पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला झाली दुखापत, फिजिओ धावत मैदानात आला, नेमकं काय घडलं?

IND VS PAK : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सध्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर सिक्सचा महत्वाचा सामना सुरु आहे. रविवारी सुरु असलेला हा सामना भारत पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलचं तिकीट मिळवण्याकरता महत्वाचा आहे. आयसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कपच्या महत्वाच्या सामन्यात भारताचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला दुखापत झाली. तो डावी हॅमस्ट्रिंग पकडून पडला. त्यामुळे मैदानात लगेचच फिजिओला बोलवण्यात आलं आणि त्याला वैद्यकीय मदत देण्यात आली.
भारताचे युवा स्टार पॉईंट्सवर उभे होते आणि जसा बॉल कव्हरच्या दिशेने गेला, वैभव हळूहळू खाली झुकू लागला पण त्याच्या डाव्या पायात वेदना झाल्या. फिजिओ लगेचच त्याच्या मदतीसाठी मैदानात धावले. त्याच्या डाव्या पायाच्या हॅमस्ट्रिंगमध्ये काही अडचण होती. काही स्ट्रेचिंग व्यायाम आणि पाणी प्यायल्यानंतर तो खेळण्यासाठी तंदुरुस्त झाला. सुदैवाने वैभवची दुखापत तेवढी गंभीर नव्हती.
पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करताना स्वस्तात त्याची विकेट देऊन बसला. त्याने २२ बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. पण पुल शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात लेफ्ट-आर्म सीमर मोहम्मद सैय्यमच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला. त्यानंतर आरोन जॉर्ज बाद झाला, त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे शून्यावर बाद झाला. ऑलराऊंडर कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेल यांच्यातील 50 धावांच्या जलद भागीदारीमुळे भारत 252 धावांपर्यंत पोहोचला. कनिष्कने 29 बॉलमध्ये ३५ धावा केल्या, तर खिलनने 15 बॉलमध्ये 21 धावा केल्या. दोघांनी फक्त 5.1 ओव्हरमध्ये 50 धावा जोडल्या. वेदांत त्रिवेदीने 98 चेंडूत 68 धावांची संयमी खेळी केली भारताने पाकिस्तानला विजयासाठी 253 धावांचे आव्हान दिले.
आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकिपर), वेदांत त्रिवेदी, आर एस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन.
हमजा जहूर (विकेटकिपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसेन, फरहान युसुफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा