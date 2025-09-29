Asia Cup 2025: 6 तारखेची भविष्यवाणी ठरली खरी! संजना गणेशनने स्पेशल कार्ड दाखवत रिंकू सिंहची 'ही' गोष्ट केली उघड

Rinku Singh Manifested Before Asia Cup 2025: दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 5 गडी राखून दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने नवव्यांदा आशिया कपचं विजेतेपद पटकावत पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली. या रोमांचक लढतीत रिंकू सिंहने खेळलेली केवळ एकच चेंडूची खेळी संपूर्ण सामन्याचं आकर्षण ठरली. यासह विजय मिळवत भारतीय संघाने 6 तारखेची भविष्यवाणी खरी ठरवली. हे भाकीत रिंकू सिंहने केलं होतं. काय होतं ते याबद्दल जाणून घेऊयात.
संपूर्ण स्पर्धेत सलग सहा सामन्यांत बेंचवर बसल्यानंतर रिंकू सिंहला अखेर फायनलमध्ये संधी मिळाली. हार्दिक पंड्या दुखापतीमुळे संघातून बाहेर पडल्याने टीम मॅनेजमेंटने रिंकूला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान दिलं. हा निर्णय अखेर सोन्याहून पिवळा ठरला.
19 व्या षटकातील शेवटच्या चेंडूवर शिवम दुबे बाद झाल्यानंतर रिंकू मैदानात उतरला. भारताला विजयासाठी फक्त एका धावांची गरज होती. हारिस रऊफच्या टप्प्याच्या चेंडूवर रिंकूने मिड ऑनच्या वरून चौकार ठोकत टीम इंडियाला किताब मिळवून दिला. केवळ एका चेंडूत 400 च्या स्ट्राईक रेटने खेळलेली त्याची ही खेळी आठवणीत राहील .
स्पर्धा सुरू होण्याआधी ब्रॉडकास्टर्सनी प्रत्येक खेळाडूला एक कार्ड दिलं होतं, ज्यावर त्यांनी फायनलबाबत एक भविष्यवाणी लिहायची होती. रिंकू सिंहने त्यावर लिहिलं होतं की, “मी विनिंग रन मारेन.” तब्बल सहा सामने बेंचवर बसल्यानंतर फायनलमध्ये मिळालेल्या पहिल्याच संधीवर रिंकूने अगदी तसंच करून दाखवलं. यालाच खरं तर किस्मतचं खेळ म्हणतात.
पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना 1 बाद 113 अशी मजबूत स्थिती गाठली होती. पण भारतीय गोलंदाजांनी उत्कृष्ट पुनरागमन करत त्यांना 146 धावांत रोखलं. भारताची सुरुवात मात्र अत्यंत खराब झाली आणि अवघ्या 20 धावांवर तीन प्रमुख फलंदाज माघारी परतले. अशा संकटात तिलक वर्माने जबाबदारी स्वीकारत संजू सॅमसन आणि नंतर शिवम दुबेसोबत अर्धशतकी भागीदारी केली. त्याची संयमी आणि प्रभावी खेळीच भारताला विजयाच्या जवळ घेऊन गेली. अखेरच्या षटकात हारिस रऊफवर मारलेला तिलकचा षटकार सामन्याचा टर्निंग पॉइंट ठरला.
या विजयासह भारताने आशिया कपच्या 17 व्या हंगामात नवव्यांदा विजेतेपद पटकावत सर्वाधिक यशस्वी संघ म्हणून आपलं स्थान आणखी मजबूत केलं. रिंकू सिंहचा चौकार हा विजयाचं प्रतीक ठरला, पण खरी लढत तिलक वर्माच्या बॅटने जिंकून दिली.