  • पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला झाली दुखापत, फिजिओ धावत मैदानात आला, नेमकं काय घडलं?

पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला झाली दुखापत, फिजिओ धावत मैदानात आला, नेमकं काय घडलं?

IND VS PAK : 

पूजा पवार | Updated: Feb 1, 2026, 08:36 PM IST
पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यात वैभव सूर्यवंशीला झाली दुखापत, फिजिओ धावत मैदानात आला, नेमकं काय घडलं?
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सध्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर सिक्सचा महत्वाचा सामना सुरु आहे. रविवारी सुरु असलेला हा सामना भारत पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलचं तिकीट मिळवण्याकरता महत्वाचा आहे. आयसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कपच्या महत्वाच्या सामन्यात भारताचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी याला दुखापत झाली. तो डावी हॅमस्ट्रिंग पकडून पडला. त्यामुळे मैदानात लगेचच फिजिओला बोलवण्यात आलं आणि त्याला वैद्यकीय मदत देण्यात आली. 

नेमकं काय घडलं? 

भारताचे युवा स्टार पॉईंट्सवर उभे होते आणि जसा बॉल कव्हरच्या दिशेने गेला, वैभव हळूहळू खाली झुकू लागला पण त्याच्या डाव्या पायात वेदना झाल्या. फिजिओ लगेचच त्याच्या मदतीसाठी मैदानात धावले. त्याच्या डाव्या पायाच्या हॅमस्ट्रिंगमध्ये काही अडचण होती. काही स्ट्रेचिंग व्यायाम आणि पाणी प्यायल्यानंतर तो खेळण्यासाठी तंदुरुस्त झाला. सुदैवाने वैभवची दुखापत तेवढी गंभीर नव्हती. 

भारताने पाकिस्तानला कितीचं लक्ष दिलं? 

पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करताना स्वस्तात त्याची विकेट देऊन बसला. त्याने २२ बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. पण पुल शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात लेफ्ट-आर्म सीमर मोहम्मद सैय्यमच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला. त्यानंतर आरोन जॉर्ज बाद झाला, त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे शून्यावर बाद झाला. ऑलराऊंडर कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेल यांच्यातील 50 धावांच्या जलद भागीदारीमुळे भारत 252 धावांपर्यंत पोहोचला. कनिष्कने 29 बॉलमध्ये ३५ धावा केल्या, तर खिलनने 15 बॉलमध्ये 21 धावा केल्या. दोघांनी फक्त 5.1 ओव्हरमध्ये 50 धावा जोडल्या. वेदांत त्रिवेदीने 98 चेंडूत 68 धावांची संयमी खेळी केली भारताने पाकिस्तानला विजयासाठी 253 धावांचे आव्हान दिले. 

भारताची प्लेईंग 11 :

आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकिपर), वेदांत त्रिवेदी, आर एस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन. 

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 : 

हमजा जहूर (विकेटकिपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसेन, फरहान युसुफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

