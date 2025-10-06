English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
LBW च्या अपीलवर अंपायरने दिला Run Out, मैदानावर भांडायला आली पाकिस्तानची कर्णधार, Video Viral

IND VS PAK : महिला वर्ल्ड कप 2025 मधील टीम इंडियाचा हा सलग दुसरा विजय आहे. या सामन्यात पाकिस्तानची फलंदाज मुनीबा अलीच्या रन आउटबाबत वाद निर्माण झाला. ज्यामुळे पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना ही अंपायरशी भांडायला मैदानात गेली. 

पूजा पवार | Updated: Oct 6, 2025, 08:23 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 चा (ICC Womens World Cup 2025) 6 वा सामना खेळवला गेला.  कोलंबोच्या स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या टीम इंडियाने 10  विकेट्स गमावून 247 धावा केल्या होत्या. तर पाकिस्तानला विजयासाठी 248 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात पाकिस्तानचा संघ अयशस्वी ठरला. टीम इंडियाला पाकिस्तानच्या संघाला ऑल आउट करण्यात यश आलं. त्यामुळे भारताने 88 धावांनी सामान जिंकला. महिला वर्ल्ड कप 2025 मधील टीम इंडियाचा हा सलग दुसरा विजय आहे. या सामन्यात पाकिस्तानची फलंदाज मुनीबा अलीच्या रन आउटबाबत वाद निर्माण झाला. ज्यामुळे पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना ही अंपायरशी भांडायला मैदानात गेली. 

नेमकं काय घडलं?

रविवारी महिला वर्ल्‍ड कप दरम्यान झालेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात पाकिस्तानची फलंदाज मुनीबा अलीच्या रन आउटबाबत वाद निर्माण झाला. थर्ड अंपायरच्या निर्णयाचा पाकिस्तानी चाहत्यांनी तीव्र निषेध करत आहेत. वाद इतका विकोपाला गेला की पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार पॅव्हेलियनमधून बाहेर पडली आणि सीमारेषेवर चौथ्या पंचाशी वाद घालू लागली. मात्र शेवटी मुनीबाला रनआउट घोषित करण्यात आले. थर्ड अंपायरनी नियमांनुसार मुनीबाला रनआउट घोषित केले. हा मुद्दा आता सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनला आहे.

सदर घटना तेव्हा घडली जेव्हा क्रांति गौडच्या बॉलवर भारतीय संघाने जोरदार अपील केली. बॉल मुनीबाच्या पॅडवर लागला आणि अंपायरने लगेचच एलबीडब्ल्यू आणि नॉट आउटचा संकेत दिला. दरम्यान, विकेटकीपर रिचा घोषने हुशारीने चेंडू थेट विकेटवर फेकला आणि बेल्स पडले. त्यावेळी मुनीबाने तिची बॅट क्रीजच्या आत ठेवली होती, त्यामुळे मैदानावरील पंचांनी सुरुवातीला तिला नॉट आऊट घोषित केले. पण इथेच खरा वाद सुरू झाला. थोड्या वेळाने, थर्ड अंपायरनी रन-आउट अँगल पुन्हा तपासला. यावेळी, कॅमेऱ्याने दाखवले की चेंडू स्टंपवर आदळला तेव्हा मुनीबाची बॅट थोडी वर आली होती. तांत्रिकदृष्ट्या, ती बाद झाली. पंचांनी निर्णय रद्द केला आणि मुनीबाला रन-आउट घोषित केले. पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना या निर्णयाने स्पष्टपणे नाराज झाली आणि तिने चौथ्या अंपायरशी वाद घातला. तर भारतीय खेळाडूंनी मैदानात जल्लोष केला.

FAQ : 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान महिला वर्ल्ड कप 2025 च्या 6 व्या सामन्याबाबत काय माहिती आहे?
कोलंबोच्या स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या टीम इंडियाने 10 विकेट्स गमावून 246 धावा केल्या. पाकिस्तानला 248 धावांचे आव्हान दिले गेले, पण पाकिस्तान 159 धावांवर ऑल आउट झाला. भारताने 88 धावांनी विजय मिळवला, जो त्यांचा सलग दुसरा विजय आहे.

पाकिस्तानच्या कर्णधार फातिमा सनाने काय केले आणि त्याचा परिणाम काय झाला?
फातिमा सना या निर्णयाने नाराज झाली आणि पॅव्हेलियनमधून बाहेर पडून सीमारेषेवर चौथ्या अंपायरशी वाद घालू लागली. तिने थर्ड अंपायरच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध केला. मात्र, नियमांनुसार थर्ड अंपायरचा निर्णय अंतिम ठरला आणि मुनीबा बाद झाली. पाकिस्तानी चाहत्यांनीही सोशल मीडियावर याचा तीव्र निषेध केला.

सामन्यात मुनीबा अलीच्या रन आउटबाबत वाद कसा निर्माण झाला?
सामन्यात क्रांती गौडच्या बॉलवर भारतीय संघाने LBW साठी जोरदार अपील केले. अंपायरने नॉट आउट आणि LBW नाकारले. दरम्यान, विकेटकीपर रिचा घोषने हुशारीने चेंडू थेट विकेटवर फेकला आणि बेल्स पडले. मुनीबाने बॅट क्रीजमध्ये ठेवली होती, त्यामुळे सुरुवातीला नॉट आउट घोषित केले गेले. पण थर्ड अंपायरने रिव्ह्यू घेतला आणि कॅमेरा फुटेज दाखवले की, चेंडू स्टंपवर आदळला तेव्हा मुनीबाची बॅट थोडी वर होती. त्यामुळे तिला रन आउट घोषित करण्यात आले.

