English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'चीटिंग केल्याशिवाय भारत जिंकू शकत नाही', फखर जमाच्या कॅच आउटच्या निर्णयावरून वाद, फॅन्स भडकले

Asia cup 2025 : पाकिस्तानचा फलंदाज फखर जमाची विकेट वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून त्याला दिलेल्या आऊटचा निर्णय चुकीचा असल्याचा डाव पाकिस्तानचे फॅन्स करत आहेत. यावरून त्यांनी टीम इंडियावर 'तुम्ही चीटिंग केल्याशिवाय जिंकू शकत नाहीत' असे आरोप केलेत.   

पूजा पवार | Updated: Sep 21, 2025, 11:08 PM IST
'चीटिंग केल्याशिवाय भारत जिंकू शकत नाही', फखर जमाच्या कॅच आउटच्या निर्णयावरून वाद, फॅन्स भडकले
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakisatn) यांच्यात रविवार 21 सप्टेंबर रोजी सुपर 4 चा सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानचा ओपनिंग फलंदाज फखर जमानच्या विकेटवरून वाद निर्माण झाला आहे. फखर जमानने 9 बॉलमध्ये तीन चौकारांच्या मदतीने 15 धावा केल्या होत्या. सुरुवातीला तो चांगल्या लयीत फलंदाजी करत होता मात्र तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर हार्दिक पंड्याच्या गोलंदाजीवर तो कॅच आउट झाला. विकेटकिपर संजू सॅमसनने (Sanju Samson) ही कॅच पकडली. यावर रिव्ह्यू घेतल्यावरही थर्ड अंपायरने बादचा निर्णय दिला. मात्र यानंतर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओवरून पाकिस्तानचे फॅन्स भडकले आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं काय घडलं? 

तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर पाकिस्तानचा फलंदाज फखर जमा स्ट्राईकवर होता. तर हार्दिक पंड्या हा गोलंदाजी करण्यासाठी आला. तेव्हा फखर जमाच्या बॅटला कट लागून सामना बॉल मागे गेला. तेव्हा विकेटकिपर संजू सॅमसनने तो कॅच पकडला. मैदानातील अंपायरने बाद निर्णय दिला, मात्र त्यानंतरही पाकिस्तानने त्याच्यावर रिव्ह्यू घेतला. थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगेने निर्णय देण्यापूर्वी अगदी व्यवस्थित तपासले की बॉल अगदी स्पष्ट संजूच्या हातात गेला आहे की नाही. खूप वेळ तपासल्यावर त्यांनी फखर जमानला बाद निर्णय दिला. परंतु तरीही पाकिस्तानचे फॅन्स थर्ड अंपायरच्या या निर्णयावर नाराज दिसले. त्यानंतर त्यांनी भारतीय संघावर राग व्यक्त करायला सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या एका फॅनने सोशल मीडियावर लिहिले की, 'चीटिंग केल्याशिवाय भारत कधीही कोणताही सामना जिंकू शकत नाही. प्रत्येक सामन्यात त्यांना सामना जिंकण्यासाठी अंपायरची मदत मिळते. फखर झमान स्पष्टपणे नाबाद होता आणि तो या निर्णयाने खूप निराश झाला होता'.

 न नजर मिळवली न हात : 

सामन्याचा टॉस भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकल्यावर त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर रवि शास्त्रीच्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यावर सूर्यकुमार थेट ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने वळला. त्याने बाजूला उभ्या असलेल्या पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाला पूर्णपणे इग्नोर केले. ना त्याच्याशी हात मिळवला ना त्याच्याकडे पाहिलं. या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यावेळी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट हे तिथेच उभे होते. 

पाकिस्तान संघ:

सैम अय्युब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

भारतीय संघ :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

FAQ : 

फखर जमानची विकेट कशी घेतली गेली?
फखर जमानला तिसऱ्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर हार्दिक पंड्याच्या गोलंदाजीवर कॅच आउट देण्यात आले. बॉल फखरच्या बॅटला लागून विकेटकीपर संजू सॅमसनकडे गेला, ज्याने तो कॅच घेतला. मैदानावरील अंपायरने आधीच बादचा निर्णय दिला होता, पण पाकिस्तानने रिव्ह्यू घेतला.

थर्ड अंपायरने काय निर्णय दिला?
थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगेने अनेक रीप्ले तपासल्यानंतर फखर जमानला बाद घोषित केले. त्यांच्या मते, बॉल संजू सॅमसनच्या हातात पूर्णपणे गेला होता आणि तो जमिनीला स्पर्श करणार्‍या आधीच कॅच झाला होता. मात्र, काही कोनातून हे स्पष्ट दिसले नाही, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला.

वाद का निर्माण झाला?
काही व्हिडिओ क्लिप्समध्ये असे दिसत होते की बॉल संजूच्या हातात जाण्यापूर्वी जमिनीला लागला असावा. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटपटू वकार युनिस यांनी कमेंट्रीमध्ये म्हटले की, "बॉल उड्या मारला असावा असे दिसत आहे." फखर जमान स्वतः निर्णयाने धक्कून गेला आणि तो क्रिझवर थोडा थांबला होता.

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025team indiaCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

IND VS PAK : टीम इंडिया समोर पाकिस्तानी खेळाडूचं फायरिंग स्...

स्पोर्ट्स