English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यामुळे पाकिस्तानला भोगावे लागणार गंभीर परिणाम, ICC या 5 कारवाया करणार?

T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यामुळे पाकिस्तानला भोगावे लागणार गंभीर परिणाम, ICC 'या' 5 कारवाया करणार?

IND VS PAK : पाकिस्तानने 15 फेब्रुवारी रोजी वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर त्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. हा निर्णय स्पर्धेचं आयोजन बिघडवू शकतो आणि त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिल यामुळे नाराज आहे. ICC ने पाकिस्तानला याच्या गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आणि पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.  

पूजा पवार | Updated: Feb 2, 2026, 03:29 PM IST
T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यामुळे पाकिस्तानला भोगावे लागणार गंभीर परिणाम, ICC 'या' 5 कारवाया करणार?
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु (T20 World Cup 2026) होण्याच्या काही दिवस आधीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने एक नवा वाद निर्माण केलाय. जवळपास एक आठवड्यापर्यंत वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेणार की नाही याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने संदेह निर्माण केला होता. मात्र त्यानंतर रविवारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान क्रिकेट संघाला (Pakistan Cricket) आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी मान्यता दिली आहे, पण15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर त्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. हा निर्णय स्पर्धेचं आयोजन बिघडवू शकतो आणि त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिल यामुळे नाराज आहे. ICC ने पाकिस्तानला याच्या गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आणि पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

आयसीसीने PCB ला सुनावलं : 

1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर पाकिस्तानचा संघ आगामी वर्ल्ड कप 2026 मध्ये बहिष्कार टाकेल असे जाहीर केल्यावर आयसीसीने रात्री उशिरा याबाबत एक पत्रक जाहीर करून पीसीबीने आपल्या या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं सांगितलं. ज्याचा परिणाम संपूर्ण खेळासोबतच पाकिस्तानी बोर्ड आणि त्यांच्या फॅन्सवर सुद्धा होऊ शकतो. तेव्हा त्यांनी आपला निर्णय बदलून याबाबतीत उपाय काढावा असं आयसीसीने पाकिस्तान बोर्डाला सुचवलं आहे. 

PCB वर आयसीसी 'या' 5 कारवाया करू शकते : 

1. पाकिस्तान संपूर्ण स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडू शकतो.
2. पाकिस्तानला आयसीसीकडून मिळणारा वार्षिक महसूल, जो सुमारे 350 कोटी रुपये आहे, तो थांबवला जाऊ शकतो.
3. भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई पीसीबीला ब्रॉडकास्टर्स जिओ-हॉटस्टारला करण्यास सांगितले जाऊ शकते, जे सुमारे 200 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
4. पीसीबी बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्ट चे उल्लंघन करत आहे. म्हणून इतर आयसीसी सदस्य देश पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय मालिकांवर बहिष्कार टाकू शकतात. किंवा त्या मालिकांचा आयसीसी रँकिंगवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि WTC मध्ये कोणतेही गुण मिळणार नाहीत.
5. परदेशी खेळाडूंना (निवृत्त किंवा फ्री एजंट वगळता) पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाऊ शकते.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध न खेळून पाकिस्तानने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारणार, पाकिस्तानला होणार कोट्यवधींचं नुकसान

 

भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cupindia vs pakistanIND vs PakICCbcci

इतर बातम्या

पार्थ पवार, दिग्विजय पाटील यांचे नाव कुठेच नाही; मुंढवा जम...

पुणे