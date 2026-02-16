English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • ‘नही करना था....’; भारत-पाक सामन्यानंतर रोहितनं असं काय केलं की आता होतोय तूफान ट्रोल

‘नही करना था....’; भारत-पाक सामन्यानंतर रोहितनं असं काय केलं की आता होतोय तूफान ट्रोल

IND vs PAK : भारत-पाक संपला पण एका कृतीमुळे रोहित शर्मा झाला चांगलाच ट्रोल.... काय केलं पाहिलं का? नेटकरी म्हणतात... काय गरज? पाहा नेमकं घडलंय तरी काय....

सायली पाटील | Updated: Feb 16, 2026, 09:54 PM IST
‘नही करना था....’; भारत-पाक सामन्यानंतर रोहितनं असं काय केलं की आता होतोय तूफान ट्रोल
IND vs PAK Rohit Sharma Wasim Akram hug controversy video viral

IND vs PAK : (Rohit Sharma and Wasim Akram) टी 20 विश्वचषकामध्ये नुकताच भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये एक हाय व्होल्टेज सामना खेळवण्यात आला. श्रीलंकेच्या कोलंबो इथं खेळवण्यात आलेल्या या सामन्यात सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय संघानं 61 धावांनी पाकिस्तानला धुळ चारली. मुळात भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी भिडणार म्हणजे सामन्यातील प्रत्येक क्षण चर्चेचा विषय ठरणार यात वाद नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

तणाव मैदानावर कायम, बाहेर मात्र...

क्रिकेटच्या मैदानावरही भारत आणि पाकिस्तानमध्ये असणारा तणाव 2025 मधील आशिया चषकापासूनच स्पष्टपणे पाहायला मिळाला. मात्र टी20 च्या सामन्यानंतर हे चित्र मैदानाबाहेर काहीसं वेगळं दिसलं. एकिकडे भारतीय क्रिकेट संघातील खेळाडूंनी हस्तांदोलन न करण्याची भूमिका कायम ठेवलेली असतानाच सामन्यानंतर रोहित शर्मा आणि पाक संघातील माजी खेळाडू वसिम अक्रम यांच्याचील भेटीमुळं क्रिकेटप्रेमी पेचातच पडले.

रोहित, हे वागणं बरं न्हवं!

टी20 विश्वचषकाचा ब्रँड अँबेसेडर असणारा रोहित भारत- पाकिस्तानचा सामना पाहण्यासाठी कोलंबोला पोहोचला होता. तिथंच त्याची भेट पाकिस्तानचा माजी खेळाडू वसिम अक्रमशी झाली आणि या भेटीत दोन्ही खेळाडूंनी एकमेकांना आलिंगन दिलं, आनंदानं मिठी मारली. बस्स, हा व्हिडीओ, फोटो व्हायरल झाला आणि.... Rest is history…. असंच काहीसं घडलं.

सोशल मीडियावर रोहित चांगलाच ट्रोल

एकिकडे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांमध्ये ‘नो हँडशेक’ वाद चर्चेचा विषय असतानाच रोहित आणि अक्रमच्या भेटीगाठीचा हा व्हिडीओ समोर येणं अनेक विषयांना वाचा फोडून गेलं आहे. बरं, इथंच न थांबता गप्पागोष्टी करण्यापर्यंत ही मंडळी सहज दिसून आली. ज्यामुळं नेटकऱ्यांनी रोहितला धारेवर धरल्याचं पाहायला मिळालं.

हेसुद्धा वाचा : ‘कोणी तोंड जरी उघडलं तर...’; पाकिस्तानबद्दल असं का म्हणालेला ईशान किशन?

‘ये नही करा था...’ असं म्हणत रोहितला नेटकऱ्यांनी नेमकं काय सुरुय आणि तो काय वागतोय याची आठवण करून दिली. तर काहींनी त्याच्या या कृतीवर नाराजीचा तीव्र सूर आळवला. आता क्रिकेटप्रेमींच्या या प्रतिक्रियांकडे रोहित नेमका कसा पाहतो आणि त्यावर कसा व्यक्त होतो हे पाहणं महत्त्वाचं असेल.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
IND vs PakRohit Sharma Wasim Akram hugRohit Sharma controversyindia vs pakistan controversyWasim Akram news

इतर बातम्या

सोयाबीनच्या दरात घसरण, आयात निर्यात धोरणात बदल करण्याची शेत...

महाराष्ट्र बातम्या