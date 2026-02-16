IND VS PAK : पाकिस्तान विरुद्धचा विजय कॅप्टन सूर्याने कोणाला केला समर्पित? मॅचनंतर बोलताना म्हणाला.....

IND VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 15 फेब्रुवारी रोजी रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. ग्रुप स्टेजमध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी मोठा विजय मिळवला आणि पाकिस्तानला पुन्हा तोंडावर पाडलं. पाकिस्तानला पराभूत करून टीम इंडियाने (Team India) ग्रुप स्टेजमधील सलग तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. या विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) पाकिस्तान विरुद्धचा विजय भारतवासीयांना समर्पित केला.
टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यादरम्यान टीम इंडियाकडून ईशान किशनने 77, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 32, शिवम दुबेने 27, रिंकू सिंहने 11 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी पाकिस्तानला 176 धावांचं आव्हान दिलं. मात्र भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात फारकाळ टिकू शकले नाही. पाकिस्तानचा संघ 114 धावांवर ऑल आउट झाला.
दरम्यान पाकिस्तान विरुद्ध विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमारला पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनी दरम्यान आजच्या विजयाबद्दल तुला काय वाटतं असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर सूर्या म्हणाला 'हा विजय भारतीयांसाठी आहे'.
रविवारी भारत - पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस करण्यात आला. यावेळी सलमान अली आगा आणि सूर्यकुमार यादव दोघे उपस्थित होते. यावेळी पाकिस्तानने टॉस जिंकला, मात्र टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हॅन्डशेक करण्यासाठी हात पुढे केलाच नाही. सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानच्या कर्णधाराला इग्नोर करून थेट बाजूला झाला. त्यानंतर सामना जिंकल्यावर सुद्धा भारतीय खेळाडूंनी मैदानात जल्लोष केला अंपायरशी हात मिळवला, मात्र पाकिस्तानच्या खेळाडूंकडे ढुंकून सुद्धा पाहिलं नाही. यापूर्वी आशिया कप २०२६ मध्ये झालेल्या तीन सामन्यात सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक केला नव्हता. पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाने हा निर्णय घेतला होता. नो हॅन्डशेक पॉलिसी भारतीय संघाने वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा सुरु ठेवली.
ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाने 6 पॉईंट्स मिळवून अव्वल स्थानी स्वतःला कायम ठेवलंय. तर दुसऱ्या क्रमांकावर 0.788 च्या नेट रन रेटने यूएसएचा संघ पुढे आहे. पाकिस्तानची भारताविरुद्ध सामना गमावल्यावर तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. त्यांचा नेट रन रेट -0.403 आहे. तर नेदरलँड 2 पॉईंट्सने चौथ्या स्थानी आहे. तर नामिबियाला एकाही सामन्यात विजय मिळवता न आल्याने ते थेट स्पर्धेतून बाहेर पडलेत.