'भारताला 4 गुजराती चालवतायत, 2 विकतायत आणि दोघे...', वर्ल्ड कपआधी शाहिद आफ्रिदीचे खळबळजनक विधान!

Shahid Afridi Controversial Statement: पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहीद आफ्रिदीने पुन्हा एकदा भारताला डिवचलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 10, 2026, 08:55 PM IST
शाहिद आफ्रीदी

Shahid Afridi Controversial statement: टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदास स्टेडियमवर होणार आहे. सुरुवातीला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (पीसीबी) या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे बीसीसीआय किंवा आयसीसीवर दबाव येईल, असे त्यांना वाटले होते. मात्र स्वतःच दबावात येऊन पीसीबीने आपला निर्णय मागे घेतला आणि सामना खेळण्यास सहमती दर्शवली.दरम्यान पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहीद आफ्रिदीने पुन्हा एकदा भारताला डिवचलंय. काय म्हणाला आफ्रीदी? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

शाहिद आफ्रिदीचा धक्कादायक आरोप

पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शाहिद आफ्रिदीने समा टीव्ही पाकिस्तानी टीव्ही चॅनलवर भारतावर कडक टीका केली. भारताची क्रिकेट व्यवस्था चार गुजराती व्यक्तींच्या हातात आहे. दोघे विकतायत आणि दोघे खरेदी करतायत. खालच्या स्तरावर काम करणाऱ्यांना फक्त या चार जणांना संतुष्ट ठेवावे लागते. ज्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा अकार्यक्षम होते. शाहिद आफ्रीदीने हा आरोप भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या पार्श्वभूमीवर केलाय. 

दोन्ही टीम एकाच ग्रुपमध्ये

भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही टीम ग्रुप ए मध्ये आहेत. भारताचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करतोय. ज्यांने आधीच पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या धमकीला धुडकावून लावले. पाकिस्तानला आपल्या निर्णयावरून माघार घ्यावी लागली, कारण त्यांचा हेतू पूर्ण झाला नाही. या प्रकरणामुळे दोन देशांतील क्रिकेट स्पर्धेतील तणाव स्पष्टपणे दिसतो.  ज्यात राजकीय आणि खेळातील मुद्दे मिसळताना दिसतायत. पाकिस्तान आयसीसीसमोर असहाय आहे, ज्यामुळे ते नेहमीच हरतात, असे आफ्रिदी सांगतो. 

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल  

आफ्रिदीच्या या टीकेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला. एका ट्वीटमध्ये (@Gill_Iss) त्याच्या उद्गारांचा उल्लेख आहे: "हम पैदा ही हारने के लिए हुए हैं... पहले हम हारते थे अब हमारे लड़के हार रहे हैं." आफ्रिदीच्या या शब्दातून पाकिस्तानच्या क्रिकेटमधील निराशा दिसते. आफ्रिदीने भारताच्या क्रिकेट प्रशासनावर गुजराती प्रभावाचा आरोप करून वाद निर्माण केलाया. ज्यामुळे पाकिस्तानी चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली. 

भारत-पाकिस्तान कटू संबंध  

आफ्रिदीच्या आरोपांमुळे भारत-पाकिस्तान संबंधातील कटुता वाढली. पाकिस्तानच्या यू-टर्नमुळे त्यांच्या बोर्डाची विश्वासार्हता कमी झाली, तर भारताने आपली भूमिका कायम ठेवली. भआफ्रिदी सारख्या माजी खेळाडूंच्या विधानावर आता टीम इंडियातून काय प्रतिक्रिया येणार का? की मैदानातच प्रत्युत्तर दिलं जाणार? हे 15 फेब्रुवारीला स्पष्ट होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
shahid afridiindia vs pakistanIND vs PakT20 World CupT20 World Cup 2026

