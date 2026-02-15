IND VS PAK : 'हॅन्डशेक न करणं भारताचा मूर्खपणा...', संजय मांजरेकरने भारताच्या नो हॅन्डशेक पॉलिसीवर केली टीका

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना कोलंबोच्या आर प्रेमदास स्टेडियमवर खेळवला गेला. या सामन्याच्या टॉस दरम्यान भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याच्या सोबत हॅन्डशेक करणं टाळलं. यापूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये सुद्धा भारताने पाकिस्तान सोबत तीन सामने खेळले होते मात्र या दरम्यान सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हॅन्डशेक करणं टाळलं होतं. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर नो हॅन्डशेकचा निर्णय भारतीय संघाकडून घेण्यात आला होता.
भारताचे माजी क्रिकेटर संजय मांजरेकर यांनी सामन्याच्या काही तासांपूर्वी एक सोशल मीडिया पोस्ट केली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं की, 'हात न हलवणे ही भारताने सुरू केलेली मूर्खपणाची गोष्ट आहे. आपल्यासारख्या राष्ट्राला हे शोभणारे नाही. एकतर खेळाच्या भावनेनुसार योग्यरित्या खेळा किंवा अजिबात खेळू नका'. संजय मांजरेकरांना त्यांच्या या भूमिकेवरून ट्रोलिंगला समोर जावं लागत आहे.
टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी पाकिस्तानला 176 धावांचं आव्हान दिलं. यादरम्यान टीम इंडियाकडून ईशान किशनने 77, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 32, शिवम दुबेने 27, रिंकू सिंहने 11 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले. दरम्यान ईशानने 27 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं. या अर्धशतका सोबतच ईशान किशन हा कमी बॉलमध्ये पाकिस्तान विरुद्ध अर्धशतक ठोकणारा भारताचा दुसरा फलंदाज ठरला. त्याने युवराज सिंहचा रेकॉर्ड मोडला.
This ‘no shaking hands’ is such a silly thing that India has started. It’s unbecoming of a nation like ours. Either play properly within the spirit of the game or don’t play at all.
Sanjay Manjrekar (sanjaymanjrekar) February 15, 2026
अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकिपर ), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव(c), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कर्णधार ), बाबर आझम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अश्रफ, उस्मान खान (डब्ल्यू), शाहीन आफ्रिदी, अबरार अहमद, उस्मान तारिक