English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • PCB आयसीसीला कोणतीही माहिती देणार नाही, बहिष्काराच्या धमकीनंतर टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी पाकिस्तानचा नवा ड्रामा

PCB आयसीसीला कोणतीही माहिती देणार नाही, बहिष्काराच्या धमकीनंतर टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी पाकिस्तानचा नवा ड्रामा

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ हा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताविरुद्ध सामना खेळणार नाही अशी भूमिका पाकिस्तान सरकारने रविवारी घेतली. मात्र या सर्व प्रकारात आता एक मोठा ट्विस्ट समोर येत आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 2, 2026, 10:10 PM IST
PCB आयसीसीला कोणतीही माहिती देणार नाही, बहिष्काराच्या धमकीनंतर टी20 वर्ल्ड कपपूर्वी पाकिस्तानचा नवा ड्रामा
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup 2026) भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यातील वाद काही थांबण्याचं नाव घेत नाही. रविवारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरकारने ट्विट करत सांगितले की ते पाकिस्तान क्रिकेट संघाला (Pakistan Cricket) आयसीसी वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी मान्यता देत आहेत मात्र 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर पाकिस्तानचा संघ बहिष्कार टाकेल. पाकिस्तान सरकारने अधिकृत ट्विट केलं असलं तरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने या सर्व प्रकरणावर अशी भूमिका घेतलीये की ते भारताविरुद्ध सामन्यावर बहिष्कारच्या निर्णयासंदर्भात कोणताही अधिकृत मेल आयसीसीला पाठवणार नाहीत.  

Add Zee News as a Preferred Source

सूत्रांनी एनडीटीव्हीला सांगितलं की, 'भारताविरुद्धच्या टी20 वर्ल्ड कप सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत पाकिस्तान आयसीसीला कोणताही औपचारिक ईमेल पाठवणार नाही'. पण जर पीसीबीने आयसीसीला त्यांच्या सरकारच्या निर्णयाची औपचारिक माहिती दिली नाही, तर भारत-पाकिस्तान सामना सक्रिय राहील आणि येत्या काही दिवसांत बहिष्काराचा वाद सुद्धा सुरूच राहील. रिपोर्टनुसार आयसीसी पीसीबीच्या अधिकृत सूचनेची प्रतीक्षा करतेय, जर त्यांना कोणतीही अधिकृत सूचना मिळाली नाही. तर आयसीसीला सुद्धा त्यांची पुढची पाऊल उचलण्यासाठी वाट पाहावी लागू शकते. 

भारताला वॉकओव्हरसह मिळतील 2 पॉईंट्स : 

15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना कोलंबो येथे खेळवला जाणार आहे. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवला वॉकओव्हर मिळावा म्हणून टॉससाठी मैदानात यावे लागेल. जर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा टॉससाठी आला नाही तर पंच भारताला वॉकओव्हर आणि दोन गुण देतील. जर भारत कोलंबोला गेला नाही तर पंच दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देतील.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : IND VS PAK सामना रद्द झाल्यामुळे ICC ला 2000000000 रुपयांचं नुकसान होणार, कोण करणार भरपाई?

 

भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. 

भारताच्या ग्रुप स्टेज सामन्यांचं वेळापत्रक : 

7 फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध यूएसए 
12 फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध नामिबिया 
15  फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध पाकिस्तान 
18  फेब्रुवारी : भारत विरुद्ध नेदरलँड 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
pcbmarathi newsCricket NewsT20 World Cup 2026ICC

इतर बातम्या

काहीजण 120 रुपयांना तर काही 150 रुपयांना विकतात, ट्रेनमध्ये...

भारत