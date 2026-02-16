‘कोणी तोंड जरी उघडलं तर...’; पाकिस्तानबद्दल असं का म्हणालेला ईशान किशन?

Ishan Kishan News : कोलंबोमध्ये खेळवण्यात आलेल्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यात भारतीय संघानं पाकिस्तानचा धुव्वा उडवला. संघातून उल्लेखनीय कामगिरी केली ती म्हणजे ईशान किशननं. धडाकेबाज फलंदाजी करत या खेळाडूनं 61 धावा करत क्रिकेचप्रेमींचीही मनं जिंकली. ज्यामुळं संघाच्या विजयात मोलाचं योगदान मिळालं.
ईशान किनशवर या खेळीमुळं चहूबाजुंनी कौतुकाचा वर्षाव झाला आणि सोशल मीडियावर त्याचे अनेक व्हिडीओ, फोटो व्हायरल झाले. इतकंच नव्हे तर त्याचे काही जुने व्हिडीओसुद्धा व्हायरल होण्यास सुरुवात झाली. ज्यामध्ये पाकिस्तानसोबत खेळण्याबाबत तो मोकळेपणानं बोलताना दिसत आहे. अशाच एका जुन्या व्हिडीओमध्ये हा खेळाडू म्हणताना दिसत आहे की, पाकस्तानसोबतचा सामना हा फक्त क्रिकेटपुरताच सीमीत राहत नाही, तर तो त्याहूनही अधिक असतो. या संघासोबत खेळताना आपोआपत आक्रमकता येते असं सांगत पाकिस्तानसोबत खेळताना खेळ हा फक्त धावांपुरता आणि चांगल्या प्रदर्शनापुरताच सीमीत नसतो.
हा पहिलाच असा सामना नव्हता जेव्हा ईशान किशननं पाकिस्तानविरोधात दमदार प्रदर्शन केलं. 2023 मध्येसुद्धा आशिया चषकादरम्यान त्यानं पाकिस्तानविरोधात 82 धावांची खेळी केली होती. व्हायरल व्हिडीओमध्ये याच खेळीचा उल्लेख करत ईशान म्हणताना दिसतोय, ‘पाकिस्तानला पाहिल्यानंतर माझ्यात प्रचंड स्फूर्ती येते. नेहमीच हे पुढे जाऊन धावा करायच्या आहेत इतक्यापुरताच नसतं. त्या वेळी काही संघांसाठी तर असं असतं की एकतर मारून या किंवा मार खाऊन या (क्रिकेटच्या बाबतीत) मी काही इतका चांगला मुलगा नाही बनत. आता कोणाला काय वाटायचंय ते वाटो पण मला प्रचंड राग येतो की आता काहीही असो... यांचा बाजा वाजवूनच यायचा’ असं ईशान म्हणाला. बरं इथंच न थांबता, ‘वाटच बघत असतो, की कोणी तोंड उघडतंय.... कुठं निघणार हा राग?’ असा प्रश्नच त्यानं विचारला.
Ishan Kishan always determined to show Pakistanis their Aukat
"Khoon me Bihar hai"#IshanKishan pic.twitter.com/dlTRuYB5U3
— Ayush Cricket (@AyushCricket32) February 16, 2026
दरम्यान, पाकिस्तानविरोधातील सामन्यातील खेळीसाठी ईशान किशनला मॅन ऑफ द मॅच, अर्थात सामनावीर ठरवण्यात आलं. यावेळी सामन्याकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन कसा होता, हे सांगताना सुरुवातीला खेळपट्टी क्लिष्ट असल्याचं त्यानं स्पष्टच सांगितलं. अशा स्थितीत स्वत:वर विश्वास ठेवणं आणि गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचं ईशाननं सांगितलं.