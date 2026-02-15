कोलंबोपूर्वी भारताच्या पोरींनी पाकिस्तानला हरवलं! 100 धावांच्या आतच गुंडाळलं, भारताचा विजय

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात एक नाही तर तब्बल दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. कोलंबोच्या के आर प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात पुरुष संघांमध्ये संध्यकाळी 7 वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी राइजिंग स्टार्स आशिया कप 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेटचा ए संघ आणि पाकिस्तान महिलांचा ए संघ यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र टीम इंडियाने (Team India) त्यांना 100 धावांच्या आतच गुंडाळलं.
एसीसीद्वारेबी आयोजित केल्या गेलेल्या वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 अंतर्गत ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेअंतर्गत भारत ए आणि पाकिस्तान ए हे दोन संघ आमने सामने येतील. हा सामना थायलंडची राजधानी बँकॉकच्या टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंडमध्ये खेळला गेला. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार या सामन्याला दुपारी 12 वाजता सुरुवात झाली. या सामन्याचा टॉस पाकिस्तानने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, मात्र टीम इंडियाच्या महिला खेळाडूंनी हा निर्णय चुकीचा ठरवत पाकिस्तानच्या संघाला 18.5 ओव्हरमध्ये 93 धावांवर ऑलआउट केले. पाकिस्तान ए महिला संघाच्या 6 फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांनी अवघ्या 32 धावांवर बाद केलं. यात भारताकडून कर्णधार राधा यादव, सायमा ठाकोर आणि प्रेमा रवातने प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. जिंतीमणी कलिता आणि मिन्नू मणीने प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या.
गोलंदाजांच्या दमदार प्रदर्शनानंतर भारतीय फलंदाजांचा जलवा पाहायला मिळाला. विजयासाठी 94 धावांच लक्ष असताना भारताचाय ए संघाची पहिली विकेट खूप लवकर पडली. मात्र दुसऱ्या विकेटसाठी 79 धावांची पार्टनरशिप वृन्दा दिनेश आणि अनुष्का शर्माने केली. अनुष्का शर्माने 24 धावा केल्या. तेजल हसबनीसने नाबाद 12 तर वृन्दा दिनेशने नाबाद 55 धावा केल्या. टीम इंडिया ए ने विजयाचं आव्हान अवघ्या 10.1 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं.