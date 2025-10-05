भारत - पाकिस्तान सामन्यावर मच्छरांचा अटॅक, पुढील 15 मिनिटं मैदानात नुसता धुरळा

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात महिला वर्ल्ड कप 2025 चा (ICC Womens World Cup 2025) 6 वा सामना खेळवला जातोय. कोलंबोच्या स्टेडियमवर रविवार 5 ऑक्टोबरच्या दुपारी 3 वाजल्यापासून सामन्याला सुरुवात झाली. या सामन्याचा टॉस पाकिस्तानने जिंकून त्यांनी प्रथम गोलंदाजी निवडली. तेव्हा टीम इंडियाने (Team India) प्रथम फलंदाजी करून 247 धावा केल्या. पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना टीम इंडियाला ऑल आउट करण्यात यश आलं. मात्र सामन्यादरम्यान मैदानात असं काही घडलं जे पाहून सर्वच आश्चर्यचकित झाले. सध्या याचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.
आर. प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो येथे टीम इंडिया महिला वर्ल्ड कप 2025 मधील दुसरा सामना पाकिस्तान विरुद्ध खेळतेय. पाकिस्तानने टॉस जिंकल्यामुळे टीम इंडिया आधी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरली. फलंदाजी सुरु असताना अचानकपणे मैदानात मच्छरांनी हल्ला केला. मैदानात खूप मच्छर आले आणि खेळाडूंच्या डोक्यावर अवतीभवती भिरभिरू लागले. त्यामुळे खेळाडूंना सामना खेळताना अडचण येत होती. ही सर्व घटना 34 व्या ओव्हरला घडली. त्यानंतर 15 मिनिटांचा ब्रेक घेण्यात आला. मात्र याचा परिणाम सामन्यावर झाला नाही आणि ओव्हर्स कमी करण्यात आल्या नाहीत. खेळ थांबला तेव्हा भारताचा स्कोअर 34 ओव्हर दरम्यान 154 धावांवर 4 विकेट एवढा होता. जेमिमा रोड्रिग्स 33 बॉलमध्ये 28 धावा करून नाबाद होती तर दीप्ति शर्मा 2 धावा करून खेळत होती.
Never before seen on a cricket field. The cricket field being cleared of insects pic.twitter.com/akJvBpFXqe
Santosh Menon (santoshm) October 5, 2025
Bugs' day out in Colombopic.twitter.com/eru7FYTi4r
ESPNcricinfo (ESPNcricinfo) October 5, 2025
नुकत्याच पार पडलेल्या पुरुषांच्या आशिया कप 2025 स्पर्धेत भारत - पाकिस्तानच्या संघात तीन सामने खेळवण्यात आले. मात्र यापैकी एकाही सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानच्या खेळाडूंसह हात मिळवला नाही. टॉस दरम्यान सुद्धा सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या कर्णधारशी हात मिळवला नव्हता. पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर टीम इंडियाने हा निर्णय घेतला होता. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने घेतलेली ही भूमिका भारताच्या महिला संघाने सुद्धा पाकिस्तान विरुद्ध वर्ल्ड कप सामन्यातही घेतली. भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टॉस झाल्यावर पाकिस्तानच्या कर्णधाराशी हात मिळवणं टाळलं. एवढंच नाही तर हरमनप्रीतने पाकिस्तानची कर्णधार फातिमा सना सोबत नजर सुद्धा मिळवली नाही.
प्रतिका रावल, स्मृती मानधना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमाह रॉड्रिग्स, रिचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ती शर्मा, स्नेह राणा, रेणुका सिंग ठाकूर, क्रांती गौड, श्री चरणी
मुनीबा अली, सदफ शमास, सिद्रा अमीन, रमीन शमीम, आलिया रियाझ, सिद्रा नवाज (विकेटकीपर), फातिमा सना (कर्णधार), नतालिया परवेझ, डायना बेग, नशरा संधू, सादिया इक्बाल.