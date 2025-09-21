टीम इंडियाने टॉस जिंकला! पाकिस्तान विरुद्ध मॅचच्या प्लेईंग 11 मध्ये केले 2 बदल

IND VS PAK : आशिया कप 2025 चा दुसरा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात खेळवला जात आहे. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जात असून या सामन्यापूर्वी झालेला टॉस टीम इंडियाने जिंकला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर 4 चा सामना खेळवला जात आहे. यात टीम इंडियाने टॉस जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजीसाठी आव्हान दिले. टीम इंडियाने मागच्या सामन्याच्या तुलनेत प्लेईंग 11 मध्ये 2 मोठे बदल केले आहेत. यात हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंह यांना बेंचवर बसवून स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना प्लेईंग 11 मध्ये स्थान देण्यात आलंय. तर पाकिस्तानच्या प्लेईंग 11 मध्ये सुद्धा दोन बदल करण्यात आल्याचे कर्णधाराने सांगितले. त्यामुळे हसन नवाज आणि खुशदिल शाह हे आज खेळत नाहीत.
सूर्यकुमार यादव टॉस जिंकल्यावर म्हणाला की, 'आम्ही प्रथम गोलंदाजी करू इच्छितो. खेळपट्टी चांगली दिसतेय आणि काल दव पडलं होतं. पहिल्या फेरीपासून आम्हाला वाटत होते की आपण आम्ही नॉकआउट फेरीत खेळत आहोत, त्यामुळे आता काहीही बदलले नाही. अबू धाबीमध्ये पूर्णपणे वेगळी खेळपट्टी होती. संघात दोन बदल आहेत, अर्शदीप आणि हर्षित जाऊन बुमराह आणि वरुण प्लेईंग ११ मध्ये परतले आहेत.
टॉस हरल्यावर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा म्हणाला की, 'हा एक नवीन सामना आहे, नवीन आव्हान आहे. वातावरण अगदी सामान्य आहे. खेळपट्टी हळू दिसतेय. बॅट आणि बॉल दोन्हीने चांगली सुरुवात करायची आहे. संघात दोन बदल केले आहेत. हसन नवाज आणि खुशदिल शाह प्लेईंग ११ मध्ये खेळणार नाहीत.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती
सॅम अयुब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकिपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद
भारत - पाकिस्तान सुपर ४ सामना कधी आणि कुठे खेळला जात आहे?
हा आशिया कप 2025 चा सुपर 4 चा दुसरा सामना रविवार, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर (Dubai International Cricket Stadium) खेळला जात आहे. सामन्याची सुरुवात संध्याकाळी 6:30 वाजता (स्थानिक वेळ) होईल.
टॉस कोणी जिंकला आणि काय निर्णय घेतला?
टीम इंडियाने टॉस जिंकला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे, म्हणजे पाकिस्तानला प्रथम फलंदाजी करण्यास सांगितलं आहे. खेळपट्टी चांगली दिसत असल्यामुळे आणि काल दव पडल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
भारताने प्लेईंग 11 मध्ये काय बदल केले आहेत?
भारताने मागच्या सामन्याच्या तुलनेत दोन बदल केले आहेत. हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंह यांना बेंचवर बसवून जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना प्लेईंग 11 मध्ये स्थान दिलं आहे. भारताची पूर्ण प्लेईंग 11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.