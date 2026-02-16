‘नही करना था....’; भारत-पाक सामन्यानंतर रोहितनं असं काय केलं की आता होतोय तूफान ट्रोल

IND vs PAK : (Rohit Sharma and Wasim Akram) टी 20 विश्वचषकामध्ये नुकताच भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये एक हाय व्होल्टेज सामना खेळवण्यात आला. श्रीलंकेच्या कोलंबो इथं खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय संघानं 61 धावांनी पाकिस्तानला धुळ चारली. मुळात भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी भिडणार म्हणजे सामन्यातील प्रत्येक क्षण चर्चेचा विषय ठरणार यात वाद नाही.
क्रिकेटच्या मैदानावरही भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असणारा तणाव 2025 मधील आशिया चषकापासूनच स्पष्टपणे पाहायला मिळाला. मात्र टी20 च्या सामन्यानंतर हे चित्र मैदानाबाहेर काहीसं वेगळं दिसलं. एकिकडे भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंनी हस्तांदोलन न करण्याची भूमिका कायम ठेवलेली असतानाच सामन्यानंतर रोहित शर्मा आणि पाक संघातील माजी खेळाडू वसिम अक्रम यांच्याचील भेटीमुळं क्रिकेटप्रेमी पेचातच पडले.
टी20 विश्वचषकाचा ब्रँड अँबेसेडर असणारा रोहित भारत- पाकिस्तानचा सामना पाहण्यासाठी कोलंबोला पोहोचला होता. तिथंच त्याची भेट पाकिस्तानचा माजी खेळाडू वसिम अक्रमशी झाली आणि या भेटीत दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांना आलिंगन दिलं, आनंदानं मिठी मारली. बस्स, हा व्हिडीओ, फोटो व्हायरल झाला आणि.... Rest is history…. असंच काहीसं घडलं.
एकिकडे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये ‘नो हँडशेक’ वाद चर्चेचा विषय असतानाच रोहित आणि अक्रमच्या भेटीगाठीचा हा व्हिडीओ समोर येणं अनेक विषयांना वाचा फोडून गेलं आहे. बरं, इथंच न थांबता गप्पागोष्टी करण्यापर्यंत ही मंडळी सहज दिसून आली. ज्यामुळं नेटकऱ्यांनी रोहितला धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं.
Surya Kumar Yadav didn’t shake hands with Salman Ali Agha at the toss.
Indian players didn’t shake Hands with Pakistanis at the end of the match.
But Rohit Sharma was seen hugging Pakistani Wasim Akram.
I just hope Rohit isn’t abused and shamed for it. pic.twitter.com/qJvN1xppIi
— Roshan Rai (@RoshanKrRaii) February 16, 2026
‘ये नही करा था...’ असं म्हणत रोहितला नेटकऱ्यांनी नेमकं काय सुरुय आणि तो काय वागतोय याची आठवण करून दिली. तर काहींनी त्याच्या या कृतीवर नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. आता क्रिकेटप्रेमींच्या या प्रतिक्रियांकडे रोहित नेमका कसा पाहतो आणि त्यावर कसा व्यक्त होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.