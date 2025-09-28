कारवाईनंतरही सूर्याने पाकिस्तानला लायकी दाखवली, 'या' कृतीने पाक कर्णधाराचा तीळपापड

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडणार आहे. आशिया कपच्या (Asia Cup 2025) इतिहासात तब्बल 41 वर्षांनी या दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्धांमध्ये फायनल खेळवण्यात येणार आहे. रविवार 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर हा सामना रंगणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण क्रिकेट विश्वाचं लक्ष लागून राहिलंय. आशिया कप 2025 मध्ये भारताने पाकिस्तान विरुद्ध खेळलेले दोन्ही सामने जिंकलेत. तर पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाने सामन्याच्या सुरुवातीला आणि शेवटी पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन टाळलं. आता पुन्हा एकदा टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानला त्यांची योग्यता दाखवली आहे. सूर्याच्या या कृतीमुळे पाकिस्तानी कर्णधाराचा तिळपापड झाला.
रविवारी होणाऱ्या भारत - पाकिस्तान फायनल सामन्याच्या एक दिवस आधी शनिवारी भारत आणि पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांच ट्रॉफी सोबत फोटोशूट होणार होतं. पाकिस्तानचा कर्णधार यासाठी तयार झाला पण टीम इंडियाने मात्र हे फोटोशूट करण्यास नकार दिला. भारतीय संघाने एक दिवसाची सुट्टी घेतली, त्यामुळे कोणतंही पत्रकार परिषद झाली नाही, ज्यामुळे सामन्यापूर्वी पत्रकार परिषद घेण्याची जुनी परंपरा मोडीत निघाली.
सूर्यकुमार यादवने फोटोशूट करायला नकार दिल्यावर सलमान अली आगाने म्हटले, 'सर, त्यांना जे करायचे ते करू द्या. आम्ही प्रोटोकॉल पाळू. बाकीचे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. जर त्यांना यायचे असेल तर ते येऊ शकतात; जर त्यांनी यायचे नसेल तर त्यांनी येऊ नये'.
आगाने पुढे म्हटले की, 'प्रत्येकाला आपल्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. जर आपण एखाद्या वेगवान गोलंदाजाला भावना व्यक्त करण्यापासून रोखलं तर काय उरतं? जोपर्यंत ते आक्षेपार्ह नसेल तोपर्यंत मी कोणालाही थांबवणार नाही'. तसेच टीम इंडियाने घेतलेल्या नो हॅन्डशेकच्या भूमिकेवर प्रश्न विचारल्यावर कर्णधार सलमान आगा म्हणाला की, 'मी 2007 मध्ये 16 वर्षांखालील संघात खेळायला सुरुवात केली. मी कधीही असा संघ पाहिला नाही जो हॅन्डशेक करत नसेल. भारत-पाकिस्तान संबंध वाईट असतानाही आम्ही हॅन्डशेक केले होते'.
फायनलपूर्वी टीम इंडियाचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव याच्यावर आयसीसीने कारवाई केली होती. 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना जिंकल्यानंतर सुर्यकुमारने ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत या मोहिमेत सहभागी झालेल्या भारतीय सशस्र दलांतील जवानांबरोबरच पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना विजय समर्पित केल्याचं विधान केलं होतं. यावर पीसीबीने आक्षेप घेत थेट आयसीसीकडे तक्रार नोंदवताना सुर्यकुमारने क्रिकेटच्या मैदानात 'राजकीय विधान' केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणावरुन नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीला सुर्यकुमार यादवही उपस्थित होता. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावर आता आयसीसीने निर्णय दिला आहे. त्यांनी सूर्यकुमार यादवला मॅच फीच्या 30 टक्के दंड ठोठावला. सूर्यकुमार सह हारीस रौफवर सुद्धा आयसीसीने 30 टक्के दंड ठोठावला होता.
