IND vs PAK: भारताची सेमी फायनलमध्ये धडक, पाकिस्तान वर्ल्ड कपमधून पडला बाहेर

Marathi News
U19 World Cup 2026 : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये रविवारी पार पडलेल्या सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 58 धावांवर विजय मिळवला. यासह टीम इंडियाने सेमी फायनलमध्ये धडक दिली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 1, 2026, 10:06 PM IST
Photo Credit - Social Media

U19 World Cup 2026 : अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सध्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सुपर सिक्सचा महत्वाचा सामना सुरु होता. रविवारी झालेला हा सामना भारत पाकिस्तान या दोन्ही संघांसाठी सेमी फायनलचं तिकीट मिळवण्याकरता महत्वाचा होता. या सामन्यात टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून पाकिस्तानला 253 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या पाकिस्तानला टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी ऑल आउट केलं. त्यामुळे पाकिस्तानचा संघ 194 धावांचा आकडाच गाठू शकला, ज्यामुळे टीम इंडियाचा  58 धावांनी मोठा विजय झाला. या विजयासह इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगाणिस्ताननंतर टीम इंडिया सेमी फायनलमध्ये पोहोचली आहे. तर पाकिस्तान थेट स्पर्धेबाहेर गेलंय. 

सेमी फायनलमध्ये भारत : 

टीम इंडियाने पाकिस्तानला विजयासाठी 252 धावांचं लक्ष दिलं होतं. पाकिस्तान नेट रन-रेटमध्ये खूपच मागे असल्याने, त्यांना हे लक्ष्य 33.3 ओव्हरमध्ये गाठावे लागणार होते. उस्मान खान, कर्णधार फरहान युसूफ आणि सलामीवीर हमजा झहूर यांनी सामन्यांदरमायन टीम इंडियाची धडधड वाढवली होती, परंतु पाकिस्तानची मधली आणि खालची फळी ही फ्लॉप ठरली आणि त्यामुळे त्यांचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं स्वप्न अधुरचं राहीलं. 

भारताने पाकिस्तानला कितीचं लक्ष दिलं? 

पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करताना स्वस्तात त्याची विकेट देऊन बसला. त्याने २२ बॉलमध्ये 30 धावा केल्या. पण पुल शॉट खेळण्याच्या प्रयत्नात लेफ्ट-आर्म सीमर मोहम्मद सैय्यमच्या गोलंदाजीचा शिकार ठरला. त्यानंतर आरोन जॉर्ज बाद झाला, त्यानंतर कर्णधार आयुष म्हात्रे शून्यावर बाद झाला. ऑलराऊंडर कनिष्क चौहान आणि खिलन पटेल यांच्यातील 50 धावांच्या जलद भागीदारीमुळे भारत 252 धावांपर्यंत पोहोचला. कनिष्कने 29 बॉलमध्ये ३५ धावा केल्या, तर खिलनने 15 बॉलमध्ये 21 धावा केल्या. दोघांनी फक्त 5.1 ओव्हरमध्ये 50 धावा जोडल्या. वेदांत त्रिवेदीने 98 चेंडूत 68 धावांची संयमी खेळी केली भारताने पाकिस्तानला विजयासाठी 253 धावांचे आव्हान दिले. 

कर्णधार आयुष म्हात्रेची गोलंदाजी ठरली प्रभावी : 

पाकिस्तान संघाने 30 ओव्हरमध्ये 2 विकेट गमावून 151 धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानचा स्कोरबोर्ड 5 पेक्षा जास्त रन रेटने पुढे जात होता. संघ सहज विजयासाठी सज्ज दिसत होता, पण त्यानंतर आरएस अंबरिसने कर्णधार फरहान युसूफला 38 धावांवर बाद केले. सामना इथूनच पलटला. आयुष म्हात्रेने खतरनाक गोलंदाजी सुरु ठेवली आणि थोड्याच वेळात अहमद हुसैनला बाद केलं. यातून पाकिस्तान संघाला उभं राहण्याची संधीच दिली नाही. यानंतरही उस्मान खान बाद झाला, पण म्हात्रेने त्याला 66 धावांवर बाद करून पॅव्हेलियनमध्ये पाठवले. म्हात्रे यांनी लागोपाठ दोन सेट फलंदाजांना बाद केल्याने सामना भारताच्या बाजूने असल्याचं दिसून आलं. पाकिस्तानने त्यांचे शेवटचे 6 विकेट फक्त 43 धावांत गमावल्या. 

भारताची प्लेईंग 11 : आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कर्णधार), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकिपर), वेदांत त्रिवेदी, आर एस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन. 

पाकिस्तानची प्लेईंग 11 :  हमजा जहूर (विकेटकिपर), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसेन, फरहान युसुफ (कर्णधार), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

