T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कार टाकल्यामुळे पाकिस्तानला भोगावे लागणार गंभीर परिणाम, ICC 'या' 5 कारवाया करणार?

IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुरु (T20 World Cup 2026) होण्याच्या काही दिवस आधीच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने एक नवा वाद निर्माण केलाय. जवळपास एक आठवड्यापर्यंत वर्ल्ड कपमध्ये सहभाग घेणार की नाही याबाबत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने संदेह निर्माण केला होता. मात्र त्यानंतर रविवारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान क्रिकेट संघाला (Pakistan Cricket) आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी मान्यता दिली आहे, पण15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर त्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. हा निर्णय स्पर्धेचं आयोजन बिघडवू शकतो आणि त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिल यामुळे नाराज आहे. ICC ने पाकिस्तानला याच्या गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आणि पीसीबीला त्यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर पाकिस्तानचा संघ आगामी वर्ल्ड कप 2026 मध्ये बहिष्कार टाकेल असे जाहीर केल्यावर आयसीसीने रात्री उशिरा याबाबत एक पत्रक जाहीर करून पीसीबीने आपल्या या भूमिकेचा पुनर्विचार करावा अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असं सांगितलं. ज्याचा परिणाम संपूर्ण खेळासोबतच पाकिस्तानी बोर्ड आणि त्यांच्या फॅन्सवर सुद्धा होऊ शकतो. तेव्हा त्यांनी आपला निर्णय बदलून याबाबतीत उपाय काढावा असं आयसीसीने पाकिस्तान बोर्डाला सुचवलं आहे.
1. पाकिस्तान संपूर्ण स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर पडू शकतो.
2. पाकिस्तानला आयसीसीकडून मिळणारा वार्षिक महसूल, जो सुमारे 350 कोटी रुपये आहे, तो थांबवला जाऊ शकतो.
3. भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई पीसीबीला ब्रॉडकास्टर्स जिओ-हॉटस्टारला करण्यास सांगितले जाऊ शकते, जे सुमारे 200 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
4. पीसीबी बाइंडिंग कॉन्ट्रेक्ट चे उल्लंघन करत आहे. म्हणून इतर आयसीसी सदस्य देश पाकिस्तानसोबतच्या द्विपक्षीय मालिकांवर बहिष्कार टाकू शकतात. किंवा त्या मालिकांचा आयसीसी रँकिंगवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि WTC मध्ये कोणतेही गुण मिळणार नाहीत.
5. परदेशी खेळाडूंना (निवृत्त किंवा फ्री एजंट वगळता) पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) मध्ये सहभागी होण्यास मनाई केली जाऊ शकते.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध न खेळून पाकिस्तानने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारणार, पाकिस्तानला होणार कोट्यवधींचं नुकसान
टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.