IND vs PAK: भारतीय महिला संघ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार? BCCI ने केले स्पष्ट

IND W vs PAK Women's World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट संघ 2025च्या एकदिवसीय विश्वचषकातील त्यांचा दुसरा सामना पाकिस्तान महिला संघाविरुद्ध ५ ऑक्टोबर रोजी कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळणार आहे.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 2, 2025, 09:57 AM IST
ICC Women's World Cup, IND W vs PAK: भारत आणि पाकिस्तान महिला संघ यांच्यातील वनडे वर्ल्ड कप 2025 मधील सामना 5 ऑक्टोबर रोजी कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. या सामन्यात भारतीय महिला क्रिकेटपटू पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार की नाही हा प्रश्न सगळ्यांचं पडला आहे. पण यावर आता उत्तर मिळालं आहे. तर भारतीय महिला क्रिकेटपटूही पुरुष संघाप्रमाणे पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणार नाहीत.  तसेच सामन्यापूर्वी आणि सामन्यानंतर होणारे औपचारिक फोटोशूट देखील होणार नाही. बीसीसीआयने या संदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली असून आता महिला संघही 'नो-हँडशेक' पॉलिसी अवलंबणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

अवलंबणार 'नो-हँडशेक' पॉलिसी

आशिया कप 2025 दरम्यान भारतीय पुरुष संघाने पाकिस्तानविरुद्ध खेळलेल्या सर्व सामन्यांमध्ये 'नो-हँडशेक' धोरण अवलंबले होते. त्यावेळी पाकिस्तानी संघ आणि त्यांचा बोर्ड यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती आणि त्यावरून बरीच चर्चा रंगली होती. मात्र, बीसीसीआयने स्पष्ट केले होते की, हा निर्णय सरकारच्या धोरणानुसार घेण्यात आला आहे. आता महिला वनडे वर्ल्ड कपमध्येही हाच निर्णय कायम ठेवला जाणार आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बोर्ड सरकारप्रमाणेच पावले उचलत आहे. त्यामुळे टॉसच्या वेळी हस्तांदोलन होणार नाही, सामना सुरू होण्यापूर्वी फोटोशूट नसेल आणि सामन्यानंतरही दोन्ही संघ हात मिळवणार नाहीत. पुरुष संघाने स्वीकारलेले धोरणच महिला संघ अवलंबणार आहे.

पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय महिला संघाचा एकतर्फी रेकॉर्ड

हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय महिला संघाने वर्ल्ड कप मोहिमेची सुरुवात दमदार विजयाने केली आहे. पहिल्या सामन्यात श्रीलंका महिला संघाचा 59 धावांनी पराभव करून टीम इंडियाने विजयी सुरुवात केली. पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय महिला संघाचा विक्रम एकतर्फी राहिला आहे. दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 11 सामने खेळले गेले असून, सर्व सामन्यांमध्ये विजयाचा झेंडा भारतीय संघानेच फडकावला आहे. त्यामुळे आगामी सामन्यातही भारतीय संघाला मानसिक बळ मिळणार आहे. 

सध्या महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या पॉइंट्स टेबलमध्ये भारत एका विजयासह दुसऱ्या स्थानी आहे. पहिल्या सेमीफायनलसाठी स्थान पक्के करण्याच्या दिशेने महिला संघ प्रयत्नशील राहील.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

