाएकी चर्चेचा विषय ठरली आणि ही चर्चासुद्धा वाऱ्याच्या वेगानं पसरली. हे तेच मोहसिन नक्वी, ज्यांनी सामन्यापूर्वीसुद्धा बऱ्याच कारणांनी माध्यमांचं आणि क्रीडा जगताचं लक्ष वेधलं. टी20 विश्वचषक स्पर्धेतून बांगलादेशच्या गच्छंतीनंतर पाकिस्ताच्या सहभागावर त्यांनी प्रश्नचिन्हं उपस्थित केले आणि यानंतर हा विषय वादात रुपांतरित झाला. मात्र, तेव्हा भारताविरोधात भूमिका घेणाऱ्या नक्वींना मैदानात खेळाडूंनी मात्र फार काळ टीकाव धरुच दिला नाही असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.

कसा कोलमडला पाकिस्तानचा संघ?

भारतीय क्रिकेट संघाचं आव्हान स्वीकारत मैदानात आलेल्या पाकच्या संघाची सुरुवातीची फळीत डगमगताना दिसली. सातत्यानं नवे खेळाडू खेळपट्टीवर आले आणि एकही भागिदारी इथं टिकू शकली नाही. एक एक खेळाडू तंबूत परतत गेला आणि सरासरी धावसंख्येतील फरक वाढू लागला. भारतीय खेळाडूंनी 114 धावांमध्येच पाकिस्तानचा डाव गुंडाळला आणि 61 धावांनी सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला. याचदरम्यान, सामना पूर्ण न पाहत नक्वींनी मैदानातून एक्झिट घेतली.

दरम्यान त्यांच्या या निघून जाण्याच्या कृत्यानंतर संघ किंवा नक्वी यांच्याकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही. मुळात क्रिकेट सामन्यात दोन संघांमध्ये असणारी आव्हानं आणि स्पर्धा स्वीकारार्ह असली तरीही पदस्थ मंडळींनी अशा पद्धतीनं सामना सोडून निघून जाणं ही बाब मुळात त्या संघासाठी आणि खेळाडूंसाठी योग्य नसल्याचं म्हणत सोशल मीडिया, क्रीडा समीक्षक आणि तत्सम वर्तुळा याची बरीच चर्चा झाली.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
T20 WCIND vs PakIndia vs Pakistan match highlightsIndia vs Pakistan MatchR Premadasa Stadium

इतर बातम्या

केस रखरखीत झालेयत, गळतायत? अर्धी वाटी तांदळाचा असा करा वापर...

Lifestyle