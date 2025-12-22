18 वर्षीय मुंबईकराच्या 'या' चुकीमुळं भारताने गमावला U-19 Asia Cup; पाकिस्तानने...

Ind Vs Pak Asia Cup Final: 19 वर्षांखालील आशिया कप 205 च्या अंतिम सामन्यात रविवारी भारतीय संघाचा दारुण पराभव झाला. भारतीयांसाठी अधिक धक्का देणारी बाब म्हणजे पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तानकडून भारताला हा पराभव स्वीकारावा लागला. पाकिस्तानने फलंदाजी आणि गोलंदाजीमध्ये भारतापेक्षा सरस कामगिरी करत 191 धावांनी विजय मिळवत 19 वर्षांखालील क्रिकेटमधील आशिया चषक आपल्या नावावर केला. धावांच्य दृष्टीने भारताचा हा 19 वर्षांखालील एकदिसवीय क्रिकेटमधील सर्वात मोठा पराभव ठरला. भारतीय संघाच्या पराभवासाठी अनेक कारणं असली तरी एका 18 वर्षीय मुंबईकर क्रिकेटपटूमुळे भारताने हा अत्यंत महत्त्वाचा सामना गमावल्याची चर्चा आहे. हा खेळाडू कोण आणि त्याच्याकडून अशी काय चूक झाली जाणून घेऊयात...
ज्या खेळाडूवर भारताच्या या लाजिरवाण्या पराभवाचं खापर फोडलं जातंय तो मुंबईचा एक उगवता युवा फलंदाज आहे. यंदाच्या 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेमध्ये त्याने टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं असलं तरी कर्णधार म्हणून त्याने घेतलेला एक विचित्र निर्णयच भारताच्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरलं सांगितलं जातंय. ज्या खेळाडूबद्दल आपण बोलतोय त्याचं नाव आहे, आयुष म्हात्रे!
आयुषने 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. आयुषचा हाच निर्णय भारतीय संघाला महागडा ठरला. फलंदाजीला अनुकूल असलेल्या दुबईतील आयसीसी अकादमी मैदानावरील खेळपट्टीवर प्रथम गोलंदाजी निवडणण्याची चूक आयुषने केली. पाकिस्तानच्या आघाडीच्या फलंदाजांनी, खास करुन समीर मिनहासने, उत्कृष्ट फलंजीचा नजराणा सादर केला. त्याने 113 चेंडूत 172 धावा कुटल्या. त्याच्या याच खेळीमुळे पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 347 धावांचा डोंगर उभारता आला. कोणत्याही संघाने 19 वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात केलेली ही सर्वोच्च धावसंख्या ठरली.
खेळपट्टी फलंदाजांना साथ देणारी आणि चेंडू फारशी उसळी तसेच वळणं न घेत नसल्याने भारतासाठी 350 चं टार्गेट फारसं कठीण नव्हतं. मात्र सुरुवातीलाच भारताने काही विकेट गमावल्यानं पुढील फलंदाज दबावाखाली खेळू लागले. त्यातच विकेट पडत गेल्या आणि भारताने सामना 191 धावांनी गमावला. 156 धावांवर भारतीय संघ तंबूत परतला. फलंदाजीसाठी नंदनवन असलेल्या या मैदानात आयुष म्हात्रेने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फंलदाजीचा निर्णय घेतला असता तर कदाचित निकाल वेगळा लागला असता. मात्र भारताच्या सुमार गोलंदाजीमुळे आयुषचा अंदाज पूर्णपणे चुकल्याचं पाकिस्तान फलंदाजी करत असतानाच स्पष्ट झालं.
विशेष म्हणजे या सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी मोठी निराशा केली. भारतासाठी 9 व्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या दीपेश दीपेंद्रनने सर्वाधिक म्हणजे 36 धावा केल्या, यावरुनच भारताच्या निराशाजनक कामगिरीचा अंदाज बांधता येईल. दीपेश वगळता वैभव सूर्यवंशीच्या 10 बॉलमध्ये 26 धावा आणि खिलन पटेलने 19 धावांचे योगदान दिलं. या तिघांशिवाय कोणताही फलंदाज मैदानावर फार वेळ थांबला नाही. आयुष स्वत: 7 बॉलमध्ये 2 धावा करुन तंबूत परतला. पाकिस्तानकडून अली रझाने सर्वाधिक म्हणजे 4 विकेट्स घेतल्या. हुजैफ अहसान, मोहम्मद शाय्यान, अब्दुल सुभान या तिघांनी प्रत्येकी दोन विकेट घेतल्या.