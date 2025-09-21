English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025 : भारत - पाकिस्तान मॅचमध्ये राडा, अभिषेक शर्मा आणि हारिस रौफ भिडले, Video

IND VS PAK : टीम इंडियाच्या युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि पाकिस्तानचा गोलंदाज हरिस रौफ हे दोघे आपसात भिडले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

पूजा पवार | Updated: Sep 21, 2025, 11:52 PM IST
Asia Cup 2025 : भारत - पाकिस्तान मॅचमध्ये राडा, अभिषेक शर्मा आणि हारिस रौफ भिडले, Video
(Photo Credit : Social Media)

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात आशिया कप 2025 चा सुपर 4 सामना रविवार 21 सप्टेंबर रोजी खेळवला जात आहे. या सामन्यात टॉस जिंकून भारताने पाकिस्तानला फलंदाजीचं आव्हान दिलं. यावेळी पाकिस्तानने 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं. हे आव्हान पूर्ण करताना टीम इंडियाचे सलामी फलंदाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि शुभमन गिलने मैदानात तुफान फटकेबाजी केली. दोघांनी 105 धावांची पार्टनरशिप केली. मात्र टीम इंडियाच्या युवा फलंदाजांना अशी कामगिरी करताना पाहून पाकिस्तानचा खेळाडू हरिस रौफचा (Haris Rauf) तीळपापड झाला. यावेळी अभिषेक शर्मा आणि हरिस रौफ हे दोघे आपसात भिडले. सध्या या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

नेमकं काय घडलं? 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये पाचवी ओव्हर सुरु असताना हा प्रकार घडला. पाचव्या ओव्हरला हरिस रौफ हा रागात अभिषेक शर्माच्या जवळ पोहोचला. अभिषेकने हरिस रौफविरुद्ध उत्तम फलंदाजी करत होता आणि हेच त्याला आवडले नाही. हरिसला राग अनावर झाला आणि तो अभिषेकशी भांडायला गेला. दोघे एकमेकांसमोर येऊन उभे ठाकल्याने मैदानावरच वातावरण तणावाचं बनलं होतं. तेवढ्यात अंपायरमध्ये पडले आणि त्यांनी वाद शांत करून दोघांना एकमेकांपासून बाजूला केलं. भारताने 6 ओव्हरमध्ये कोणताही विकेट न गमावता 61 धावा केल्या. 

अभिषेक शर्माचं तुफानी अर्धशतक : 

अभिषेक शर्माने केवळ 24 चेंडूत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्याने पाकिस्तानी गोलंदाजांना चांगलाच घाम फोडला. त्याने सर्वात कमी चेंडूत 50 षटकार मारण्याचा विश्वविक्रमही केला. अभिषेकने टी20 मध्ये फक्त 331 चेंडूत 50 षटकार पूर्ण केले. तर भारत - पाक टी 20 सामन्यात सर्वात जलद अर्धशतक ठोकणारा अभिषेक शर्मा दुसरा खेळाडू ठरला. त्याच्यापुढे 23 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकणाऱ्या मोहम्मद हफीज हा आहे, त्याने 2012 मध्ये ही कामगिरी केली होती. 

 पाहा व्हिडीओ : 

पाकिस्तान संघ:

सैम अय्युब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आघा (कर्णधार), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, हारिस रौफ, अबरार अहमद

भारतीय संघ :

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह

FAQ : 

भारत-पाकिस्तान आशिया कप 2025 सुपर 4 सामना कधी आणि कुठे झाला?
हा सामना रविवारी, 21 सप्टेंबर 2025 रोजी खेळवला गेला. ठिकाणाबाबत माहिती प्रश्नात दिलेली नाही, परंतु सामान्यतः आशिया कपचे सामने दुबई, अबुधाबी किंवा श्रीलंका यांसारख्या ठिकाणी होतात.

अभिषेक शर्मा आणि हरिस रौफ यांच्यात नेमकं काय घडलं?
पाचव्या ओव्हरमध्ये हरिस रौफ, जो पाकिस्तानचा गोलंदाज आहे, अभिषेक शर्माच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे रागात आला. अभिषेकने हरिसच्या गोलंदाजीवर उत्तम फलंदाजी केली, ज्यामुळे हरिस त्याच्याशी भांडायला गेला. दोघे समोरासमोर उभे राहिल्याने मैदानावर तणाव निर्माण झाला. अंपायरांनी मध्यस्थी करून हा वाद शांत केला.

भारत-पाक T20 सामन्यात सर्वात जलद अर्धशतक कोणी केलं?
मोहम्मद हफीजने 2012 मध्ये 23 चेंडूत अर्धशतक ठोकून भारत-पाक T20 सामन्यातील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम नोंदवला आहे. अभिषेक शर्मा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे (24 चेंडू).

IND vs PakCricket Newsabhishek sharmaharis RaufAsia Cup 2025

