Marathi News
IND VS PAK : टॉसनंतर कर्णधार सूर्याने पुन्हा पाकिस्तानच्या कर्णधारला दाखवली त्याची जागा

IND VS PAK No Handshake : भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा आणि टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव या दोघांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस पाकिस्तानने जिंकला असून त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. 

पूजा पवार | Updated: Feb 15, 2026, 07:07 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना पार पडत आहे. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा आणि टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव या दोघांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस पाकिस्तानने जिंकला असून त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. त्यामुळे भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. मात्र टॉसनंतर सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी कर्णधाराला त्याची योग्य जागा दाखवली. 

पाकिस्तानी कर्णधाराला केलं इग्नोर : 

भारत - पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस करण्यात आला. यावेळी सलमान अली आगा आणि  सूर्यकुमार यादव दोघे उपस्थित होते. यावेळी पाकिस्तानने टॉस जिंकला, मात्र टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हॅन्डशेक करण्यासाठी हात पुढे केलाच नाही. सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानच्या कर्णधाराला इग्नोर करून थेट बाजूला झाला. यापूर्वी आशिया कप २०२६ मध्ये झालेल्या तीन सामन्यात सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक केला नव्हता.  पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाने हा निर्णय घेतला होता. नो हॅन्डशेक पॉलिसी भारतीय संघाने वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा सुरु ठेवली. 

टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन महत्वाचे बदल : 

भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचा टॉस पाकिस्तान संघाने जिंकला असून त्यांनी प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. पाकिस्तान संघाने मागच्या सामन्याच्या तुलनेत भारताविरुद्ध त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये कोणताही बदल केला नाही. तर टीम इंडियाने त्यांच्या प्लेईंग ११ मध्ये दोन बदल केले. यात संजू सॅमसनच्या जागी अभिषेक शर्माला ओपनिंग फलंदाज म्हणून स्थान देण्यात आलंय. तर अर्शदीप सिंह ऐवजी कुलदीप यादवला प्लेईंग ११ मध्ये स्थान मिळालं आहे. 

टीम इंडियाची प्लेईंग 11:

अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर ), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(c), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तानची प्लेइंग 11:

सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कर्णधार ), बाबर आझम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अश्रफ, उस्मान खान (डब्ल्यू), शाहीन आफ्रिदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक

 

