2,200,000,000 रुपये स्वाहा... IND vs PAK मॅच रद्द झाल्याने होणार मोठे 'साइड इफेक्ट', ICC च्या तिजोरीला बसणार मोठा फटका

IND vs PAK T20 World Cup Boycott Controversy : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक आहेत. मात्र अद्याप यासंदर्भातील वाद संपायचं नाव घेत नाहीये. पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान क्रिकेट संघाला वर्ल्ड कपमध्ये खेळण्याची परवानगी दिलीये. मात्र भारताविरुद्ध होणाऱ्या ग्रुप स्टेज सामन्यावर मात्र बहिष्कार टाकलाय. त्यामुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलेला भारत - पाकिस्तान सामना होणार की नाही यावर प्रश्नचिन्ह आहे. हा सामना रद्द झाल्यास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तर गरीब होईलच पण त्यासोबतच आयसीसीच्या तिजोरीला सुद्धा मोठा धक्का बसेल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्यात मैदानात खचाखच भरलेलं असतंच मात्र ब्रॉडकास्टर आयसीसी आणि बोर्डांना सुद्धा यामुळे मोठा फायदा मिळतो. त्यामुळे हा सामना रद्द झाल्यास सर्वांनाच मोठं नुकसान सहन करावं लागेल.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या काही अंदाजांचे गणित समजून घेतले तर, आयसीसी स्पर्धेत भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यातून सुमारे 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2200 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त) उत्पन्न मिळते. अशातच जर सामना रद्द झाला तर हे जवळपास 2200 कोटी स्वाहा झाले म्हणून समजला. आयसीसी प्रत्येक जागतिक स्पर्धेत भारत आणि पाकिस्तानला एकाच गटात ठेवतं. पाकिस्तानी संघ कोलंबोमध्ये दाखल झाला आहे, परंतु पाकिस्तान आपल्या बहिष्काराच्या भूमिकेवर कायम राहतो की आयसीसीच्या सांगण्यानंतर नरमाईची भूमिका घेतो हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
पाकिस्तान जर त्यांच्या भूमिकेवर कायम राहतो तर लाखो डॉलर्सच्या रेवेन्यूचं नुकसान होऊ शकतं. भारत - पाकिस्तान सामना झाला नाही तर भारताच्या मीडिया राईट्स होल्डर JioStar ला सुद्धा मोठा फायनान्सियल लॉस होऊ शकतो. होस्ट ब्रॉडकास्टरला एका मोठ्या सामन्यासाठी जाहिरातींच्या उत्पन्नात 200 कोटी ते 250 कोटी रुपये तोटा होऊ शकतो, ज्यामध्ये 10 सेकंदांच्या व्यावसायिक स्लॉटची किंमत 40 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते.
भारत - पाकिस्तान सामन्यात वॉकओव्हर मिळाल्यामुळे भारताला पूर्ण पॉईंट्स मिळतील. परंतू आयसीसीकडे PCB वर फायनान्शिअल पेनल्टी लावण्याचा अधिकार आहे. पाकिस्तान या निर्णयाने कंगाल सुद्धा होऊ शकतं. आयसीसी आणि पीसीबीचे माजी कम्युनिकेशन्स प्रमुख सामी-उल-हसन बर्नी यांनी फक्त एका सामन्यावर पैसे खर्च करण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. "मी म्हटल्याप्रमाणे, निर्बंध किंवा नुकसानाचा विचार केला तर, एका सामन्याचा खर्च २५० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे (यात सर्व काही समाविष्ट आहे, फक्त प्रसारकाचे नुकसान नाही)', असे त्यांनी पीटीआयला सांगितले. पाकिस्तानचे वार्षिक उत्पन्न 35.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स आहे, त्यामुळे खूप मोठा फरक आहे.
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण ४ ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.