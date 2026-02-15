कोलंबोपूर्वी भारताच्या पोरींनी पाकिस्तानला हरवलं! 100 धावांच्या आतच गुंडाळलं, भारताचा विजय

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS PAK Womens Asia Cup Rising Stars 2026 : राइजिंग स्टार्स आशिया कप 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेटचा ए संघ आणि पाकिस्तान महिलांचा ए संघ यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर 8 विकेट्सवर विजय मिळवला.   

पूजा पवार | Updated: Feb 15, 2026, 04:11 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात एक नाही तर तब्बल दोन सामने खेळवले जाणार आहेत. कोलंबोच्या के आर प्रेमदासा स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात पुरुष संघांमध्ये संध्यकाळी 7 वाजता सामन्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र त्यापूर्वी राइजिंग स्टार्स आशिया कप 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेटचा ए संघ आणि पाकिस्तान महिलांचा ए संघ यांच्यात सामना खेळवला गेला. या सामन्यात पाकिस्तानने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. मात्र टीम इंडियाने (Team India) त्यांना 100 धावांच्या आतच गुंडाळलं. 

एसीसीद्वारेबी आयोजित केल्या गेलेल्या वुमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 अंतर्गत ही स्पर्धा आहे. या स्पर्धेअंतर्गत भारत ए आणि पाकिस्तान ए हे दोन संघ आमने सामने येतील. हा सामना थायलंडची राजधानी बँकॉकच्या टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंडमध्ये खेळला गेला. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार या सामन्याला दुपारी 12 वाजता सुरुवात झाली. या सामन्याचा टॉस पाकिस्तानने जिंकला आणि त्यांनी प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला, मात्र टीम इंडियाच्या महिला खेळाडूंनी हा निर्णय चुकीचा ठरवत पाकिस्तानच्या संघाला 18.5 ओव्हरमध्ये 93 धावांवर ऑलआउट केले. पाकिस्तान ए महिला संघाच्या 6 फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांनी अवघ्या 32 धावांवर बाद केलं. यात भारताकडून कर्णधार राधा यादव, सायमा ठाकोर आणि प्रेमा रवातने प्रत्येकी 2 विकेट्स घेतल्या. जिंतीमणी कलिता आणि मिन्नू मणीने प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या. 

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोमधील हवामान कसयं? पावसामुळे टॉसला होणार उशीर? पाहा लेटेस्ट अपडेट्स

 

गोलंदाजांच्या दमदार प्रदर्शनानंतर भारतीय फलंदाजांचा जलवा पाहायला मिळाला. विजयासाठी 94 धावांच लक्ष असताना भारताचाय ए संघाची पहिली विकेट खूप लवकर पडली. मात्र दुसऱ्या विकेटसाठी 79 धावांची पार्टनरशिप वृन्दा दिनेश आणि अनुष्का शर्माने केली. अनुष्का शर्माने 24 धावा केल्या. तेजल हसबनीसने नाबाद 12 तर वृन्दा दिनेशने नाबाद 55 धावा केल्या. टीम इंडिया ए ने विजयाचं आव्हान अवघ्या 10.1 ओव्हरमध्ये पूर्ण केलं. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IND vs Pakwomens asia cup rising stars 2026marathi newsCricket NewsT20 World Cup 2026

