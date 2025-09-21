English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs PAK Super 4: आज पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार का टीम इंडिया? सूर्यकुमार यादवच्या उत्तराने चाहते थक्क!

Suryakumar Yadav on India vs Pakistan Super 4: आज दुबईमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सुपर फोर सामना होणार आहे. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने आता हस्तांदोलनाबद्दल एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 21, 2025, 07:13 AM IST
IND vs PAK Super 4: आज पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार का टीम इंडिया? सूर्यकुमार यादवच्या उत्तराने चाहते थक्क!

Suryakumar Yadav on India vs Pakistan Super 4: आशिया कप 2025 ( Asia cup 2025) सुपर-4 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानची पुन्हा एकदा जोरदार टक्कर होणार आहे. हा सामना उद्या दुबईत रंगणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांनी हस्तांदोलनाच्या वादावर दिलेल्या उत्तराने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये झालेल्या भारत-पाक लढतीनंतर 'हँडशेक कॉन्ट्रोव्हर्सी' चांगलीच गाजली होती. इतकेच नाही तर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) स्पर्धा बहिष्काराची धमकीदेखील दिली होती. त्यामुळे सुपर-4 च्या लढतीआधी दोन्ही देशांच्या चाहत्यांमध्ये पुन्हा एकदा उत्सुकता आहे.

काय म्हणाला कर्णधार सूर्या?

पत्रकार परिषदेत जेव्हा सूर्यकुमार यादव यांना पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनाबाबत विचारले गेले, तेव्हा त्यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी विषय कौशल्याने टाळला. सूर्या म्हणाले, “सामना तगडा होणार आहे. बॉल आणि बॅटचा छान कॉन्टेस्ट होईल. स्टेडियम खचाखच भरलेलं असेल आणि चाहत्यांचा जोरदार पाठिंबा मिळेल. अशा वेळी महत्त्वाचं म्हणजे आपलं सर्वोत्तम खेळणं आणि या लढतीचा आनंद घेणं.”

सोशल मीडियावर विशेष टिपणी 

याचबरोबर सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या चर्चांबाबत सूर्या म्हणाले की, खेळाडूंनी बाहेरील गोंधळाकडे लक्ष न देता स्वतःवर फोकस करायला हवा. “बाहेरील नॉईज टाळायचा असेल, तर फोन बंद करा, रूममध्ये आराम करा आणि मन शांत ठेवा,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

केला खुलासा 

सूर्यकुमार यादव यांनी आणखी एक खास खुलासा केला. ते म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा ते टीम इंडियाची जर्सी घालून मैदानात उतरतात, ते क्षण त्यांच्यासाठी अभिमानाचे असतात. तसेच राष्ट्रगीत सुरू असताना ते नेहमी डोळे बंद करून ते क्षण आत्मसात करतात.

FAQ

Q1: भारत-पाक सामना कधी आणि कुठे खेळला जाणार आहे?
➡️ एशिया कप 2025 सुपर-4 मधील भारत-पाक सामना उद्या (दुबईत) खेळला जाणार आहे.

Q2: ग्रुप स्टेजमध्ये भारत-पाक सामन्यानंतर कोणता वाद झाला होता?
➡️ ग्रुप स्टेजनंतर "हँडशेक विवाद" उभा राहिला होता. PCB ने तर एशिया कप बहिष्काराची धमकीही दिली होती.

Q3: पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवला कोणता प्रश्न विचारला गेला?
➡️ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला.

Q4: सूर्या यादव यांनी या प्रश्नावर काय उत्तर दिलं?
➡️ त्यांनी थेट उत्तर देण्याऐवजी सांगितलं की सामना तगडा होईल, प्रेक्षकांचा पाठिंबा मिळेल आणि महत्त्वाचं म्हणजे सर्वोत्तम खेळणं गरजेचं आहे.

Q5: सोशल मीडिया चर्चांबाबत सूर्या काय म्हणाले?
➡️ खेळाडूंनी बाहेरील गोंधळ टाळून स्वतःवर लक्ष केंद्रित करायला हवं. त्यासाठी फोन बंद करून आराम करणं उत्तम, असं त्यांनी सुचवलं.

