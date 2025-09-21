IND VS PAK : न नजर मिळवली न हात; टॉसवेळी सूर्यकुमार यादवने पुन्हा पाकिस्तानच्या कर्णधाराला टाळलं

India VS Pakistan : आशिया कप 2025 चा दुसरा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात खेळवला जात आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने (Team India) जिंकला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. मात्र यावेळी सुद्धा सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याला टाळलं. हॅन्डशेक तर सोडाच पण सूर्याने टॉस झाल्यावर सलमानकडे पाहिलं सुद्धा नाही.
सामन्याचा टॉस भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जिंकल्यावर त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यानंतर रवि शास्त्रीच्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यावर सूर्यकुमार थेट ड्रेसिंग रूमच्या दिशेने वळला. त्याने बाजूला उभ्या असलेल्या पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाला पूर्णपणे इग्नोर केले. ना त्याच्याशी हात मिळवला ना त्याच्याकडे पाहिलं. या घटनेचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. यावेळी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट हे तिथेच उभे होते.
14 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामना खेळवला गेला होता. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही संघांमधील हा पहिलाच क्रिकेट सामना होता. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर टॉसच्यावेळी सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. तसेच सामना जिंकल्यावर सुद्धा टीम इंडिया पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हात न मिळवता थेट ड्रेसिंग रूममध्ये गेली. पाकिस्तानचा या घटनेने तीळपापड झाला आणि त्यांनी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्टवर या सगळ्याचं खापर फोडलं. त्यांना निलंबित करण्याची मागणी सुद्धा केली, परंतु आयसीसीने ही मागणी फेटाळून दिली आणि २१ सप्टेंबर रोजीच्या भारत - पाकिस्तान सुपर 4 सामन्यात सुद्धा मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यालाच निवडलं.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 चा सामना खेळवला जात आहे. यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आव्हान दिले. टीम इंडियाने मागच्या सामन्याच्या तुलनेत प्लेईंग 11 मध्ये 2 मोठे बदल केले आहेत. यात हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंह यांना बेंचवर बसवून स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलंय. तर पाकिस्तानच्या प्लेईंग 11 मध्ये सुद्धा दोन बदल करण्यात आल्याचे कर्णधाराने सांगितले. त्यामुळे हसन नवाज आणि खुशदिल शाह हे आज खेळत नाहीत.
No handshake again between the two captains - Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha pic.twitter.com/FCUh59i84J
— Jitendra Kumar (jitenda60203698) September 21, 2025
सूर्यकुमार यादव टॉस जिंकल्यावर म्हणाला की, 'आम्ही प्रथम गोलंदाजी करू इच्छितो. खेळपट्टी चांगली दिसतेय आणि काल दव पडलं होतं. पहिल्या फेरीपासून आम्हाला वाटत होते की आपण आम्ही नॉकआउट फेरीत खेळत आहोत, त्यामुळे आता काहीही बदलले नाही. अबू धाबीमध्ये पूर्णपणे वेगळी खेळपट्टी होती. संघात दोन बदल आहेत, अर्शदीप आणि हर्षित जाऊन बुमराह आणि वरुण प्लेईंग 11 मध्ये परतले आहेत.
टॉस हरल्यावर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा म्हणाला की, 'हा एक नवीन सामना आहे, नवीन आव्हान आहे. वातावरण अगदी सामान्य आहे. खेळपट्टी हळू दिसतेय. बॅट आणि बॉल दोन्हीने चांगली सुरुवात करायची आहे. संघात दोन बदल केले आहेत. हसन नवाज आणि खुशदिल शाह प्लेईंग 11 मध्ये खेळणार नाहीत.
सलमान अली आघा (कर्णधार), सईम अयूब, फखर झमान, हुसैन तलात, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा, मोहम्मद हारीस (विकेटकीपर), शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, सुफियान मुकीम, इमाद वसीम, शादाब खान, उस्मान खान, सादिफ खान.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.