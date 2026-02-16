English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS PAK : पाकिस्तान विरुद्धचा विजय कॅप्टन सूर्याने कोणाला केला समर्पित? मॅचनंतर बोलताना म्हणाला.....

IND VS PAK : पाकिस्तान विरुद्धचा विजय कॅप्टन सूर्याने कोणाला केला समर्पित? मॅचनंतर बोलताना म्हणाला.....

IND VS PAK : 15 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत करून टीम इंडियाने ग्रुप स्टेजमधील सलग तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. सामन्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने केलेलं वक्तव्य चर्चेत आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 16, 2026, 06:46 AM IST
IND VS PAK : पाकिस्तान विरुद्धचा विजय कॅप्टन सूर्याने कोणाला केला समर्पित? मॅचनंतर बोलताना म्हणाला.....
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 15 फेब्रुवारी रोजी रविवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. ग्रुप स्टेजमध्ये झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानवर 61 धावांनी मोठा विजय मिळवला आणि पाकिस्तानला पुन्हा तोंडावर पाडलं. पाकिस्तानला पराभूत करून टीम इंडियाने (Team India) ग्रुप स्टेजमधील सलग तिसऱ्या सामन्यात विजय मिळवून सुपर 8 फेरीत प्रवेश मिळवला आहे. या विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) पाकिस्तान विरुद्धचा विजय भारतवासीयांना समर्पित केला. 

Add Zee News as a Preferred Source

विजयानंतर सूर्या काय म्हणाला? 

टीम इंडियाने 7 विकेट्स गमावून पाकिस्तान विरुद्ध 175 धावा केल्या. यादरम्यान टीम इंडियाकडून ईशान किशनने 77, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 32, शिवम दुबेने 27, रिंकू सिंहने 11 धावा केल्या. ईशान किशनने 40 बॉलमध्ये 77 धावा केल्या आणि दरम्यान 3 षटकार आणि 10 चौकार सुद्धा लगावले.  टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी पाकिस्तानला 176 धावांचं आव्हान दिलं. मात्र भारतीय गोलंदाजांसमोर पाकिस्तानचे फलंदाज मैदानात फारकाळ टिकू शकले नाही. पाकिस्तानचा संघ 114 धावांवर ऑल आउट झाला. 

दरम्यान पाकिस्तान विरुद्ध विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमारला पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनी दरम्यान आजच्या विजयाबद्दल तुला काय वाटतं असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावर सूर्या म्हणाला 'हा विजय भारतीयांसाठी आहे'. 

पाहा व्हिडीओ : 

नो हॅन्डशेक पॉलिसी ठेवली सुरु : 

रविवारी भारत - पाकिस्तान संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस करण्यात आला. यावेळी सलमान अली आगा आणि  सूर्यकुमार यादव दोघे उपस्थित होते. यावेळी पाकिस्तानने टॉस जिंकला, मात्र टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हॅन्डशेक करण्यासाठी हात पुढे केलाच नाही. सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानच्या कर्णधाराला इग्नोर करून थेट बाजूला झाला. त्यानंतर सामना जिंकल्यावर सुद्धा भारतीय खेळाडूंनी मैदानात जल्लोष केला अंपायरशी हात मिळवला, मात्र पाकिस्तानच्या खेळाडूंकडे ढुंकून सुद्धा पाहिलं नाही.  यापूर्वी आशिया कप २०२६ मध्ये झालेल्या तीन सामन्यात सुद्धा भारतीय संघाने पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक केला नव्हता.  पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाने हा निर्णय घेतला होता. नो हॅन्डशेक पॉलिसी भारतीय संघाने वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा सुरु ठेवली. 

हेही वाचा : भारताच्या विजयानंतर पॉईंट्स टेबलमध्ये मोठी उलथापालथ, 'हा' संघ वर्ल्ड कपमधून बाहेर, सुपर 8 साठी चुरस वाढली

 

ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमधून एक संघ बाहेर : 

ग्रुप ए च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये टीम इंडियाने 6 पॉईंट्स मिळवून अव्वल स्थानी स्वतःला कायम ठेवलंय. तर दुसऱ्या क्रमांकावर 0.788 च्या नेट रन रेटने यूएसएचा संघ पुढे आहे. पाकिस्तानची भारताविरुद्ध सामना गमावल्यावर तिसऱ्या स्थानी घसरण झाली आहे. त्यांचा नेट रन रेट -0.403 आहे. तर नेदरलँड 2 पॉईंट्सने चौथ्या स्थानी आहे. तर नामिबियाला एकाही सामन्यात विजय मिळवता न आल्याने ते थेट स्पर्धेतून बाहेर पडलेत. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IND vs PakT20 World Cup 2026Suryakumar YadavCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

ठाणे जिल्ह्यातील पहिला कोस्टल रोड! मुंबई, नाशिकसह थेट गुजरा...

महाराष्ट्र बातम्या